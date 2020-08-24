漫畫難登「大雅之堂」？論藝術終結與當代動漫畫的耦合

文：TSUBAME

1984年，藝術哲學家亞瑟丹托（Arthur Coleman Danto，1924-2013）宣稱了藝術歷史的終結，然而亞瑟丹托並不悲觀，因為這同時也意味著任何事物皆有可能成為藝術。1980年代，也正是動漫畫蓬勃發展的黃金年代，開啟了往後具有濃厚後現代性的動漫文化，在如此的氛圍下，我們能發現當代動漫畫藝術發展的可能，似乎驗證了亞瑟丹托的預言。

不過在2018年，鄭問故宮大展卻惹來非議，《典藏雜誌社》社長簡秀枝撰文指出，[1]漫畫作為一種「通俗」的應用美術，不適合在故宮這類國際級博物館展出，言下之意，即認為漫畫作為一種「通俗文化」難登藝術的「大雅之堂」。這不禁讓人疑惑，亞瑟丹托希冀的未來，現在的我們真的做到了，或者說遇到了嗎？

藝術終結與當代動漫畫的耦合

在亞瑟丹托「後歷史時代」的論述之中，當代藝術已無任何歷史藩籬，不會有任何藝術如普普藝術被格林伯格（Clement Greenberg，1909-1994）棄若敝屣的情況發生，亞瑟丹托提出一個見解：「在後歷史的時代裡，藝術創作的方向不計可數，沒有哪個方向比其他更具特權，至少在歷史性上是如此。」

藝術歷經瓦薩里（Giorgio Vasari，1511-1574）以及格林伯格，已經邁入了嶄新的階段，藝術可以從此擺脫敘述的綁架，正如藝術家波伊斯所說：「人人皆可為藝術家。」正好像宣告藝術從此解放，任何人都能成為隨心所欲的藝術家，這是多麼令人振奮的消息。

然而隨之而來的挑戰便是，正如安迪沃荷（Andy Warhol，1928-1987）的「布瑞洛箱」面臨的一樣，當某件藝術品與我們認知的既存實體並無二異時，我們又該如何區分二者呢？亞瑟丹托提出了一個看法，一件藝術品必須關於某個主題，並且體現其意義。[2]雖然亞瑟丹托的看法並不是通解，但至少回應了我們對於當代藝術的疑問，我們亦得以看見許多藝術的可能性。

Photo Credit: 中央社

動漫畫文化發展甚久，影響無遠弗屆，我們可以從一些當代藝術中窺見動漫畫元素，也能從商業性極高的動漫畫本身看見藝術元素，但究竟是什麼，能讓動漫畫元素與當代藝術融合得如此恰如其分呢？

我認為動漫畫藝術是大眾文化的具體呈現，當我們論述藝術終結與當代動漫畫的耦合時，我們可以將當代動漫畫銜接至亞瑟丹托對於普普藝術的論述之後，於是產生了當代動漫畫藝術的未來。以下我將從­­「當代藝術裡的動漫畫」、「動漫畫裡的藝術」、以及近期受到矚目的「蒸氣波」運動，探討未來的動漫畫藝術發展。

當代藝術裡的動漫畫

讓我們先來欣賞藝術家大友昇平（1980-）的作品《平成聖母》，大友昇平將日本「平成」二十幾年來影響甚鉅的動漫畫元素，不分地域地將其繪製在一個近似《美少女戰士》水手月亮的身體之上，在裡邊我們可以看到《精靈寶可夢》的皮卡丘、《辛普森家庭》的霸子、漫威超級英雄等我們所熟悉的動漫畫元素，並且在其身體上寫下佛教金句「天上天下唯我獨尊」，亦即天上天下唯有自己的本性能作為依靠。

而大友昇平決定將這本性以具體的動漫畫元素呈現，以大而化、形而上的概念爬梳平成年間動漫畫的歷史。從大友昇平身上，我們能看見藝術家根植於生活的創作型態，俯拾即是的動漫畫元素構成了作品。有趣的是，其父親正是大大影響日本漫畫的大友克洋（1954-）。

從這個藝術作品中，我們可以窺見動漫畫與普普藝術的連結，以寫實技法與概念上的拼貼將這些大眾化、通俗化元素揉合一起。像這類以動漫畫為主的生活經驗所進行的藝術創作，其實在日本當代藝術家的創作中相當常見，其中有幾位藝術家更是揉合日本浮世繪技法和西方「新藝術」技法。我們可從藝術家山本タカト的作品中，觀察他是如何承先啟後，開拓動漫畫藝術的可能。

十九世紀末，西方吹起一股「新藝術」風潮，其中以慕夏（Alfons Maria Mucha，1860-1939）、克林姆（Gustav Klimt，1862-1918）等藝術家最負盛名，當時因為日本木版畫的影響，他們喜愛描繪象徵性的自然元素。

尤其慕夏擅長以線條構築畫面，試圖再現西方的浮世繪。山本タカト（1960-）受到西方新藝術影響良深，同時他亦貼近傳統浮世繪的技法來描繪。在這樣互相疊加的狀態下，山本タカト融合諸如耽美、百合、美少年、美少女等動漫元素進行創作，似乎在回應十九世紀末新藝術派畫家受到日本版畫的影響，進而開啟了所謂的「平成耽美主義」。其晚近的作品較為偏向怪誕、獵奇的視覺風格。

其實在綜觀這些當代藝術家及其作品後，我們可以思考到，生活經驗已經成為當代藝術家們不可或缺的養分之一，當這些動漫畫元素大大影響生活經驗時，反思生活的藝術家們便有可能將之成為創作的一部分，試著讓這些相對大眾化、通俗化的特徵，融合藝術史傳統以及個人的詮釋，創作新的可能。

