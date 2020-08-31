《慢慢致富》：六個步驟提高你的「信用積分」，並做到「理財自動化」

文：喬納森．克雷蒙（Jonathan Clements）

第37天 如何控制車輛花費

「車輛的花費會影響到你的401（k）退休計畫。」

花錢並不是壞事，但過度花費則是——或是錢沒有花在我們真正關切的事物上面。對於某些熱愛車輛的人來說，在汽車上花大筆的錢，他們會覺得是用對了地方，雖然如此一來，他們可以用在其他方面的錢就變少了，但他們會認為還是值得的。

但如果你並非熱愛車輛的人呢？你就應該用比較合理的價格去買一輛適合家用的車。其實這件事並不複雜，如果你的目的只是要買一輛實用的車，而不是想要向鄰居誇耀，或是想要享受駕駛豪車的樂趣，那麼，你有兩個原則可以遵循。

首先，你在買新車之前應該要多想一下，因為你所要付出的是一種「溢價」。這是因為車輛的主要折舊都集中在頭三、四年——另外，新車的保險費也較高。

其次，你換車的次數愈多，所需付出的代價也愈高。因為你會面對銷售稅、車輛登記費、以及車商的利潤加成。

要點：最好的選擇應該是車齡三到四年、行車里程兩萬到三萬英里的二手車，因為該折舊的都已經折了，但還有很多里程可跑。許多租賃車輛公司會定期汰換車齡三、四年的車輛，所以你會有很多的選擇。這樣的車輛，你至少還可以開上六到七年。

第38天 留意你的信用積分

借貸可以讓我們去買當前買不起的東西，一般會把它說成是「消費的平滑性」（Consumption Smoothing；也就是透過借貸讓人生每個時間點上的消費差別不要太大），但卻會給自己帶來麻煩。

信用積分（Credit Score）似乎已經變成美國人所追求的身分表徵。其實這個現象有點悲哀，因為信用積分是有關於你所借的錢。信用積分是根據有關你的信用報告而計算出來，也就是你多年以來的借貸歷史，例如房屋貸款、汽車貸款、信用卡等。

美國有三間主要的消費者信用報告機構，分別是艾可飛（Equifax）、益博睿（Experian）和環聯公司（TransUnion），他們收集消費者的借貸、還款資訊，然後將之轉換為數字積分來表現其信用度優劣。最受歡迎的計分制度是「信用積分」（FICO），評分從300 分到850 分。一般來說，平均分大約在700 分上下，750分或以上就會被認為信用良好。

你應當不時檢視一下自己的信用報告，特別是準備要申請房貸、車貸或其他大筆貸款之前。你應該注意其中是否有錯誤的資訊，例如說你明明準時付款了，但卻被記錄成延遲付款，或是否有重複登錄的欠款，你也應該要檢查一下其中是否有你不認得的帳號，如果有的話，就有可能表示你的身分遭人盜用。

如果你準備要申請房貸或車貸，你應該要確認一下自己的信用積分，那可能需要付一點費用。不過，現在有些信用卡轉介網站會提供這一方面的免費服務（例如「信用因果公司」〔Credit Karma〕、「錢包中心」〔WalletHub〕以及其他類似的公司）。另外如美國第一資本（Capital One）、大通公司（Chase）、發現信用投資公司（Discover）等財務公司也都提供此項服務。

會查看信用積分的並不只有貸方而已，保險公司設定保險金和房東審查潛在房客時，也都會去查看對方的信用積分。與此同時，潛在的雇主雖然不見得會關心你的信用積分，但他們可能會對你的信用報告有興趣。

不幸的是，現在盜竊身分的問題愈來愈嚴重，你要如何保護自己呢？除了定時查看你的信用報告之外，你還可以做三件事。

第一，你可以凍結你在前述三家主要消費者信用報告機構裡的信用帳號，如此一來，就沒有人可以冒名申請，這也是最妥善的辦法——但如果你定期需要辦理新的貸款或申請新的信用卡，那就會增添不少麻煩，因為你每次都需要申請解凍。

另外一個作法是，你可以在前述三間消費者信用報告機構有關你的信用資料設置「詐欺警示」功能，貸方在同意貸款前就必須先確認申貸者的身分，才能在你的名下開設帳戶。

第三個作法呢？你可以申請設置「信用監控」，不少網站都提供免費的服務（例如前述的「信用因果公司」、「錢包中心」，以及其他相似的公司）。「信用監控」並不是特別理想，因為當你收到警告時，問題已經發生了，不過你應該還是有時間去予以阻止。

