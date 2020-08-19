暴動罪罪成判囚6年，報導指梁天琦計劃申請「假釋」最快明年1月出獄

本土民主前線前發言人梁天琦正就「暴動罪」服刑。《香港01》今天引述消息報導，指梁天琦正打算申請俗稱「假釋」的「監管下釋放計劃」，若申請獲批最快明年1月可提早出獄。

根據《香港01》的報導，梁天琦正籌備「假釋」文件，預料短期內會提出申請。梁天琦前（2018）年6月因2016年初的旺角騷亂被裁定「暴動罪」罪成，判囚6年，他同年1月已因承認襲警罪遭還押，至今服刑約32個月。報導指，一般情況下，囚犯若在監禁期間行為良好，可獲減刑，最多可減三分一刑期，即梁天琦最快明年1月提早出獄。然而申請要待「監管下釋囚委員會」審核，並向行政長官提出建議。

而《蘋果》則報導，梁天琦有申請「假釋」的意向，曾向懲教署方面查詢，惟尚未正式提出申請。

今年29歲的梁天琦為香港本土派核心，2016年初參加立法會新東補選就以「光復香港，時代革命」為口號，最終高票敗選。同年的年初二旺角發生騷亂，他在兩年後被判「暴動罪」罪成，判監6年。

《香港01》引消息報導，指梁天琦服刑期間行為非常良好，他本年初被調往「最高級別監倉」，亦與囚友相處融洽。而他早前決定不就刑期上訴至終審法院，反映他真誠有悔意。

而《蘋果》則報導，有曾經探訪梁天琦的人指，梁天琦近期除了家人及律師，已不接受其他人探訪，並指梁早於去年已有申請「假釋」的意向：「我嘅理解，係佢（梁天琦）想快啲出返嚟」。

《香港01》報導指，因梁天琦社會知名度高，對他申請假釋有否影響，屬未知之數。而《蘋果》報導則指，因早前有社運被捕人士在假釋期間重犯被捕，「監管下釋囚委員會」過去大半年幾乎沒有再批出相關暴動罪的假釋申請。

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責任編輯：Alvin

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