這堂課包含「敏感議題」：因應香港國安法，美國大學允許學生以代號上課

（※ 首圖為美國哈佛大學校園）

備受爭議的《港區國安法》6月30日生效，主張在香港以外，有「分裂國家、顛覆國家政權、組織實施恐怖活動和勾結外國或者境外勢力危害國家安全」等行為也可能入罪；對此包括英國、法國、德國、澳洲和加拿大等紛紛提出「中止引渡協議」反制，美國也在昨（19）日跟進。另外美國有部分大學為了避免學生在課堂上因觸及敏感議題或發表相關言論被中國當局定罪，將讓學生「匿名上課交報告」。

普林斯頓大學、哈佛商學院等將採「匿名上課」

（中央社）北京制定的《港區國安法》主張域外法權，在香港以外討論政治敏感議題也可能入罪。《華爾街日報》報導，美國多所名校允許學生隱姓埋名上課與交報告，以免學生遭中國當局起訴。

北京為壓制香港抗爭，立法防範與懲治與香港有關的「分裂國家、顛覆國家政權、組織實施恐怖活動和勾結外國或者境外勢力危害國家安全」等犯罪。根據第38條，此法效力涵蓋非香港永久性居民，如被認定在香港以外地區觸犯此法，也可能在香港被捕。

這部6月底生效的法律餘波擴散到美國多所大學校園。據報導，部分教授為維持言論自由並保護學生，允許學生匿名、改用代號交作業，如果學生擔心討論政治敏感議題影響個人安危，可以選擇迴避。

由於美國「COVID-19」（2019年新型冠狀病毒疾病，簡稱武漢肺炎）疫情延燒，許多大學新學期將延續線上教學模式，為數眾多的中國與香港留學生可能待在家鄉透過視訊連線上課，校方保護學生變得更為迫切。

普林斯頓大學（Princeton University）助理教授祖若水（Rory Truex）的中國政治課程標註內含敏感議題的警語，他將採用盲評分（blind grading），讓學生以代號交作業，不必擔心發表特定言論可能惹上麻煩。祖若水說：

「如果我們因恐懼而不再教天安門事件、新疆或任何中國政府不希望我們討論的敏感議題，只要一屈服，我們就輸了。」

在哈佛商學院（Harvard Business School）教授政治學的任美格（Meg Rithmire）計劃在開給企業管理碩士班（MBA）約800名學生的必修課採用類似做法。

這堂課涵蓋台灣、香港和中共執政合法性等議題，討論的個案研究之一，要求學生閱讀新疆維吾爾族人遭關押在再教育營期間寫的日記。

課堂參與通常是教師評量學生課業表現一部分，任美格表示，哈佛商學院有意制定新規定，如果學生擔心公開討論敏感議題可能帶來不利後果，可選擇迴避，不會受懲處。

賓夕法尼亞大學（UPenn）政治學系教授金駿遠（Avery Goldstein）表示，只要有學生選修他的線上課程，他打算寄出註記「內含敏感訊息」的課程大綱。線上課程內容如外流，不僅可能危及學生，有朝一日他前往中國也自身難保。

麻州安模斯特學院（Amherst College）政治學系助理教授賴可莉（Kerry Ratigan）除標註課程警語外，也設法讓約20名修課的學生在線上匿名討論，不必擔心因自由表達意見而受害。

美國跟進五眼聯盟，中止與港引渡協議

美國國務院昨（19）日表示，為了反映美國對北京施行《港區國安法》的深度關切，美方已正式通知港府將中止與香港的3項協議，包含移交逃犯及移交判刑人協定。

美國國務院發言人歐塔加斯（Morgan Ortagus）發聲明表示，中共採取激烈手段，侵蝕其在「中英聯合聲明」中允諾英國與香港人民的50年高度自治。總統川普對此已表明，美國將視香港為「一國一制」，並對損害香港人民自由的人士採取行動。

歐塔加斯指出，依據川普7月14日頒布的行政命令，美國國務院19日通知香港當局，將中止與香港的3項協議，這些協議涉及逃犯移交、被判刑人移交，及國際船舶營運收入互惠免稅待遇等。

歐塔加斯強調：「上述措施顯示，美方對北京實施國安法的決定深感關切，這部法律破壞香港人民的自由。」

美國與香港分別於1996年及1997年簽署「移交逃犯協定」與「移交被判刑人協定」。根據協定條文，只要任一簽署方通知要中止協定，協定將分別在對方收到通知的6個月及3個月後失效。

備受爭議的《港區國安法》6月30日生效，規範分裂國家、顛覆國家政權、恐怖活動，及勾結外國或境外勢力危害國家安全等4項罪名，最重可判處無期徒刑；第38條明訂，不具香港永久居民身分人士在香港以外犯罪也在管轄範圍內，讓其他國籍人士也人人自危。

香港警方7月底隨即依涉嫌違反《國安法》，正式通緝6名逃往海外「亂港分子」，包括香港眾志前常委羅冠聰、獨立聯盟前召集人陳家駒、英國駐香港總領事館前職員鄭文傑，及美國籍的華府遊說組織「香港民主會」（HKDC）執行總監朱牧民等。

美國國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）本月10日接受媒體訪問就曾批評，已經至少有2位美國公民因為《港區國安法》遭到鎖定，川普政府正在評估一系列可能作為，要讓北京知道若不善待美國人民、竊取智慧財產權及威脅世界各地人們，「美國不會袖手旁觀」。

除了美國之外，目前英國、德國、法國、澳洲、紐西蘭及加拿大等國，也已中止與香港引渡協定。

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責任編輯：李秉芳

核稿編輯：黃筱歡