是的，我已經從 AnnualCreditReport.com 取得了我的信用報告。（編按：在台灣可去「財團法人金融聯合徵信中心」網站查詢）

是的，我準備要申請貸款，所以我去查看了自己的信用積分，看看自己處在什麼地位。

是的，我凍結了我的信用帳號，設置了詐欺警示或申請了信用監控。

第39日 提高你的信用積分

如果你對自我價值的評估是建立在車輛是否花俏、房屋是否夠大上面，你將永遠不能滿足，心情也將永遠無法平靜。

信用積分相當重要，所以你應該要設法盡量將之提高。雖然有些方法不是很清楚簡單，但大部分確實不困難——這些步驟也是你謹慎理財的必要手段。以下是六個你可以採行的方法：

檢查一下你的信用報告，看看其中是否有誤。 準時付清帳單，特別是貸款和信用卡。貸方在遇到你延誤付款時，通常都會在第一時間就通報信用報告機構。 把你的信用卡每月應付款控制在信用限額的10% 或以下。就算是你準備或一直都能付清欠款，這個作法也相當重要。為什麼？因為你如果每次的應付款都占了信用限額的很高比例，信用報告機構會認為你可能有財務方面的壓力，進而影響對你的信用積分估算（編按：在台灣不管使用額度多少，只要能夠全額繳清、正常繳款即可，只要信用卡沒有遲繳或未繳，基本不會影響信用機構的評分）。 就算你已經不再用那張信用卡，也不要結束帳號。因為這樣做的話，會降低你的整體信用額度，那麼，當你使用其他的信用卡時，你的借貸在整體信用額度的占比就會上升，也會讓你顯得在財務上有壓力。 不要申請無必要的信用額度，也不要在短時間內申請太多不同的信用卡。如果你從事的行業需要申請許多車貸，那麼，把申請案分幾個星期來完成。 把信用卡和車貸、房貸，以及其他的分期貸款混合運用，這樣，長時間下來將有利於你的信用積分。但不要利用借貸來提高信用積分，那樣反而會對你的積分有害。

第40天 理財自動化

如果你定期購買股票，你實際上是在做一種無差異購買：市場上揚的時候，你會賺到錢；市場下跌，你就可以用較便宜的價格進行投資。

有的時候，我們會忘記——有的時候，是不想記起來。許多人經常不去想是否應該為未來做些儲蓄，特別是在想花錢買一些讓我們心動的東西的時候。又有些時候，我們經常會忘了準時付帳單。還好這兩樣問題都有解決的辦法：把你的理財自動化。

一旦我們把理財自動化，過去那種宛如仇敵的惰性就會變成我們的好友——我們也更能做到準確的管理財務，遵守並完成我們在財務方面的承諾。

幾乎所有的帳單都可以設定自動轉帳付款，包括了貸款、保險、水電費、電話費、有線電視費……。設定自動付款之後，省去了每個月都要親自繳款的麻煩，也能讓你避免逾期付款的罰金。請注意，逾期付款也會影響你的信用積分。

設定自動付款之後還需要注意兩件事。第一，確認你的帳戶裡保有足夠的錢來繳付這些帳單，否則的話你就會透支，同時因為存款不足而受到罰款。如果你的自動付款金額每個月起伏並不大，就相對比較容易在帳戶裡保有足夠的錢。

第二件要注意的事是：如果你設定了信用卡自動付款，你應該要確認設定的到底是什麼？如果你不夠小心，你會發現設定的只是每月最低付款額度——那就意味著你還有未付清的部分，而需支付高得荒唐的利息。如果你讓信用卡公司每個月自動從你的銀行帳戶中提取全額應付款？這樣的安排會好得多——但也會產生另一種風險：由於每個月的應付款有可能差別很大，所以你必須特別注意，保持帳戶中有足夠的錢，否則的話，就會碰到因存款不足而無法繳清的罰款。

將應付款自動化對你會有幫助，將投資自動化更是必要的作法，因為這等於是強迫存款。如果不這樣做，你很容易就會過度花費，到了月底才發現沒什麼錢可存了。與其先花錢再把剩下的存起來，你更應該做的是把存錢列為優先事項，同時強迫自己靠剩下來的錢來過日子——這就得靠你把投資計畫自動化來達成目標。

我們已經討論過有關移出部分薪水，挹注在雇主所提供的退休計畫，以及每個月自動在應急基金中增添金額，直到你準備好足夠的財務緩衝為止。但除此之外，你可能還會有其他的目標，例如說為子女儲備大學教育費，或是儲備購屋頭期款。你也該為這些儲蓄計畫做好自動化設置。

舉例來說，你想在五年之內買房。那麼你也許可以開設一個貨幣市場共同基金戶或一個短期的債券基金戶。當你開設這類帳戶時，對方可能會提供你「每個月將錢從銀行帳戶直接轉入這個帳戶」的選項。如果是這樣的話，就算是每個月只能存入50 美元，你也應該接受這個安排，養成這種良好的存錢習慣。不用擔心，你會找到沒有這些錢也能過日子的方法——而且運氣好的話，你以後可能還會有辦法增加自動存入帳戶的金額。

