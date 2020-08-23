Google「一鍵清理」儲存空間工具，快速釋出Gmail、 相簿、雲端硬碟容量

7月30日在Google官方部落格的這篇文章中：「Phone backup and a new storage manager in the Google One app」，提到推出了一個新的整合功能：「重新取得儲存空間」（又稱：管理帳戶儲存空間工具）。

顧名思義，這個功能的目的是要幫助我們快速清理出儲存空間，以免不需要的檔案占用容量，讓自己不需要花費額外費用添購雲端空間。

雖然這個工具看似內建在Google One的服務中，不過根據部落格的說法（以及我的測試），任何Google帳號都可以使用（除了G Suite帳號不可用）。即使是免費帳號，都可以利用這個功能，快速幫自己清出空間，避免付費。

一、自動刪除不需要的檔案

無論你是免費版的Google帳號，還是Google One付費使用者（更多Google One功能可參考：Google One台灣開通測試，六位家人共用一個Google付費空間），都可以直接打開「管理Google帳戶儲存空間」的線上頁面。

首先看到的是Google自動挑選出來的「可以直接捨棄項目」，我帳號中可以看到的有：

已經刪除的Gmail郵件，但還是在垃圾桶佔用空間

Gmail垃圾郵件，其實不刪除也還是會占用空間

Google雲端硬碟刪除的檔案，還是會在資源回收桶佔用空間

這時候，利用這個工具，都可以快速一鍵清除。

Photo Credit：電腦玩物

打開其中一個項目，會先看到所有的可捨棄項目清單。如果不想手動勾選，可以直接點擊右上方的「全部刪除」，就可以一鍵清理完成。

要注意的是，例如清除Google雲端硬碟上的垃圾桶，雖然按下全部刪除，但「空間完全釋出，需要一段時間」。所以如果按下全部刪除後，發現當下空間尚未恢復，不要擔心，只是要等待一下。

以我清理Google雲端硬碟垃圾桶31 GB為例，大概花了10分鐘的時間，空間才完全釋出。

Photo Credit：電腦玩物

二、快速找出大型檔案，選擇性刪除

另外如果Google雲端空間不夠，但是又不想付費升級，那就只好刪掉（移出）雲端空間裡面的大檔案了，這些檔案不要儲存在雲端。

同樣在「管理Google帳戶儲存空間」頁面，往下捲動可以看到「大型項目」的選項。這裡包含的不是可捨棄的檔案，而是佔用空間的大檔案：

Gmail中附加檔案比較大的郵件

Google雲端硬碟中容量最大的檔案

Google相簿中檔案比較大的影片

Photo Credit：電腦玩物

在這邊刪除檔案的話，刪掉的很有可能是真正需要的檔案喔。

不過如果目的是不要讓雲端空間爆滿，那麼當然也就只好在雲端空間中，移出那些佔用空間的資料，另外換地方儲存。

例如，可能發現Google雲端硬碟中有些影片素材特別大，或是Google相簿中少數影片拍的時間太長而變大。單獨移出這些檔案，空間就立刻節省下來。

Photo Credit：電腦玩物

三、其他可捨棄檔案

在這個管理頁面中，還有一個部分是「其他項目」，例如我在這邊有看到一個「Google相簿不支援的影片」。

我才知道原來有些影片在Google相簿中無法播放，而且還佔用了500 MB，既然如此，也可以移出刪除。

Photo Credit：電腦玩物

如果想要清理自己的Google雲端儲存空間，避免浪費，或是解決空間不夠問題，現在可以試試看這個Google提供的「管理Google帳戶儲存空間」。

有興趣的朋友，還可參考：

本文經電腦玩物授權刊登，原文刊載於此

責任編輯：朱家儀

核稿編輯：翁世航