動漫畫裡的藝術

不過，我們可以思考另一個可能性，有沒有反過來的例子呢？亦即在一般的動漫畫作品中，出現了藝術史？其實這是有案例可循的，在《美少女戰士》之中，作者武內直子（1967-）便挪用了不少藝術史傳統，有趣的是武內直子並非藝術本科出身，許多挪用的媒材與體裁都是她透過自學而來的，武內直子也喜愛融合時尚元素於漫畫裡，因此在漫畫之中，也能看到不少當代時尚與藝術史傳統相結合的創作。

例如原作插畫與威廉布萊克（William Blake，1757-1827）的《撒旦的最初榮光（Satan in his Original Glory）》有類似的三角形構圖。威廉布萊克的畫作在其身處的時代，是怪誕、奇特而不被重視的，然而現在他被視為浪漫時期視覺藝術的開創性人物。事實上，武內直子效法的藝術大師很多，包括知名當代攝影師羅伯特．梅普爾索普（Robert Mapplethorpe，1946-1989），以及上文提及的慕夏皆有。

談及結合東方藝術與動漫畫的創作者，莫過於我們先前提及的鄭問。鄭問早期繪製漫畫時，是以沾水筆畫素描的，在當時少有漫畫家會使用沾水筆，到了後來他捨棄掉沾水筆，使用了毛筆，甚至日常生活用品，如牙刷、海報也能作為繪畫的工具，呈現抽象畫的符號。

在技法細節上，他是一個不停變化的漫畫家。在彩圖上，從早期的西方厚彩技法，演變到中期承襲徐悲鴻（1895-1953）筆法，後期甚至使用了電腦CG繪畫。鄭問特別喜歡完整地刻寫人物的面部，而服飾、場景則使用中國水墨的寫意與留白。實際連載的黑白漫畫中，鄭問並不採用傳統的效果線，不單純只用線畫出輪廓，他思考到面的呈現，這使得他的充滿動態的漫畫風格與傳統日式漫畫有別。

鄭問合併東西方的藝術特色，可從他為遊戲《鄭問之三國誌》所繪製的插圖觀察得知。為了繪製趙雲突破千軍萬馬救出阿斗的場景，鄭問下了很多功夫。他融合中國山水畫的特色與西畫的空氣透視法，讓趙雲的披風以類似書法飛白的形式表現，像極了翅膀，飛上天帶著阿斗突破重圍，一句「吾乃常山趙子龍也」衝破畫布，震撼觀者的感官。作為一個大眾性的歷史題材，鄭問的表現非同凡響。

Photo Credit: 鄭問，《長坂坡》，遊戲《鄭問之三國誌》發售年份：2001，義大利水彩紙／壓克力顏料，104×74 cm，筆者掃描自畫集《鄭問之三國演義》

蒸氣波（Vaporwave）

受動漫畫文化影響的蒸氣波，是我看見拓展藝術批評與藝術運動的要角之一。蒸氣波是近期一種電子音樂與視覺藝術類型，誕生於網際網路，從原先的網路迷因（Meme）逐漸發展為一種藝術運動，側重於80、90年代的美國、日本流行文化（City PoP尤為常見）的元素。

它的本質是極其大眾的、全民的，其藝術創作與藝術批評大多來自於群眾本身，因此它的論述相當多樣，例如有批評者認為蒸氣波在諷刺全球化、資本主義與消費主義，也有批評者認為蒸氣波並不具有如此強烈的諷刺性，僅僅對於早期網際網路發展之初的烏托邦願景破滅感到嘆息與失落。當我們回來看動漫畫本身，其未來發展或許能從蒸氣波窺知一二。

總之，我們可以預測當代動漫畫藝術大致的三個可能方向：

一，當代藝術裡的動漫畫元素發展

二，動漫畫與藝術史的對話與互動

三，隨著時間的發展，藝評的可能性拓展

「人人可以是藝術家，人人或許也能成為藝評家。」雖然這句話說來有些不負責任，的確，有誰能擔保全民式的、非權威式的藝評能有效遏止濫竽充數的作品誕生，但是我們也不能固守在象牙塔內，重蹈歷史的覆轍，把可能性排除在外，如同格林伯格不願接受普普藝術那般、如同鄭問的作品被認為無法在故宮展示那般。如何拿捏平衡，正是我們將來所要面臨的挑戰。

註釋

[1]簡秀枝，《鄭規林隨、斧痕鑿鑿，漫畫家鄭問故宮大展爭議》

[2]Arthur C. Danto著，《在藝術終結之後：當代藝術與歷史藩籬》，林雅琪、鄭惠雯譯，臺北：麥田，2010，P.271。

參考資料

1. Arthur C. Danto著，《在藝術終結之後：當代藝術與歷史藩籬》，林雅琪、鄭惠雯譯，臺北：麥田，2010。

2. 高千惠 著，《詮釋之外：藝評社會與近當代前衛運動》，臺北：典藏藝術家庭，2017。

3. 東浩紀 著，《動物化的後現代：御宅族如何影響日本社會》，褚炫初譯，臺北：大藝，2012。

4. 鄭問、馬利 著，《鄭問之三國演義》，臺北：大辣，2019。

5. 關於武內直子

6. 藝術很有事，第20、28、29集：

本文獲漫遊藝術史授權刊登，原文刊載於此

責任編輯：王祖鵬

核稿編輯：翁世航