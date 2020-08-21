鬼月英文特輯：英文中的「鬼魂錢、地獄錢、紙錢」，哪裡不一樣？

文：曾泰元（東吳大學英文系副教授、前系主任）

今（2020）年閏四月，所以農曆七月的「鬼月」往後順延，遲至國曆8月19日才七月初一鬼門開，七月半的中元節，也罕見地晚到國曆的9月初。

牛津英語詞典：抱歉，「紙錢」我沒用ghost money

傳統上，「鬼月」的英文一般直譯為Ghost Month；中元節的英文，也經常借道民間的俗稱「鬼節」，逐字譯為Ghost Festival。我們祭拜時用以焚燒的「紙錢」，其英文一樣托鬼之名，常以ghost money（字面「鬼錢」）作為翻譯。

說來也巧，「紙錢」的英文，不久前才以另種形式獲錄於權威詞典之中。

《牛津英語詞典》（Oxford English Dictionary, OED）是英語世界最大、最權威的詞典。OED的第二版於1989年出版，共20大冊，第三版的修訂從2000年啟動，查閱工具逐漸由紙本過渡到網路。OED每一季都會在線上發布增補的新詞新義，付費的訂戶方得一窺全豹。

6月中旬，OED發佈了今年第二次的「季度更新」（quarterly update），我逐條審視，發現裡面出現了三個英文的「紙錢」，但都沒有上述的ghost money。

spirit的意思和組合超多，總數高達163個

編輯部介紹，這批更新一共涉及400餘個詞語。在幾處所做的重點增訂之中，spirit（精神；靈魂；鬼魂；烈酒）更是重中之重。幅度大，範圍廣，最後修成了有163個義項、片語、複合詞的超大條目。

負責修訂的編輯老師馬修．布拉登（Matthew Bladen）因而感歎，這個spirit是他做過最棘手、最煩人、困難透頂的條目（the most awkward, frustrating, and downright difficult entry I’ve ever worked on）。

Photo Credit: 英語島

OED徹底翻修了spirit，新增的副條目spirit money（字面「鬼魂錢」）吸引了我的注意，直覺或與我們的祭祀文化有關。鍵入一查，果真如此。

OED對spirit money所下的定義，理解起來就是我們的「紙錢」：

Photo Credit: 英語島

OED引用了四條書證（quotation），最新的一條由英國劍橋大學的華人教授周越（Adam Yuet Chau）所貢獻，出自他2006年的《靈驗》（Miraculous Response）一書：「那堆黃燦燦的紙錢燃起了熊熊的烈火」（The pile of bright yellow spirit money burning like a bonfire.）。

英文中的「鬼魂錢、地獄錢、紙錢」，哪裡不一樣？

spirit money的詞源資訊指出，讀者可逕自前往hell money（字面「地獄錢」）處，和廣東話的「冥鏹」（míhng kéuhng）做比較，並建議另外參見paper money（字面「紙錢」）。這條線索透露，spirit money、hell money、paper money三者密切相關，值得深入瞭解。

順藤摸瓜，先追hell money。詞源顯示，hell money這個英文詞語「仿譯自」（after）廣東話的「冥鏹」和國語的「冥幣」。OED進一步說文解字，說「冥」為「暗」或「陰間」，「鏹」和「幣」皆為「錢」。OED還立了標示，指引讀者參見spirit money和paper money。

OED給hell money（冥幣）下的定義，與spirit money（紙錢）大同小異：

Photo Credit: 英語島

OED為hell money引用了兩條書證，最近的一條出自2006年5月的《中國經濟評論》（China Economic Review）月刊：「墳上焚燒的數沓冥幣有假人民幣，假美金也越來越多」（The wads of hell money being burned at the graves include both fake renminbi and, increasingly, fake US dollars.）。

OED收錄的第三個相關詞語是paper money（紙錢），字面淺顯透明，與中文的對應直接嚴整。詞源直言，此乃仿譯自中文的「紙錢」。定義與前二者相去不遠，唯內容更加精簡：

Photo Credit: 英語島

OED以數學的等號明確指出，paper money就等於spirit money。同時，OED也在明顯處標示，讓讀者自行參見hell money。

OED一共收錄了四條paper money的書證，最近的一條出自2013年4月5日的英文《上海日報》（Shanghai Daily）：

[她]去墓園緬懷她父親，在桂花樹前焚燒紙錢，樹下就埋著他的骨灰 [She] went to a cemetery to commemorate her father by burning paper money in front of the osmanthus tree under which his ashes are buried.

雞蛋裡挑骨頭。我請《上海日報》的友人查證後得知，這段書證雖然刊發於該報，不過事實上卻是《新華社》的稿子，而且見報日期是4月3日，不是OED說的4月5日。

紙錢的英文，最早的其實是joss-paper

在OED的這批詞語更新裡，spirit（精神；靈魂；鬼魂；烈酒）得到了重點性的全面翻修，所以spirit money這個副條目才得以順勢納入，意思相仿的hell money和paper money也因此同步新增。然而，我們比較熟悉的ghost money卻沒有納入。

事實上，在OED新增spirit money、hell money和paper money的近百年前，1928年第一版的OED早就收錄了中華文化的「紙錢」──joss-paper（字面「神紙」）。

這個說法也是英文《維基百科》（Wikipedia）對「紙錢」首推的翻譯，不過維基反映了當今英文拼字的趨勢，寫成了不用連字號的joss paper。OED定義裡所描述的joss-paper，指的似乎是紙錢當中的一類：

Photo Credit: 英語島

祭祀相關的英文用語，常有源自葡萄牙文的joss

這裡的joss特別值得一提。OED指出，joss是中國民間信仰裡的神祇或偶像，最終源自葡萄牙文的deos（此為舊拼，現作deus）。

除了joss-paper（紙錢）之外，joss常見的詞語組合還有joss-stick（線香）、joss-house（廟宇）、joss-man（廟祝）。當今英文的拼字有揚棄連字號的趨勢，因此上述的四個複合詞，現在多拼成joss paper（紙錢）、joss stick（線香）、joss house（廟宇）、joss man（廟祝）。

台灣的民間信仰認為，農曆七月是鬼月，七月初一鬼門開，無主孤魂從陰間來到陽間尋求供養。因此各地紛紛在此月舉行普度布施，備妥豐盛的菜餚以祭祀儀式安撫「好兄弟」，超度四方孤魂野鬼以保家宅平安。

我們不迷信，但「尊天地，敬鬼神」之心，中西皆然。

本文經英語島雜誌授權刊登，原文刊載於此

責任編輯：朱家儀

核稿編輯：翁世航