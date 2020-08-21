防衛台海安全，「開第一槍」的主動權必須操之在我

文：黃澎孝

最近，馬英九「認證」共軍侵台「首戰即終戰」，充份發揮了「長共軍威風，滅國軍士氣」的失敗主義效果。負責中共「大外宣」的《環球時報》總編胡錫進，更是備受鼓舞，肆無忌憚的猖狂放話：

解放軍可以繼續施加的軍事壓力還有很多，包括軍機繞島飛行，過海峽中線直到飛越台灣島上空、彈道導彈試射飛越台灣島上空，以及台灣東部海域開展軍事演習等等。

他甚至於警告「東部戰區的這次演習顯示，解放軍有能力從台海的各個方向發起總攻，這是短時間，以小時計拿下台灣島的戰略態勢。」

若我們把馬英九的話跟胡錫進的話對照參考，就可看出他們葫蘆裡賣的是什麼毒藥？換言之，要怎麼樣才能達到胡錫進所說「以小時計，拿下台灣島」？關鍵就在馬英九所講的「首戰即終戰」。

何謂「首戰」？軍事上稱之為「第一擊」。也就是孫子兵法始計篇所說的「攻其不備，出其不意」。現代戰爭中最有名的例子就是日本偷襲珍珠港。由於被攻擊的一方「不意」或「不備」，因此，遭受第一擊的損失必然是最大的。所以現代國家或是利用海洋、國土的戰略縱深，或是利用先進的電子偵蒐設備，以爭取預防敵人第一擊的時間。甚至於，還可以先發制人。

但是，由於台灣海峽不夠寬，使我們缺乏足夠的戰略縱深，尤其，以現代戰機和飛彈的速度，我們對中共的第一擊，誠可謂「防不勝防」。那我們該怎麼辦呢？

以色列是一個被敵意國家包圍，而且完全沒有戰略縱深的國家。他們從來不講「自我克制」，而是武裝的如刺蝟般，令敵人望而生畏，觸而必傷。從而讓敵人「自我克制」，不敢輕啟釁端。當然，更猛的是俄羅斯，直接就通告週知，只要俄國遭到飛彈攻擊，必然以核武還擊。

遇上這樣的對手，中共敢惹嗎？胡錫進敢大聲嗎？說穿了，北京連對北韓的金小胖都不敢吭氣，而只能陪笑臉而已。今天，為什麼中共動輒對台灣侵門踏戶？卻不敢去琉球美軍基地，或是關島示威一下呢？説穿了，他們就是賤，就是欺善怕惡，以為吃定了我們不敢開第一槍⋯⋯。

但是，自從本月10日，我們對跨越中線的共機採取了飛彈雷達照射，並派出F-16掛彈驅離的強勢作為後，中共開始緊張了。胡錫進主編的《環球時報》17日刊登社評指出，由於台海「擦槍走火的風險在上升」，因此，倡議：

在台海地區解放軍、美軍和台軍都應該恪守不開第一槍的原則，並且通過官方渠道將這一態度彼此告知。

哈哈哈，胡錫進算老幾？中共又是什麼東西啊？明明就是你們故意來騷擾挑釁，還要我們「不開第一槍」？這是什麼邏輯？你別越界不就沒事了嗎？尤其可笑的是胡錫進，美機一再對大陸「抵近偵查」，共軍孬得不敢開第一槍，然後卻要我們「台軍」比照辦理？呸，門都沒有！

Photo Credit: Reuters / 達志影像

我們要讓共軍搞清楚：若共機膽敢侵犯我領空，甚或想要穿越台灣上空，那就讓我「台軍」的飛彈，試試共軍的飛機逃得有多快吧。但是，最可惡的是，國內某些媒體，不去警告流氓的強暴惡行，反而警告我們英勇的空軍健兒，説什麼「開第一槍就會被法辦！」難不成先讓我們的子弟兵去吃敵人的子彈嗎？

國軍自有台灣防衛的相關準則，開不開第一槍的主動權當然必須操之在我。尤其是要飛去第一線接敵的空軍健兒，如果沒有原則的限制他們開第一槍的結果，萬一讓敵人先開槍，就會造成機毀人亡，防衛任務失敗的下場，那這個責任又由誰來承擔呢？

更嚴重的是，若我們太過克制，不敢開第一槍，會讓國軍一旦面臨中共第一擊時，會因為猶豫而坐失先機，而讓中共更有機會達到「首戰即終戰」的終極目標。

軍事作戰務必把握「以我為主」的主動原則，尤其面對敵人的刻意騷擾，我們要讓敵人摸不透我們會如何反應，唯有這樣子，共軍才不敢肆意妄為。

當然，或有人說，萬一國軍被迫開了「第一槍」，不是會給敵人製造第一擊的藉口嗎？安啦，誰不知道台灣背後站的是哪號的巨人？其實啊，中共最擔心的狀況是：

萬一「台軍」開了第一槍。 共軍要不要開「第二槍」？ 會不會引來美軍開「第三槍」？ 乃至於招來「新八國聯軍」一陣亂槍。

那、那、叫中共要如何收場才好呢？

所以《環球時報》才會提出：「台海地區解放軍、美軍和台軍都應該恪守不開第一槍的原則！」啊⋯⋯哈哈哈。

套句老共文革時期的戰歌：

東風吹，戰鼓擂 現在到底誰怕誰？

本文經黃澎孝授權轉載，原文發表於此

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