「肩膀痛」拉筋伸展可能二度傷害，哪些因素影響到你的關節活動角度？

文：好痛痛、辛依玲物理治療師

小美有天發現她的手在扣內衣的時候有點痛痛卡卡的，於是上網查了一些資料，學網路上面的方法拉筋、伸展肩關節，結果卻越拉越痛。

這是因為肩膀痛可能有多種原因，不是每種肩膀痛都是五十肩。肌腱或韌帶問題、神經問題、沾黏問題或以上各種並存，都有可能讓你肩膀痛或扣不到內衣。光靠拉筋、伸展不一定能解決所有問題，不要再去相信「肩膀痛、卡住，靠XX招就能解決」這樣的說法了。

以上述例子來說，就算小美沒有其他問題，單純只是肌肉緊繃，錯誤的拉筋也很可能沒拉到肌肉，反而拉傷了韌帶。

今天的主題是要帶你更認識自己的關節，讓你知道關節活動卡住，卻還硬要拉筋的話，可能會造成什麼問題。相信你以前一定也做過類似的事。

哪些因素影響了你的關節活動角度？

會影響關節活動角度的因素，包括關節本身的類型、結構、健康狀況，例如沾黏、受傷等等。關節本身也會被韌帶包覆著，所以韌帶的鬆緊度會影響到關節的穩定度。

韌帶的鬆緊度很大部分是天生的，但也可能因為後天的拉扯、受傷而變鬆，這樣的例子最常出現在腳踝扭傷後的韌帶鬆弛。

在韌帶外層是肌肉，肌肉控制關節活動的角度，所以肌肉緊繃的程度、控制能力也會影響關節的活動度。

並不是肌肉越有力就越能彎更多角度，很多壯碩的健美先生其實全身都卡卡的，一部份原因是因為肌肉太僵硬了，當然還有其他原因加在一起導致的。

Photo Credit: 好痛痛

理想上來說，我們希望肌肉是柔軟、有彈性且能夠穩定的控制，而韌帶能夠緊實的包住關節，保護好關節，讓關節在良好的方向上動作。

如果你沒有正確的拉筋、伸展，而把韌帶拉鬆了，關節轉動、滑動的過程可能會偏移，造成更多磨損。

Photo Credit: 好痛痛

所以我們現在可以來定義兩個很容易搞混的詞：「關節活動度」與「關節穩定度」。

關節活動度是指關節可以彎的角度範圍，例如你的膝蓋可以從0度轉到120度。而十字韌帶手術後復健的人，會需要復健膝蓋的關節活動度，指的就是這件事。

Photo Credit: 好痛痛

當我們講到關節穩定度的時候，指的不是你的膝蓋可以彎多少，或是肩膀能不能讓你扣到背後內衣的扣子，而是指「你的關節有沒有待在它應該待的位置」。

關節不能亂晃動、亂跑，否則可能造成磨損、拉傷韌帶與肌腱、夾到神經等等問題。

大多的時候你無法自行檢查肌肉是否有良好運作、關節是否夠穩定，就連物理治療師很多時候也無法自行檢測，需要另一個人幫忙。所以不要再相信「只要做XXX就可以救你的疼痛」這種事了。

當然有時候亂槍打鳥嘗試時，總會不小心試到剛好適合你狀況的簡單3招，但若自己網路求醫不成反而愈做愈痛時，請盡速尋找專業的醫療人員，或是專精運動的物理治療師來幫助你，避免二度傷害自己的身體。

本文經好痛痛授權刊登，原文刊載於此

責任編輯：朱家儀

核稿編輯：翁世航