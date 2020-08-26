漫談泰國東北佛寺壁畫：不只是古代的宗教漫畫，也會紀錄在地的生活風貌

泰國的主體民族是泰族（Thai），廣義的泰族散佈於印度東北、中國大陸南方和東南亞，在語言學和各國民族識別裡，對泰族有多種分類方式，繁瑣的族群識別或許可以人為區分族稱與國界，但在常民生活裡，先人流傳下來的文化習俗，卻是難以切割。特別是大陸東南亞諸國，除了族群的關連，還夾雜著宗教、歷史、文化與語言等因素，使得緬、泰、寮、柬等國共享著某些文化，其中，佛寺壁畫就是聯繫彼此的文化現象之一。

緬、泰等國以信奉上座部佛教為主，更通俗的說法是南傳佛教，在教育不普及的年代裡，壁畫是南傳佛教傳達教義的重要載體，畫師（如僧侶、藝師等）會根據佛教教義、風土民情、地方傳說與個人見解繪製成圖，用以神聖佛寺和指引信徒行為，換句話說，壁畫不僅是古代的宗教漫畫，也是在地文化的另一種書寫方式。由於壁畫能莊嚴寺廟空間和發揮教育功能，因此旅經大陸東南亞時，值得細細品味的藝術品之一就是壁畫，它不僅是藝術，更內蘊了宗教、文化與歷史。以上述四國而言，緬、寮、柬三國有不少高評價的壁畫國寶，如寮國琅勃拉邦的香通寺（ ວັດຊຽງທອງ , Vat Xieng Thong），滿寺滿牆的金水漏印壁畫和馬賽克玻璃壁畫（圖1），令人見了滿心歡喜，是為經典之作，但親近需要付費；相較之下，由於泰國極力推展觀光，九成以上的佛寺歡迎民眾免費入寺參拜，因此觀賞壁畫的便利性遠超過其它三國，值得肯定。

Photo Credit: 張雅粱 圖1：馬賽克玻璃壁畫（局部），筆者攝於寮國琅勃拉邦香通寺。

目前東南亞各國的無形文化遺產類別中，只有泰國設置「民間文學」項目，因為泰國擁有不少的傳統壁畫與貝葉經，所以特地立法保護。對泰國人而言，壁畫是國家藝術，也是文學敘事，其依所處的位置，可分成岩石壁畫、洞穴壁畫、佛塔壁畫和佛寺壁畫等；其中佛寺壁畫數量最多，以泰國數十萬間的佛寺而言，除少數的禪修寺院外，多數都存有壁畫，足見泰國壁畫資源之豐富，這些大量壁畫是自古以來信徒出錢出力替佛寺繪製的成果，因為人們相信，以壁畫莊嚴佛寺可獲取功德，積累來世資糧。

南傳佛教「做功德」的精神早已成為泰國社會秩序的一環，佛寺中的許多活動都串連在做功德的精神之下，連華人移民也受其薰陶；數年前，當我走訪泰東北黎逸府中明城佛寺（ วัดกลางมิ่งเมือง , Wat Klang Ming Mueang）時，曾在寺廟高聳的壁畫牆面上，發現以中、泰文書寫著：「大中華民國叁拾年 張松合重修整」（圖2），雖然這段文字的由來已難追究，但寥寥數字引人遐想，或許，在往昔某段時空下，張姓華人的人生情節藉由功德觀與泰國佛寺串起因緣，並於此留下了歷史紀錄。

