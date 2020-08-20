誰來代理海基會董事長？外傳王金平遭駁斥，人選證實為金仁寶集團董事長許勝雄

（中央社）前海基會董事長李大維轉任總統府秘書長後，黨政人士今（20）日表示，海基會董事長職缺，將由現任副董事長、金仁寶集團董事長許勝雄代理。

李大維8月初接總統府秘書長，海基會董事長職缺傳出不少人選，昨天媒體報導將由前立法院長王金平出任；不過，總統府發表聲明指出，有關海基會董事長人選，目前正由總統研議中，並非報載之人事，當事人也已經否認，類似臆測並無必要，相關人事一旦有確認人選，就會正式對外說明。

黨政人士上午表示，海基會董事長將由現任副董事長許勝雄代理，人事案將於28日海基會臨時董監事會議確認。

許勝雄是誰？

76歲的許勝雄帶領新金寶集團47年，儘管掌舵龐大集團，卻仍可身兼30多家公司董事長職務，笑稱自己是「工作狂」，其實時常替業界向政府請命建言，如今將代理海基會董事長，可以想見，如何替兩岸台商找新出路，將是他首要任務。

許勝雄與父親許潮英於1973年共同創辦金寶電子，自1992年開始擔任新金寶集團董事長至今，目前他也是包含泰金寶電通、仁寶電腦、康舒科技、台灣之星及財團法人中國生產力中心等30多家台灣科技公司董事長。

每年新金寶集團舉辦尾牙，許勝雄都親自帶領一級主管出席接受媒體聯訪，對全球及各國經濟成長率總能侃侃而談，也要求主管回答提問需以數據佐證。

許勝雄擁有台灣師範大學國文系及榮譽哲學博士學位，除了新金寶集團職務之外，他還擔任財團法人海峽交流基金會副董事長、台灣區電機電子工業同業公會、台北市進出口商業同業公會榮譽理事長及中華民國全國工業總會理事長，並曾任總統府國策顧問及行政院顧問。

也因為擔任工商團體要職，凡是向政府建言的場合，都可以看到他替產業發聲身影。

今年1月總統大選結束後，他曾向政府提出建議，中國仍是台灣重要出口市場，期許兩岸可以和平穩健的發展，兩岸議題不是短時間可以解決的事情，雙方應該努力找出共識，用和平處理方法，朝向「合則利」方向前進。

今年5月7日金寶突然宣布前任總經理沈軾榮以個人因素辭任，許勝雄只好親上前線兼任總經理。6天後金寶董事會拍板聘請仁寶資深副總經理陳威昌擔任金寶總經理，許勝雄也順勢卸下重擔。

8月11日行政院長蘇貞昌到桃園參訪仁寶電腦平鎮廠，許勝雄全程親自接待，當時許勝雄被媒體問到接班計畫時表示，現在持續培養幹部具有獨當一面的能力，對他而言沒有二代接班的困擾；從身體狀況來看，也不會這麼早退休，「我還是有一點工作狂」。

如今這位76歲的工作狂，將攬下重責大任，當前兩岸氣氛偏緊張的大環境之下，許勝雄又該如何替台商開路，外界高度關注。

蔡英文辦公室主任詹志宏，接手海基會副董

知情人士今天表示，海基會28日召開臨時董監事會，海基會副董事長兼秘書長一職，可望由總統蔡英文辦公室主任詹志宏出任；總統辦公室主任職缺，可望由總統府發言人黃重諺接任。

前海基會董事長李大維日前轉任總統府秘書長後，海基會董事長一職由副董事長許勝雄代理；至於海基會副董事長兼秘書長職務，知情人士上午受訪表示，海基會28日將舉行臨時董監事會，處理詹志宏接副董事長兼秘書長人事案。

詹志宏若出任海基會副董事長兼秘書長，總統辦公室主任將由黃重諺接任，知情人士表示，黃重諺最快下週接任。

《聯合報》報導，詹志宏曾任海基會副秘書長及陸委會企劃處長、主任秘書等職，過去與對岸交手的經驗豐富，且深獲總統蔡英文信賴，對海陸兩會運作也可說是「熟門熟路」。

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責任編輯：李秉芳

核稿編輯：黃筱歡