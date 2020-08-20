【關鍵時事】彰化讓居家檢疫者未滿14天就趴趴走，造成的風險更大

最近彰化成為全台的焦點，先是提前公布「COVID-19」（2019年新型冠狀病毒疾病，以下簡稱武漢肺炎）「萬人普篩」部分研究結果，再來是自行篩檢無症狀居家檢疫國人。引起一連串爭議，成為輿論焦點。

號稱「萬人普篩」研究，研究對象卻是曾經居家檢疫隔離的個案、醫護人員、長照人員等「高風險族群」的抗體檢驗；無症狀居家檢疫國人的PCR篩檢，亦針對返國的「高風險族群」。以上兩種動作，都是針對高風險族群篩檢，並不是真正隨機篩檢的普篩。

萬人普篩的抗體研究，完整的報告尚未公布，但醫學上血清抗體檢驗本來就充滿爭議，因為檢驗方式、採檢時間、判定陽性的切點很難有統一的標準。所以單純抗體檢測的研究結果，若沒有配合其他檢驗方式佐證，科學上通常無法成為被廣為認可的學術研究。

此外，抗體陽性反應只能證明過去「可能」感染過，無法證明一定感染過，即使是真的陽性反應，也是至少一個月以前的事件，經過兩個兩週以上的觀察期，若當時沒發生疫情爆發，現在更不需要擔心。

居家檢疫的無症狀國人，第10天驗出PCR陽性反應會不會有傳染力？研究已經證實無症狀感染者10天以上幾乎沒有傳染力，居家檢疫14天加上7天的自主健康管理已經足夠。目前彰化篩檢1000多人只有一個陽性反應，這樣的流程必要嗎？相對上，額外的篩檢讓居家檢疫未滿14天的國人接觸其他外人，所造成的風險可能更大。

不管是針對高風險族群的「萬人普篩」研究，或是對原本就是高風險族群的居家檢疫國人做篩檢，在我看來有點像是一種拼命要找出未被發現的感染者，以證明防疫有破口的「強迫症行為」。

全球武漢肺炎疫情持續延燒，台灣如何持續「置身事外」？現在的防疫成果證明現行的方法有效，但我認為有一些方面需要加強：

目前國人個人衛生防護非常鬆懈，呼籲所有政治人物出現在人潮眾多的公開場合時皆戴上口罩，以身作則提醒國人必須堅守個人防疫原則。 若篩檢能量許可，對於從疫情流行嚴重國家返國者，擴大篩檢範圍。 除非是特殊外交使節團有嚴格的防疫泡泡阻隔，其餘皆需堅守14天居家檢疫隔離時間。 須確保居家檢疫隔離者可以確實執行，加強監控方法，最好都可以在隔離所或防疫旅館。一般的家庭環境要做到完全隔離有一定的難度，目前家庭內傳播仍然是機率最高的感染途徑。

最後，很多人私訊我懷疑政府蓋牌，我可以大膽的說在台灣是做不到的。武漢肺炎已經證實，無症狀輕症佔了約80％，需要醫療照顧的佔20％，若社區中有大量的感染者，現在醫院的急診和加護病房早就爆滿。以台灣資訊傳播的速度，根本瞞不住。

然而，目前雖然沒有爆發大規模疫情，若防疫持續鬆懈，難保未來不會發生，還是需要時時刻刻保持高度的警戒，才能確實阻斷可能出現的傳播鏈。

本文獲Dr. E小兒急診室日誌授權轉載，原文刊載於此

責任編輯：朱家儀

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