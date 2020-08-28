《歡樂宋》：宋朝女子熱愛美妝，還有達人傳授「立體小臉術」

文：李純瑀（魚小姐）

宋朝女子美妝術

在唐朝，女子化妝的順序通常為：一敷鉛粉，二抹胭脂，三畫黛眉，四貼花鈿，五鈿面靨，六描斜紅，七塗唇脂。宋代步驟相似，「尚白」是最重要的視覺美感，而鉛粉色澤潔白，質地細膩，則是宋朝女性最主要的化妝品。

化妝前，好好保養肌膚是極重要的工作！自唐朝武則天開始流行起「神仙玉女粉」，《新唐書》說：「雖春秋高，善自塗澤，雖左右不悟其衰。」意思是武則天雖然年紀很大了，但因為熱愛保養的關係，所以旁人根本不覺得她有半分膚況不佳或是容顏憔悴。

「神仙玉女粉」製作方式並不困難：五月初五采「益母草」全草，不能帶土。曬乾後搗成細粉過篩，然後加麵粉和水，調好後，捏成如雞蛋大藥團，再曬乾。用黃泥做一爐子，四旁開竅，上下放木炭，藥團放中間。大火燒一頓飯時間後，改用文火再燒一晝夜，取出涼透，細研，過篩，放入乾燥的瓷皿中。用時加十分之一的滑石粉，百分之一的胭脂，調勻，研細，沐浴或洗面、洗手時，用藥末擦洗。

益母草又名茺蔚，是天然的美容良藥，據《本草拾遺》記載：「入面藥，令人光澤，治粉刺。」此方的調製，要求端午節收采全株益母草，不能稍帶泥土，否則無效；煆制時切忌火力過猛，否則藥變黃黑，用之無效。古人對研錘也十分講究，認為以玉錘為佳，鹿角錘次之，看來似乎玄妙，其實不無道理，因為玉與鹿角均有潤澤肌膚、除頗滅瘢的作用，研磨時難免有少量落下，配入藥中，正好起協同作用。

到了宋朝，女性則在這樣的基礎配方上再添加石膏粉、滑石粉、蚌粉，睡前塗抹，讓肌膚細緻光滑白拋拋。

一、立體小臉術

每位女子對待化妝自有一套撇步，但瘦小臉大概是共同追求的目標。宋朝女子的小臉化妝術稱之為「三白」。三白指的是額頭、下巴、鼻梁，用鉛粉「打亮」、著重塗白於這三處就可以讓臉部顯得立體。看來宋朝女子也很清楚知道要凸顯五官特色的小技巧，打亮就對了！

二、美妝達人大推的檀暈妝

「婦人本質，為白最難。」宋朝女子們喜好用鉛粉保持皮膚白皙，而使用白色系的妝粉搭配紅色系胭脂化妝則更顯風韻。宋人偏愛的「檀暈妝」：化妝前混合鉛粉和胭脂，使粉末變成檀紅色後，直接塗於臉頰上。這樣一來，面頰顯得白裡透紅，皮膚彈性澎潤，蘋果肌自然呈現！

三、精準拿捏的倒暈妝

宋朝時出現了別具一格的妝容。宋欽宗的朱皇后畫像上，兩頰和額間都裝飾著珍珠，有別於普通的花鈿和額黃。

宋仁宗曹皇后身邊婢女臉上的倒暈妝，是當時最時尚的眉毛妝容：「倒暈眉」，從皇后和侍女的畫像上都可以看到。這種化妝法眉形相當特別，首先眉毛必須修成寬闊的月牙形，在眉毛上方或者下方先用淺色暈染，眉毛中段顏色最深、再慢慢由深至淺逐漸向外暈染擴散，使眉毛看起來有種天然奔放的美感！

四、梅花妝

除了白裡透紅的肌膚、好看的眉形以外，「額黃」更有畫龍點睛的作用。化法是用黃色顏料燃畫在額間，形狀多變，任憑女子喜好，多見為星月花鳥。與額黃相似的「花鈿」，又稱壽陽妝、梅花妝、貼花子，起源於宋武帝之女壽陽公主。據說某年正月初七，壽陽公主仰臥於含章殿下，清風徐來，梅花剛好落在她的額上拂之不去，自此便產生了「梅花妝」，蔚為風尚，也在宋朝颳起了一陣梅花妝旋風。

香水是最愛

透過海上絲路貿易，宋朝湧入了大量有別於中土的新鮮事物。「花水」便是其中一樣，進而影響宋代女性的美妝習慣。隨著香水的產生和逐漸普及，特別是「薔薇花水」最受到女性的喜愛，當時品質最優良的薔薇花水進口自大食國（阿拉伯帝國）。

我們可以從當時的文學創作看到女性使用香水的姿態，〈風入松〉：「薔薇水蘸檀心紫，郁金薰染濃香。萼綠輕移雲襪，華清低舞霓裳。」〈廣東漕王僑卿寄薔薇露因用韻〉：「美人曉鏡玉妝臺，仙掌承來傅粉腮。瑩徹琉璃瓶外影，聞香不待蠟封開。」在鏡前上粉、聞著薔薇花水的氣息。美人的化妝姿態被勾勒得如此美好。

