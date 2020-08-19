李眉蓁論文抄襲「事證明確」，中山大學社科院報請校方撤銷學位

（中央社）代表國民黨投入高雄市長補選的李眉蓁爆出碩士論文抄襲風波，中山大學社會科學院召開第2次審定會，會議結果今（19）日出爐，認定抄襲事證明確，將報請學校撤銷李眉蓁碩士學位。

中山大學今天發布聲明，李眉蓁論文抄襲案經3名校外專業公正人士審查後，3名專業公正人士均認為李眉蓁碩士論文抄襲事證明確，經第2次審定會議出席委員討論與投票，全數同意李眉蓁論文抄襲情節嚴重，將依學位授予規定，決議報請學校撤銷李眉蓁碩士學位。

中山大學強調，針對學術倫理案件，均秉持公平、公正、客觀、明快原則個案審定。學位論文經審定抄襲的學生，將依法撤銷學位，指導教授也將另提送校教評會審議相關責任。

另外，為確保學位論文品質，中山大學繼今年4月取消論文永不公開授權選項後，7月校級教評會也通過更嚴謹學位論文品保機制，要求學生提前完成學術倫理教育課程，並加強學生口試前論文比對檢核，繳交比對結果及學術倫理聲明書至系所存查，才可畢業離校。

李眉蓁是中山大學大陸研究所碩士，97年發表碩士論文「台灣對中國大陸之貿易分析」，卻遭媒體踢爆論文在扣除摘要、目錄及參考文獻後，內容有96%頁數涉嫌抄襲僑務委員會委員長童振源發表的「兩岸政經互動」，以及台北大學公共行政暨政策學系學生雷政儒碩論「兩岸經貿互動與台商投資之演變分析」。

《聯合報》報導，針對中山大學撤銷學位的決定，李眉蓁今天表示，引起紛擾她對中山大學、指導教授林德昌等人感到抱歉，尊重校方的調查程序與決定，之前已明確說明要放棄中山大學碩士學位，她有收到校方要她出席說明的信件，但她不會出席。李眉蓁也說，她沒有與指導教授聯繫，對老師受牽累感到抱歉。

李眉蓁原為高雄楠梓、左營區議員，在今年代表國民黨參戰高雄市長補選，選前外傳國民黨中央設下「李眉蓁333防線」，亦即開票結果維持支持度三成，拿下30萬選票，輸給陳其邁選票30萬以內，李眉蓁就算「完成階段性任務」。但或因論文事件延燒，李眉蓁僅獲得24萬票，成了「國民黨得票新低」的紀錄締造者，得票率僅有25.9%，更慘輸陳其邁43萬票。

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責任編輯：黃筱歡

核稿編輯：楊士範