是的，我已經把每個月的付款都自動化了。

是的，我已經把每個月的存款以及各種投資都自動化了。

第41天 賺取額外的利息

儘管他們的財務狀況已經面臨大災難了，但許多人還是寧願相信虛假的保證而不願意去面對不討喜的事實。

我們想要好好利用自己的金錢時，通常都會專注於為手中的投資帳戶和退休帳戶去選擇較好的投資。其實，我們也應該去想想如何妥善運用手中的現金？

一方面來說，有兩個策略可以列入考慮。第一，當你需要用錢時，盡量使用那種會根據你的花費而給你回饋的信用卡，如此一來，你就能贏得現金回饋或者旅遊的回饋點數。但你必須注意的是，不要因為有回饋就花費無度。因為如果你欠下了卡債，你所需要付出的利息，會遠遠超過所得到的回饋。

第二，不要在支票戶（Checking Account）中維持沒有立即用途的大筆款項，因為支票戶要不就是利息很低，要不就是根本沒有利息。一個比較好的作法是：支票戶中僅維持著恰恰好夠日常生活必須支出的存額，但同時也要留意銀行所規定的最低限，以免因存額不足而被收取費用。你可以把多出來的錢存進跟支票戶有連結的高利息存款戶。

我在第19天時曾經建議為應急基金開設一個高利息存款戶，你現在就可以利用那個帳戶來存入你的多餘現金——你如果比較傾向於把這些錢分開來放，就去開設另一個高利息存款戶（編按：在台灣可使用銀行的支票存款、活期存款、定期存款、數位帳戶互相搭配）。

把現金放進高利息存款戶中，好處是相當明顯的：你可以賺取利息。你可以把準備支付房貸、信用卡帳單……的錢放進這個帳戶，等到需要付款時再把它們轉進支票戶。另一個作法就是，你也可以安排讓這些應付款直接從你的存款戶裡扣除。

把這些暫時用不到的現金從你的支票戶移出，也可以避免你把錢浪費在一些無必要的消費上面。我們其實都習慣於所謂的「心理帳戶」（Mental Account）：也就是說我們在花支票帳戶裡的錢的時候，比較沒有心理負擔，至於存款帳戶和投資帳戶裡的錢，我們就會格外小心。現在，你就可以好好運用這種心理狀態，把多餘的現金移出你的支票帳戶。

是的，我都盡量用有回饋功能的信用卡購物。

是的，我已經把多餘的現金移出支票戶，放進了高利息的存款戶。

書籍介紹

本文摘錄自《慢慢致富：告別金錢焦慮，77天思考練習不再害怕負債、低薪、沒工作，打造財務幸福循環》，樂金文化出版

作者：喬納森．克雷蒙（Jonathan Clements）

譯者：梁東屏

《華爾街日報》最受歡迎財經作者 喬納森・克雷蒙 最新力作

77天邁向財務自由的懂「錢」思考課

一夕致富並非易事，但慢慢致富絕非難事！

想一夕致富你可以這樣做，但可能面臨……

股票當沖→花費一堆時間看盤，卻還賺不到錢。

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你可以選擇這樣慢慢致富

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為失業做好準備→預留 6-12 個月的生活費，以免借錢度日。

降低投資成本→投資低成本的ETF或指數基金，並進行退休規劃。

避免沒必要、高風險的投資→別做期權交易、融資以及做空。

如果你面臨以下情境，更應該盡速翻閱本書

目前剛出社會→前往第45、75天，快速瞭解慢慢致富策略與良性循環。

目前正背負債務→前往第7、11天，釐清你目前的債務，降低開銷，運用最佳還款策略。

不知道如何開始理財→前往第25天，實行成功理財第一原則。

不知道如何開始投資→前往第6、14、64天，認識複利的威力、最棒的投資工具與投資組合。

永遠因為錢而覺得不快樂→前往第9、10、35天，理解金錢與快樂的關係，並學會用錢真正增加幸福感。

只要改變對金錢的思考方式，不僅會從現在起就感覺到生活的滿足，銀行戶頭裡也能慢慢累積出足夠的財富。而且這些方法非常簡單、容易達成，雖然可能不會讓你像中樂透一樣有錢，但絕對能讓你過一個舒適的退休生活，同時確保你在通往財務自由的路上不會翻車、一路愉快。

本書特色

觀念易懂卻又十分引人深思，內容涵蓋儲蓄、減債、投資……，從頭矯正讀者金錢理財觀。 方法簡單有效，實行起來毫不費力，馬上開始，收穫更可以倍數增長。 透過77天每日一點點的思考練習，即可有效重整財務生活。

Photo Credit: 樂金文化出版

責任編輯：翁世航

核稿編輯：丁肇九