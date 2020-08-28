《歡樂宋》：被帝位耽誤的藝術家，宋徽宗為了畫畫開一家動物園

文：李純瑀（魚小姐）

錯位人生宋徽宗

古往今來的「盛世」，無非從疆域面積、國家經濟實力、人口數量多寡、文治武功成就幾方面來看。在這些條件中，宋朝大概只有「文治」一項符合「盛世」的要求。雖然盛世不能只有文治，然而宋朝帝王的「文治」卻帶給後人深遠的影響。

歷代帝王中，宋徽宗趙佶的藝術天賦和才能絕對處於拔得頭籌的勝利組。宋徽宗執政期間完成了國家級的藝術工程，他的《宣和睿覽》、《宣和畫譜》、《宣和書譜》、《宣和博古圖》，是宋朝藝術及其收藏完美的呈現，從書的編纂體例到收錄的作品，稱之為「古典藝術四大名著」絕不為過。

可惜趙佶的人生錯了位，「錦繡多才書畫茶，只緣生在君王家。」他可以當閒散王爺、美術學院院長、書法家、畫家，再不濟，靠著才藝當個街頭藝人賣畫也一定能養活自己。然而命運卻把他推上了帝王之位，他拿著筆墨指點江山，愉悅了自己，卻也同時斷送江山。

被政治所耽誤的一名藝術家——宋徽宗徹底演繹了這一角色。

發明瘦金體的書法天才

北宋時期，詩詞畫書等藝術臻於全盛，在這樣的文化氛圍中，趙佶如魚得水。他嗜畫如命，繼位後更苦心尋覓書畫真跡，加上皇室舊有收藏，內府的書畫精品遠勝於先朝。因此，當別人只能看臨摹圖時，他早已和全天下的名畫真跡朝夕相處，年復一年練就的眼界和見地自然不凡。

宋徽宗自創的瘦金體獨樹一幟，書法筆力深厚且融入繪畫中的工筆技巧，寫出來的字體鐵畫銀鉤、瘦挺爽快、筆峰如劍、鏗鏘利索。後人對瘦金體競相仿效，但能得其神韻的卻寥寥無幾。

朝堂上的宋徽宗有著灰頭土臉、蓬頭垢面般的尷尬；但在藝術領域上，他是絕對的光芒萬丈。他給自己做了一個非常特別的「花押」，相當於今天的個性簽名，被後世專家們稱為「絕押」！它由四筆寫成，似「天」字，又如「開」字，端詳一番可看出是「天下一人」四字，自負率真。

為了畫畫，開了一家動物園

在繪畫方面，宋徽宗是名徹頭徹尾的神人。鄧樁《畫繼》說：「徽宗皇帝天縱將聖，藝極於神。」無論山水、花鳥、人物畫，他都能形神具備、得其自然之法。

宋徽宗對花鳥畫尤其偏愛，他收藏的花鳥畫有兩千七百八十六件，占全部藏品的百分之四十四。身為端王時期，他就在府中養了大量珍禽，用來寫生；即位後，他修建「艮嶽」，集全天下的珍奇鳥獸豢養於其中。每日觀察動物的行為和植物的生長，並在畫紙上一一呈現。

他對藝術熱愛已是近乎癡迷的程度。據說在靖康之變中，看到京城淪喪及妃嬪被辱，成為階下囚的他只是無奈搖頭，但聽說皇城中的文物書畫全被金兵掠走時，頓時血色盡失、淚如雨下。

藝術鑑賞名家

宋徽宗在位期間，畫家地位空前提高，宋朝的繪畫藝術因此得到全面發展。崇寧三年，他設立畫學並正式納入科舉考試之中。徽宗還親自挑選考官、親自出題、創立宣和畫院、擬定教學大綱、課程綱要、參考用書，並時常將名畫送到畫院，以示學人應認真習畫，莫忘繪畫初衷。

為了提升和穩定畫師的繪畫功夫，他出了期末考題評比畫師的功力。一次，他以「踏花歸來馬蹄香」為題，應考畫師雖是丹青妙手，卻多落入俗套。唯有一人畫了蝴蝶飛舞在奔走的馬蹄周圍，宋徽宗看了之後撫掌稱讚；另一次，他出題「深山藏古寺」，多數人畫了深山寺院飛簷，而一個學生畫了深山掩映的石徑盡頭，一個和尚在溪邊打水，達到了他「畫有盡而意無窮」的要求。

宋徽宗不僅能畫，他還有雙懂畫的慧眼！在翰林圖畫院中識出了張擇端，張擇端成就一幅世界繪畫史上獨一無二的畫卷後，將它呈獻給宋徽宗。宋徽宗酷愛此畫，並用瘦金體親筆題上：〈清明上河圖〉。

宋朝有五大名窯：汝窯、官窯、哥窯、定窯、鈞窯，其中以汝窯為首。而汝窯在宋朝大放異彩，據說與宋徽宗的一場夢有關。他夢到雨過天晴後遠處天空呈現天青色，醒後便親自督造工匠燒製「雨過天晴雲破處」的顏色。在宋徽宗推動下，汝窯瓷器走上了頂峰，但隨著山河飄搖，天青般的汝瓷終究戛然而止。

回顧宋徽宗的一生，身為政治上的慌亂角色，他的藝文成就卻光耀後世，令人不勝唏噓。但若非錯生帝王家，或許他根本沒有足夠的資源和成本創造出一個藝文時代，這樣的糾結恐怕在歷史中永遠無解。

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書籍介紹

本文摘錄自《歡樂宋：中國歷史上最幸福的朝代，沒去過宋朝，別說你到過人間天堂！》，平安文化出版

作者：李純瑀（魚小姐）

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對於宋朝一向情有獨鍾的李純瑀老師，便透過輕鬆幽默的文字，從節慶、飲食、藝術、娛樂等各方面來解讀宋朝的庶民生活和文化，帶領我們一起穿越時空，重新感受宋朝風華絕代的魅力，讓你大歎：原來宋朝的人過得這麼爽！

Photo Credit: 平安文化

責任編輯：羅元祺

核稿編輯：翁世航