Photo Credit: 張雅粱 圖2：馬賽克玻璃壁畫（局部），筆者攝於寮國琅勃拉邦香通寺。

泰國佛寺壁畫部分因年久失修而損毀，部分幸運獲得重整，當然也有不少新繪的作品，其中精彩的壁畫，除了舉世聞名的曼谷玉佛寺三界壁畫和大皇宮178幅《拉瑪堅》壁畫外，還有很多的壁畫隱藏於偏鄉古廟，如泰國東北就保存著不少珍貴的舊時壁畫。泰東北佛寺壁畫最大的亮點就是「辛壁畫」（圖3），「辛」（ สิม , sim）是當地方言，指稱佛寺戒堂，辛壁畫通常彩繪於戒堂的內、外牆，特別是外牆繪製壁畫的做法，常見於寮北和泰東北地區，但在泰國其他地方卻相當少見，因此辛壁畫也成為泰東北特有的文化景觀。辛壁畫由來的說法之一，是因為戒堂十分神聖，所以古代禁止女性進入，甚至部分戒堂只允許舉行佛事時，才能對外開放，因此當地的佛寺便在戒堂的外牆彩繪壁畫，以圖像教導村民認識佛法。此外，有些辛壁畫的圖像具有趨吉避凶的功能，旅泰時如果幸運，會在少數鄉間古剎的辛外牆上，發現這些手繪的吉祥符號，保佑佛寺平安。

Photo Credit: 張雅粱 圖3：戒堂外牆壁畫。筆者攝於泰國孔敬府薩鑾彎利帕他納讓佛寺（Wat Sanuan Wari Phatthanaram）

一般辛壁畫的主題和多數泰國佛寺一樣，都是以佛教和民間故事為主，如《本生經》十大故事、三界的天堂與地獄景象或家喻戶曉的史詩故事等，但少數的東北藝師會將在地節慶與民俗收入畫中，反而成為辛壁畫的另類特色，像火箭節（ ประเพณีบุญบั้งไฟ , Rocket Festival）是泰東北烏汶府的傳統節慶，當地泰人會在固定時節製作傳統火箭射向天際，用以祈求來年風調雨順與五穀豐收，所以烏汶的藝師就將火箭節繪入當地的佛寺壁畫（圖4），並將節慶周遭的相關脈絡，如遊行、舞蹈、嬉戲與發射火箭等景象，一併納入畫中，藉此傳達在地的生活風貌，令人莞爾。

火箭節的連環壁畫並非特例，我行走泰國超過百間佛寺，發現泰人對事物的觀察與描述經常是具脈絡性的，以壁畫敘事時，泰人慣於用連環圖案紀錄主題，所以當繪畫佛塔時，佛塔周遭的相關脈絡，如齋僧、民俗活動與信眾祈福等景象，經常會被一起繪入。以連環圖記事是廣義泰族共有的繪畫風格，舉凡泰國泰族、雲南傣族、寮國佬族和緬甸撣族等都是如此，尤其顯見於佛寺壁畫中，以圖喻義，偶而加註文字小標，這種老祖宗傳下來的繪畫風格，為多國泰族所共享，這是國別所無法區隔，族稱也識別不了的文化傳統。

Photo Credit: 張雅粱圖4：壁畫繪製火箭節（局部）。筆者攝於泰國烏汶府利博佛寺（Wat Liab）

走筆至此，我不禁想起多年前參訪雲南時，曾在景洪的傣族佛寺見過文革壁畫，據了解，這座古佛寺建於西元6世紀，文革時曾遭嚴重破壞，直至1970年代，才受到全村和泰國友人的幫忙，得獲重建；由於歷程艱辛，所以村人決定將這段建寺過程繪於佛寺牆面上，以圖像見證歷史。於是，古剎近一千四百多年的歷史，透過幾幅壁畫，無聲表達著從封建時代建寺以來，歷經中共建政、文革破壞到寺廟重建的過程，使人印象深刻。連環圖敘事是泰族特有的藝術形式，無論是在地風貌或歷史事件，這類的壁畫主題都具有獨特性，能被繪於佛寺牆面上，就表示有其特殊的文化意義，因為佛寺在泰族社會中，不單單只是宗教場所，也兼具教育和保護社稷的功能。

泰族是個喜愛繪畫的民族，經常利用圖像傳達深奧的佛教義理與其它知識，如果能理解華人社會三步一小廟，五步一大廟的社會秩序，就能同理佛寺對泰人的重要性，也能明白泰人以壁畫莊嚴佛寺的用心。當行旅至泰國時，除了欣賞閃亮亮的皇宮金漆壁畫外，或許也能遠離曼谷，走入東北，嶄新感受偏鄉壁畫的古調古色與人文風情。

延伸閱讀：

責任編輯：吳象元

核稿編輯：杜晉軒