月薪制的基本工資為何比基本時薪低？要求一致是否合理？

文：曹新南（1111人力銀行社群中心執行長）

基本工資時薪為何較月薪高？

最近幾年，每逢基本工資調整時，總是會有個聲音出現，就是：「月薪制的基本工資比基本時薪低太多了！」

「時薪160元，每月工作22天，每天8小時，最少應該要22天ｘ8小時ｘ160元＝28,160元才合理，月薪低於28,160元的都不要去！」

其實，這是倒果為因了。

首先，我們要理解，目前的月薪制與時薪制是脫勾的，兩者的計算邏輯不一致。

從我整理的這張表，大家可以很清楚看到，在民國96年，也就是基本工資凍漲整整10年之前，最低工資的月薪，除以30再除以8就是時薪，當時是沒有脫勾的。後來月薪制與時薪制脫勾，因此以下還是要再次說明。

Photo Credit: 曹新南

月薪制

我們來對照勞動基準法的條文是如何說的：

勞基法第39條：第三十六條所定之例假、休息日、第三十七條所定之休假及第三十八條所定之特別休假，工資應由雇主照給。雇主經徵得勞工同意於休假日工作者，工資應加倍發給。 勞基法第36條：勞工每七日中應有二日之休息，其中一日為例假，一日為休息日。 勞基法第37條：內政部所定應放假之紀念日、節日、勞動節及其他中央主管機關指定應放假日，均應休假。 勞基法第38條：勞工在同一雇主或事業單位，繼續工作滿一定期間者，應依下列規定給予特別休假。 勞基法施行細則第24-3條：本法第三十九條所定休假日，為本法第三十七條所定休假及第三十八條所定特別休假。 第39條說，第36、37、38條所規定的例假日、休息日、休假日，都不用出勤而工資要照給，也就是說，不管是工作日，還是例假、休息、國定假日或是特休，每天都要有一日的薪水。

而因為每月大小月日數不同，所以之前主管機關有說每個月用30天來計算（可參考勞委會 民國 101年05月22日的勞動2字第 1010131405號函）

因此，月薪制的每小時工資，就是月薪除以30再除以8，舉例2021年基本工資為24,000元，每個小時的工資就是24000除以240＝100元，這個100元，就是所謂的「平日每小時工資額」，它是計算請假與加班費的基礎。

時薪制

時薪制多運用在部分工時，樣態非常多，可能每天出勤但都不足八小時，也可能每週只有出勤不到五日，或是排班方式不固定，原則上都低於每週40小時。

一般的認知裡，時薪制是有來有錢，沒來沒錢。

在民國96年以前，月薪與時薪是還沒有脫勾的，也就是說，當時基本工資的時薪，就是最低工資，假設是15,840元，直接除以240＝66元，年輕打工族當時的基本工資時薪就是66元。

但這時問題來了，同樣都領基本工資，月休四天，月薪制的勞工例假日不用出勤，每天都有薪水，可以領到15,840元。但是時薪制的勞工，全時段上滿工作26天，只能領到26天ｘ8小時ｘ66元＝13,728元，這樣不是很不公平嗎？

而且勞基法並沒有區分月薪制與時薪制，也沒有區分全時工作或部分工作者，因此理論上，找不出任何理由認為時薪制的勞工就不適用於勞基法。

所以，時薪制的勞工理應也有勞基法第39條例休假日不用出勤而工資照給的權利。

所以，在青年勞動九五聯盟等團體所要求下，獲得重大改變，基本工資的時薪，將「例假日」與「工時縮短6小時」的部分折入計算。

民國96年7月1日起，台灣的基本工資在經歷10年未調整的狀況下，月薪由每月15,840元調高為17,280元；時薪方面，由原來的66元一口氣調高至95元。

而且，考量到領基本工資時薪者多數是部分工時勞工，為了照顧到這些勞工收入不如全時工作者穩定，又往上做些調整。因此基本工資時薪換算下來，會比月薪制的基本工資高很多。

要求月薪制的時薪要與時薪一致是否OK？

如果仔細了解整個演變就會很清楚，將基本工資的時薪脫勾拉高，是考量到許多年輕朋友的實際狀況，且經過許多團體抗爭很久才爭取到的。

若是要求兩者要一致，勢必回到月薪除以30除以8的方式，這真的是大家要的嗎？

當然，我們不排除只有時薪或是週薪一種制度，也比較不會有不公平的問題，不過這可能讓包含勞基法第39條在內的許多條文，都會大幅牽動。

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本文由曹新南授權轉載，原文刊載於此

責任編輯：游家權

核稿編輯：翁世航