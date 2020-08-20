土耳其鳥村「口哨語言」響徹黑海山谷，這種非物質文化遺產正隨著科技消亡

文：何宏儒（中央社駐安卡拉特派員）

土耳其黑海地區山谷中，村民吹口哨彼此交談，鳥鳴般地講著「密語」。但是科技發展使得特殊地理環境下的古老溝通方式無用武之地，響徹山間的口哨語言有一天可能變成空谷餘音。

「如果妳不在身旁，我連一顆榛果也會不吃。」黑海地區吉雷松省（Giresun）農村傳唱這首民謠，歌詞寫的是動人的愛情故事。

這裡是土耳其最大榛果產區。省政府旅遊官員表示，義大利和德國的知名巧克力品牌，例如能多益（Nutella）和健達（Kinder），都一定要用吉雷松榛果。

當地正值榛果產季，山谷裡榛果園中到處可見忙著採果的婦人。她們包著頭巾，褲檔掛著尼龍繩編織袋，在園子裡拉下枝條，用另一隻手將一顆顆被翠綠外皮包裹著的新鮮榛果摘下，然後整把收進編織袋裡。

來到海拔700多公尺高的恰納克徹鎮（Canakci）庫胥柯伊村（Kuskoy），這裡是舉世知名的「鳥村」（Kuskoy土語字意即「鳥村」），清脆鳥囀果然不時響徹山谷，時而高亢嘹亮、時而渾厚、時而宛轉。只是發聲的竟不是枝頭的鳥兒，而是純熟運用舌頭、牙齒和手指「講鳥話」彼此溝通的農人。

聯合國教科文組織（UNESEO）2017年將土耳其「口哨語言」（Whistled language）列入非物質文化遺產名錄。官網介紹，這種溝通方式藉由吹口哨來模仿並且表達要說的話，陡峭山區和崎嶇地形使當地人必須找出遠距溝通的替代方式，才會發展出這樣的習俗，主要是待在戶外時間居多的農耕地區才用這種語言。

過午雨後的庫胥柯伊村山嵐悠悠飄過青翠峰巒，谷水潺潺，涼風帶來幾許清爽。村民寇達拉克（Mursel Kodalak）與父親和弟弟在住家後方山坳處已經採了好幾袋榛果。採收空檔，只見他將兩隻小指放進嘴裡，呼氣發出響亮哨音，隨即有人以哨音回應，雙方一來一往「交談」了一會兒，聽得外人一頭霧水。

土耳其庫胥柯伊村村民卡拉德尼茲（左）、寇達拉克（右）13日示範使用口哨語。他們從孩童時期就開始使用這種語言與人溝通。中央社記者何宏儒吉雷松攝 109年8月19日｜Photo Credit: 中央社

這是寇達拉克與65歲嬸嬸玉密罕（Ummuhan Kodalak）間的「對話」，大意是彼此相互通報都正在園子裡採榛果。玉密罕說她從七歲就開始「講鳥話」至今。

恰納克徹鎮長卡森（Tuncay Kasim）告訴中央社記者，口哨語言是在特定地理環境下發展出的人類特殊文化，靠農業和動物維生的當地人，為了在深谷中彼此溝通而發展出這種語言，「身體的實際移動必須上到山頂再下到深谷，但是聲音流動就不必這樣。」他強調，口哨語言「只能講短句，很長的句子會難以表達。」

法國生物聲學家及語言學家梅耶（Julien Meyer）指出，口哨語言並不是一種獨立的語言，而是當地既有語言的延伸，用哨音把相同的字吹出來。他的研究發現，全世界有超過70個族群使用口哨語言彼此溝通。

65歲村民玉密罕示範口哨語。中央社記者何宏儒吉雷松攝 109年8月19日｜Photo Credit: 中央社

吉雷松大學（Giresun University）觀光系教授根茨（Musa Genc）研究當地口哨語言多年。他表示，人類大聲說話可達40到60分貝，用喊的可達80到90分貝，吹口哨則可製造130分貝音量。法國的研究顯示，用法語正常講話時，聲音可傳40公尺遠，用喊的可以到200公尺遠，口哨語言則可傳到700公尺外。

他說：「土耳其的村民告訴我，用口哨語言可以輕鬆地在300公尺內彼此溝通。」

根茨進行文獻研究後研判，黑海地區口哨語言可能已存在2500年。他坦承，此一推斷無從考證，「但我們確知，口哨語言在這個地區已至少使用4、500年」。

他已集結研究成果，預定今（2020）年稍晚出書《土耳其的口哨語言（鳥語）—我們有2500年歷史的文化遺產不用說也不用手勢的唯一溝通方式》（TÜRKÇE ISLIK DİLİ （Kuşdili） —2500 Yıllık Kültürel Mirasımız Konuşmadan İşaretleşmeden Anlaşmanın Tek Yolu，暫譯 ）。

根茨表示，土耳其語有八個母音、21個子音，其他語言沒有那麼多母音，因此相較於其他語言，土語可以發展出更多、更豐富的口哨語言。

科技發展讓歷史悠久口哨語言的存續面臨挑戰。UNESEO指出，使用手機是主要威脅之一，新生代對口哨語言的興趣已持續顯著衰減。

根茨告訴中央社記者：「（土耳其口哨語言）1960年代有46個村子在使用，今天只剩下恰納克徹鎮、格雷萊鎮（Gorele）、蒂雷博盧鎮（Tirebolu）...…估計還有一萬人在使用。」

庫胥柯伊村從1997年起每年夏天都舉辦聚會活動讓大家「說鳥話」交流；39歲村民齊維萊克（Orhan Civelek）自2013年起開始對村裡的年輕世代教授口哨語言，這些都是為了保存老祖宗留下的文化遺產。

根茨說，吉雷松大學觀光系與齊維萊克合作，已將口哨語言列入下學期的選修課程，並且計劃開發手機應用程式（App）推廣這種語言。

對於當地特有「鳥語」正在消失，恰納克徹鎮長卡森希望政府高層投注資源，加上學界努力，或許才有可能保存口哨語言。

「我小的時候，整個山谷都講鳥語，現在只剩下庫胥柯伊村還可以聽得到。」卡森說：「生活環境和生產活動改變會使固有文化消失，世界上已有許多這樣的例子。如果沒有設法讓人願意繼續住在村子裡、沒有讓會說鳥語的人跟小孩住在一起，活的語言有一天將會逝去。」

新聞來源：特派專欄 鳥鳴般交談 土耳其哨語傳黑海山谷（中央社）

責任編輯：羅元祺

核稿編輯：翁世航