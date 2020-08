香港成「逃犯天堂」？美國停與港引渡逃犯等三項雙邊協議

美國國務院表示已經通知香港政府,美方暫停或終止與香港的三項雙邊協議,包括移交逃犯(the surrender of fugitive offenders)、豁免國際航運利得稅(reciprocal tax exemptions on income derived from the international operation of ships)與移交被判刑人協定(the transfer of sentenced persons)。

美國國務院發言人奧塔古斯(Morgan Ortagus)在聲明中指,中共採取激烈行動,侵蝕在《中英聯合聲明》中對英國與香港人民承諾給予的香港高度自治,而美國總統特朗普表明美國會把香港看成是「一國一制」,並向破壞香港自由的人士採取行動。

《東方日報》報導,特朗普已簽署香港正常化行政命令(Executive Order on Hong Kong Normalization)應對北京的行動,包括暫停、消除對香港的優惠待遇;美國國務院在周三(19日)通知香港政府暫停或終止3項雙邊協議,包括移交逃犯、移交被判刑人士,以及互相豁免徵收對方居民得自船舶國際營運的利得稅。

《紐約時報》引述分析指,現時中美關係是數十年來最壞。本月7日,美國財政部以破壞香港自治並限制香港公民言論與集會自由為由,對包括香港特首林鄭月娥、中國國務院港澳事務辦公室副主任張曉明在內的11名中港官員祭出制裁。根據這項制裁,這11名中港官員直接或間接擁有50%以上的任何實體以及所有財產與財產權益,不論在美國或由美國他人持有或控制,都將遭到凍結,並必須向財政部外國資產管制辦公室(OFAC)報告。

美國實施暫停或停止引渡逃犯等三項與香港的雙邊協議,是繼英國、加拿大、澳洲、新西蘭後,最終終止與香港引渡移交逃犯協議的「五眼聯盟」國家。

