318創造的柯黃神話殞落，2020台灣政治地盤大洗牌

年初大選結束後，台灣政治地盤大洗牌，經歷防疫、振興、罷韓、補選，發生許多事無法立刻一一細說，雖然可能很無聊吧，但還是先大致分項記錄下來：

民進黨

民進黨政黨票大敗但總統與區域立委大勝，主要議題先放在防疫與高雄補選，內裏則醞釀著後蔡英文時代的權力分配。雖然外界看熱鬧只看鄭文燦、賴清德誰是下一屆總統，派系競爭複雜交織程度遠遠超過表面，多的是外人想不到會登場的角色。目前媒體或網路評估的未來首長名單，如果僅靠媒體聲量與形象，沒有從黨權與地方角度雙重評估，準確率都很難高過五成。

有意多瞭解一點的讀者，請思考一下最近有哪些重大調職或離職，直接說破就不好玩了。（或者可以參加恕我在嘖嘖的訂閱集資，加入不時會聊一些八卦的專屬社團。對，這個括弧內是業配沒錯。）

國民黨

國民黨2020大選地方組織票成長，可是原本的大勝局被超高投票率全數打翻，只剩桃、竹、苗、花、東、金、馬。黨內雖有江啟臣與郝龍斌補選主席之爭，但明眼人都知道，韓國瑜、馬英九、朱立倫三強在下一次改選主席是否出手才是關鍵。國民黨地方基礎雖然持續流失，但外界與國民黨自身已經太過低估國民黨，國民黨只要能夠出改革領袖，就有機會重新威脅民進黨，但⋯⋯國民黨豈會改革？

韓國瑜在高雄補選的現身，被估計仍有5%選票的影響力，實際上韓國瑜這次並未動員，所以韓粉影響力高於5%，能量可觀。可是在連續三度大敗以後，中共怎麼評估韓國瑜？中共自己還有多少籌碼像前兩年直接介入選舉？（一方面中共自顧不暇，一方面民進黨政府全力防堵破口。）

馬英九擁有大量金錢，而且還分神插旗民眾黨，顯然有意重掌親中派話語權（馬英九跟歐巴馬有夠像）；但是從「曾士費」（曾銘宗、賴士葆、費鴻泰）、郝龍斌、謝立功、一些青年軍領袖等主要馬系人物來看，馬英九可能僅能固守首都圈，動員能量無法跟韓粉匹敵（而且退休的王金平難保什麼時候就出來跟馬英九互相傷害）。

朱、侯擁有堅實的地盤基礎，而且腦袋清晰，黨內正常人望治心切，問題是血統不純、金錢不足、意識型態不見容於黨內，能否競爭實在難講。其他的現存地方諸侯，目前看來都是西瓜派，缺乏明確的忠誠度或緊密的人脈連結，而且不敢與全面赤化的韓粉、黃復興對撞。

Photo Credit: 中央社

民眾黨

民眾黨一躍而成國會政黨，下一步圖謀併吞時力、分屍國民黨，因而從空軍往陸軍佈局。原本柯文哲的外縣市走訪，變成大張旗鼓的駐點插旗。但從褓母風暴以後，內部失去張益贍的斡旋導致黨內勢力混沌，蔡壁如看似一度站上風，可是嘉義過溝里、屏東崁頂鄉、高雄市長每戰皆敗，導致討伐蔡壁如的黨內派系全面集結。尤其蔡壁如還惹到最不該惹的人。

在補選「4%」以後，吳益政陣營、印尼雞等區域立委候選人、柯市府的四大公司管理者，紛紛有人跳出來攻擊蔡壁如人馬。蔡壁如辭退組織部召集人只是第一步，被攻擊的黨副秘書長陳建璋也是林鄭人馬，就別說賴香伶、糖果公司都在望風向，可又是誰刮起這陣風？張益贍早已出局、張其祿能力有限、其他小朋友只能私下臭幹，誰敢出來帶頭鬥面速力達母？

