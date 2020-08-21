韓粉同溫層殘存的剩餘價值，是藍營難以割捨的「政治嗎啡」

國民黨今年在高雄三場選舉都面臨慘敗，直接暴露了這個黨在制度與結構層面的嚴重問題，這些問題不外核心價值、兩岸論述、黨的組織、人才甄拔。

然而其中最關鍵的，自然是如何處理韓國瑜現象的問題。

深入觀察，前面問題涉及層面太廣，牽扯的不僅是意識形態與政治路線選擇，更牽動到兩岸買辦與地方派系的利益分配問題，在國民黨這個盤根錯雜的結構中，每個黨主席都是這個共生體的受益者，豈能期待體制內的人去終結這個龐大的怪獸母體？

然而韓國瑜現象雖然也是系統下的變種，但本質上並不會太複雜，因為充其量只是層次較低的阿米巴原型。如果將這種生物剖開來看，就能發現路線上來說是九二共識的庸俗版再現，稱之為「發大財專案」；就公共政策的論述而言，其內容空無一物，若非華而不實的金句口號，再不然就是不具任何可行性的海市蜃樓。

此外，就利益結構觀察，可視為兩岸中介買辦與地方派系的混合體，因為層次高的走中南海、國共論壇或什麼雙城論壇，他們這種層級或層次大抵只是對岸省級台辦統戰的樣板，舉例來說就是兩岸論壇這類大拜拜下的跑龍套角色，再不然就是用來做什麼平潭實驗基地的活道具，包裝的套路就叫做「兩岸農業交流」或是口惠實不至的MOU。

再從韓粉的群眾屬性觀察，大抵可以分成三個同心圓。

最內圈的，就是與黃復興黨部有關的軍系眷村系統，只是這些人過去本是洪秀柱的鐵粉，在韓流崛起後卻又找到新的宿主；第二個層面則是傳統藍營的軍公教群體或國民黨黨員，他們因為民進黨政府的年改或追討黨產，內心油然而生強烈的相對剝奪感，由於韓國瑜以階級鬥爭與仇恨作為群眾動員的社會能量，這群人就把他視為是奪權的救世主。

最外圈的，其實是一群社會邊緣人或人生失敗者，這些人在韓國瑜的鬼混人生中找到投射，以為這種政治樂透模式亦可複製在自己身上。

直言之，上述的路線內容、政策口號、利益分配與群眾基礎，構成了韓國瑜現象崛起的客觀條件。然而隨著三次選舉的挫敗，韓流效應自然也出現了政治實踐上的異例現象。

Photo Credit: 中央社

根據歷史法則或民主政治發展的規律，韓國瑜這類天啟式、先知型的民粹人物屢屢遇到經驗實證的檢驗打擊後，自然就會出現「去魅化」或「解神化」的後果，除了最核心的信仰者無法世俗化外，留下來的，多半只想接受殘存的剩餘價值。

杏仁哥這類人是一種典型，因為他從韓國瑜崛起過程中嚐到了發大財的快感，造勢場的人潮為他創造不成比例的財富與聲量，即便現在退潮，他仍然期待可以在轉型為直播後換取韓粉的「抖內」。周錫瑋則是另一種類型，這種過期過氣的政客早該消失在台灣政治舞台，但是他儼然在韓粉簇擁中找到了政治第二春，因為這種同溫層的共生關係，猶如一種不能替代的嗎啡，嘗過之後就難以割捨。

最諷刺的是，號稱國民黨中生代菁英的羅智強與陳以信，昔日是馬英九的核心幕僚，現在卻寧可走向韓國瑜化的模式，看似無解的行徑仍有其脈絡。

一來，是自己老闆歪樓得徹底，作為屬下豈有匡正可能？再者，羅某本是韓流崛起的贏家，拋棄此一捷徑另闢他路在他眼中捨本逐末，至於陳某自己清楚不分區卸任後唯有在藍營鐵票區才有出路，擁抱韓粉則是唯一選擇，北部無容身之處，只好掛上韓粉副牌寄生洪秀柱。

兩人選擇乍看理性，不過是步上打老虎的後塵罷了。

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責任編輯：丁肇九

核稿編輯：翁世航