宋人最喜愛的一款香水，是從薔薇花中提煉出來的。這款香水為什麼如此迷人呢？據說是因為香氣久久不散，使人心情愉悅。「異域薔薇花氣馨烈非常，故大食國薔薇水雖貯琉璃缶中，蠟密封其外，然香猶透徹，聞數十步，灑著人衣袂，經十數日不歇也。」濃烈的氣味即使存放於琉璃罐中還用蠟加以封存，灑在衣服上依然可以持續數十日。在沒有化學添加物的年代，多日不退的香味是多麼令人著迷的事。

眼看著來自大食的薔薇花水如此受到歡迎，宋人當然也想模仿一番，自產自銷，可惜品質總不及進口貨來得好。

趙汝適《諸蕃志》：「薔薇水，大食國花露也。五代時，番使蒲訶散以十五瓶效貢，厥後罕有至者。今多采花浸水，蒸取其液以代焉。其水多偽雜，以琉璃瓶試之，翻搖數四，其泡周上下者為真。其花與中國薔薇不同。」

看來是薔薇的種類和水質出了問題？

經過幾次失敗的經驗，宋人開始改良香水配方，他們採用「朱欒」再加上其他香料並以高溫蒸餾，取其蒸餾液之後，發現氣味清新又別有風味，絲毫不遜於薔薇花水。

張世南《遊宦紀聞》：「永嘉之柑，為天下冠，有一種名朱欒，花比柑橘，其香絕勝。以棧香或降真香作片，錫為小甑，實花一重、香骨一重，常使花多於香，竅甑之傍，以泄汗液，以器貯之。畢，則撤甑去花，以液漬香。明日再蒸，凡三四易花。曝乾，置磁器中密封，其香最佳。」「花比柑橘，其香絕勝」，看來宋人生產的是我們現在所說的「果香調」的香水，和薔薇花水的「花香調」有著不同風情，也因此多了不同的香氛選擇。

當然，宋朝女子的精緻生活豈止於香水，她們的妝容也不比現代遜色絲毫！

美甲的必要

宋朝女性熱中於美甲，她們搗碎鳳仙花後再加入明礬，連染三四次就可以「色若胭脂，洗滌不去」。周密的《癸辛雜識續集》介紹宋人美甲的方法，美甲材料天然，顏色鮮豔：「鳳仙花紅者用葉搗碎，入明礬少許在內，先洗淨指甲，然後以此敷甲上，用片帛纏定過夜。初染色淡，連染三五次，其色若胭脂，洗滌不去，可經旬，直至退甲，方漸去之。或云此亦守宮之法，非也。今老婦人七八旬者亦染甲。」這種美甲風氣不限於年輕女子，就連老太太們也愛上染紅指甲。

宋朝女子的各式妝奩中，裝著琳琅滿目的粉底、胭脂、眉墨、香水、美甲材料等好物，讓女孩兒們隨時保持明豔動人，靠著化妝術成為凍齡美魔女完全不是問題。

每位女性的柔美和婉約動人，在細微之處更見用心。她們的臉龐、姿態就如同一幅幅精心工筆之畫，細膩精緻，盡顯風情萬種！

女子化妝術，妝點出溫柔的大宋。

相關書摘 ▶《歡樂宋》：被帝位耽誤的藝術家，宋徽宗為了畫畫開一家動物園

書籍介紹

本文摘錄自《歡樂宋：中國歷史上最幸福的朝代，沒去過宋朝，別說你到過人間天堂！》，平安文化出版

作者：李純瑀（魚小姐）

尬電！宋朝原來這麼潮！

超人氣國文老師李純瑀帶你體驗全方位的宋朝幸福生活！

吃、玩、買、看，樣樣都有趣，

想要快意生活，就要去宋朝！

宋朝就有情人節，還有「把妹聖典」教你如何脫單？

美食外送超方便，連皇帝都對夜市小吃上了癮？

八卦雜誌很風行，每個月還有瘋狂購物節？

夜生活超精采，讓你通宵達旦嗨整晚？

找工作免費心，「人力銀行」自動幫你篩選最佳職缺？

社會福利一級棒，從搖籃到墳墓，政府都幫你顧好好？

在一般人的印象裡，總認為宋朝積弱不振、民不聊生，最後搞到皇帝被俘、國家淪亡，但其實宋朝不僅是人文薈萃的「文青和他們的產地」，也是全民都擅長品茶品酒的「美食王國」，而我們現在習以為常的許多制度和習俗，從圍爐守歲、春節賭博到端午粽子，從圖書館、職業運動到全民健保，更都是在宋朝奠基成型的，宋朝堪稱是中國歷史上最幸福的朝代！

對於宋朝一向情有獨鍾的李純瑀老師，便透過輕鬆幽默的文字，從節慶、飲食、藝術、娛樂等各方面來解讀宋朝的庶民生活和文化，帶領我們一起穿越時空，重新感受宋朝風華絕代的魅力，讓你大歎：原來宋朝的人過得這麼爽！

Photo Credit: 平安文化

責任編輯：羅元祺

核稿編輯：翁世航