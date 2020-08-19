台電首座「牛電共生」太陽光電場，引進台灣黃牛維護發電

※ 首圖為台電於南投首次嘗試「牛電共生」的「大彎光電場」，與農委會畜產試驗所合作，引進2隻台灣黃牛「大仔」、「彎彎」協助除草工作。

因應能源轉型，台電將南投放置碎石的棄渣區，打造成佔地13公頃的光電園區（裝置容量約1MW），並於921大地震20週年（去年9月21日）首度發電，截至今年7月底共發出60萬度電（相當於1800戶家庭一個月用電量）。

台電除持續規劃二期工程（裝置容量約8MW），預計2021年底完工後，將可成為台電現有裝置容量第3大且最具特色的太陽光電場址，僅次於彰化的彰濱光電場（100MW）及台南的七股光電場（150MW）。

台電指出，大彎光電場由3320片高效能光電板組成，光電面板下空間若為雜草覆蓋，恐影響發電效率，一般光電場均需進行除草工作，以維護發電效能。為避免化學藥劑影響環境，台電要求場址維護不得使用除草劑，改以自然除草方式，首次進行「牛電共生」計畫。

這次台電與行政院農業委員會畜產試驗所合作，配合場址常見生長草種，引進「大仔」、「彎彎」2隻台灣黃牛，協助除草工作，由於草種不適合乳牛食用，因此排除在外。

Photo Credit: 中央社

台電在去年就有引進黃牛的計畫。《中央社》報導，再生能源處太陽光電廠長林恆山表示，太陽能光板需要用心維護，過多土塵會影響太陽能板效率，若種植草可以減緩塵土遮蔽，但光板如果長期被雜草遮擋，被遮蔽的太陽能光板會產生「熱斑效應」，熱斑恐怕會毀損組件，縮短太陽能光板壽命，影響發電效益。

林恆山說，台電講求環保不會施放除草劑，也以清水洗淨太陽能光板，而非清潔劑，為了維持廠區植栽，參考國外太陽能電廠放養動物解決雜草的方法，以動物取代除草機，而性情溫馴的黃牛，則被挑中，先在桃園電廠試養。

大彎光電場址過去是台電開鑿明潭電廠引水隧道時放置碎石的棄渣區，也曾在921大地震時成為災民收容所，近來為積極活化閒置土地資產。

台電表示，濁水溪是台灣最長的河川，匯集大觀、明潭、萬大、集集南岸等水力電廠，現今大彎太陽光電場再加入，將使濁水溪流域上、中、下游再生能源總裝置容量高達4374MW，成為台灣重要綠能亮點。

Photo Credit: 台電 提供 南投水里鄉車埕大彎地區，過去曾是明潭電廠引水隧道放置碎石的棄渣區。

Photo Credit: 台電 提供 搖身一變為太陽光電場址的大彎光電場，由3320片光電板組成。

根據政府規劃，再生能源在2025年需達到總發電量的20%，其中最被寄與厚望的，就是太陽光電，估計裝置容量需達20GW，其中屋頂型容量3GW已經提前達標，不過地面型（17GW）仍有大段距離，各地也出現光電業者四處圈地、租地蓋太陽能板的亂象。

太陽光電有利可圖，但有鑒於小面積（660平方公尺以下）的土地裝置太陽光電，連土地變更都不用，申請容許使用就可以，據農委會今年7月統計，660平方公尺以下的農地光電至今已核准954件、面積305公頃，引發外界抨擊，擔心農地流失，農委會才於今年7月緊急修法止血。

責任編輯：黃筱歡

核稿編輯：楊士範