想一想，是誰被推為精神領袖，答案就很清楚了。

至於藍白合，雖然徐巧芯這類低位階的藍營議員視藍白合作為無稽之談，但遠山的網軍與谷阿莫的糖果公司一直在幫柯打空戰是事實，本家柯網軍之一的戴董黑潮公司（順便提醒報橘也是戴董開的），在2018年有協助打造韓流，也有競選金流可以證明。但更根本來說，藍白已經都是親中統派，都是在親中毀台的大方向上合作的，計較其他細節又有什麼意思呢？

時代力量

時力守住百萬票防線，但是區域立委全數潰滅，而且因為大量分票導致地方結怨甚深。指標性棄守的汐止、靠假民調大有斬獲的新竹、因為對手自爆而撿到便宜的淡水，加上政黨票的打高空議題操作對立，凡此種種使得時力都累積了深厚的綠營仇恨，也被多股勢力鎖定為優先注意的假想敵。

時力退出馮光遠、又失去林昶佐、洪慈庸兩位立委，主席選舉再逼退林亮君、吳崢為首的年輕新秀，最近因為徐永明錢呢而氣走林穎孟、黃郁芬等議員，現在的時力只剩守道館秘書長、賣台胖犬、賣課程小周、霸道敏后、同路人于凱等等，可以說是去菁存蕪的惶驚陣容。

有政治能量而願意留下與昌派一戰的，剩下黃捷（也可以勉強把傻傻的老好人王奕凱算進去）。黃捷這步是險棋，成功的報酬卻非常不好估計——有機會在未來成為主席，可是到時候時力還是主要政黨嗎？

Photo Credit: 中央社

台灣基進與其他小黨

基進獲得珍貴的一席立委，政黨票過補助門檻，在罷韓又立下汗馬功勞，罷免完謙虛不求官，加上先前代理人法功成不必在我的姿態，使得基進得到廣大選民的認同，未來選舉持續耕耘，雖然再來一兩次選舉還很難有重大斬獲，可是長線而言最有機會穩定陣腳的小黨卻是基進。

（別忘記民進黨有今天的規模，是繼承日本時代民主運動仕紳的在地基礎，與數十年黨外運動的累積，基進與支持者千萬急不得。）

綠黨在失去王浩宇以後，完全失去媒體聲量。在地議員則分別為國會政黨的重量級人物掌握，如桃園跟隨鄭文燦、新竹受國民黨與柯文哲影響，現況已經沒有全國級的政治能量。台聯、新黨隨著精神領袖凋零老去，雖然有一定規模的政壇長輩與金錢，同樣沒有主導全國議題的能量。

脈絡與後續

318背景的馬王政爭，凸顯國民黨內本外省、權貴與地方的永恆矛盾；蔡英文率領的民進黨，藉著社會底蘊與時代良機，重返執政榮耀。可是318運動吸納了馬八年的社會能量，最後這些社會能量幾乎集結在時力與北市府，這注定接下來幾年的悲劇。柯文哲與黃國昌，是吸食馬英九仇恨與蔡英文關愛而長出的兩頭怪物，他們的天龍都會腦與目中無人的性格，加劇台灣政治的歪斜扭曲。

318後創造的柯文哲黃國昌神話起落，是近五年政壇主線之一。這兩頭怪物，一個只會亂打議題，濕背咆哮烏龍爆料，差點全國火葬場；另一個酷愛傷天害理，自己亂政不夠，還加碼創造出韓國瑜，造成台灣政壇險些覆滅於瘋狗浪之中。

2018－2020的曲折可說是社會走上進步極端以後，回過頭重整秩序，導正2014年反服貿運動以來長期累積的錯誤。台灣可能受夠光輝振奮的表象，從此走上保守秩序的道路了⋯⋯嗎？許多進步派領袖對此表示憂心，然而保守都是錯的、進步都是對的？這不該是用二分法解決的問題。

近幾年政治觀察者都有個共同感想：世局變化太快，未來越來越難以預測，惟有保持預測與修正的彈性，才能在極端氣候中保有越多的生機。

本文由恕我無法支持授權轉載，原文發表於此

責任編輯：彭振宣

核稿編輯：翁世航