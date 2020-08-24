日本「關係人口」給台灣的啟示：願意守護台灣、永續發展國土的人在哪裡？

國土交通省在2019年為了將關係人口概念具體化，召開了「生活風格多樣性」（ライフスタイルの多様化等に関する懇談会～地域の活動力への活かし方～）懇談會，同樣希望能將關係人口「類型化」和「定量化」。

日本政府認為，在關係人口概念的背後，象徵著要探討在日本國土上，其實擁有非常多樣的生活樣貌與風格，如何讓這些人口「對流」，讓不同工作方法（勞動時間縮短、在家遠距等工作），以及多樣的價值觀（世代價值觀不同、消費傾向改變）擾動地方新生活。

而這樣的討論也延伸出來一個議題：

「我們在人口對流、擾動新生活的過程中，擁有更多不受框架限制的可支配配時間可能變多了。然而在時間變多的同時，勞動體系和社會保障能讓地方維持應該有的機能嗎？」

國土交通省進一步探討關係人口長期上在地方扮演的角色，將其定義為「不僅限於移居者、也非指旅人，而是讓地方能持續活動、有資源解決區域課題的人。」

這裡提到的「活動」，是維持區域生生不息的「動能」，包括健康醫療服務、以高齡者為對象的活動、以身心障礙者為對象的活動、以孩子為對象的活動、社區營造的活動以運動文化藝術學術為主題的活動、生活安全的活動、與災害防救有關的活動、多文化共生......等活動。如果地方上這些活動都消失了，那麼是不是就成了一個沒有動能的區域呢？

此外，國土交通省將關係人分成六分類：單純訪問系、地緣血緣型、餘暇型（地方美食和有趣的活動）、參與交流型（地方交流或體驗）、就業勞動型（副業、地方企業或遠距辦公）以及直接參與型（開發產品和區域經營企劃），而就國土交通省所做調查，訪問系占23.2%、餘暇型占10.5%、直接參與則只有3%。問卷中還探討了移居者心理狀態和移動手段 [註]，而對一般民眾來說，聽過「關係人口」的比例不到一成。

而在「Life Stage與關係人口間的可能性」一圖中，我們發現在現實生活中，大多數的人在不同的人生活階段，都有著各式各樣的限制。其中可能移居的時期就是大學畢業後就業前、以及退休後。若從確保國土關係人口的角度來看，維持地方發展的角色們應該在什麼時期、什麼狀態下產生？換言之，該如何訂定更確實的政策假設來應對，「關係人口」議題還有很大的空間在日本國內討論、發酵。

圖片來源：ライフスタイルの多様化等に関する懇談会事務局説明資料 | 編譯：謝子涵

關係人口給台灣的啟示：喜愛台灣土地、願意守護永續發展國土的人在哪

對台灣來說，以族群劃分的「客家人口」、「閩南人口」、「原住民族人口」，「外國人口」；以人口流動型態劃分的「村落人口」、「農村再生人口」、「返鄉青年」、「回流人口」；或是以年齡區分的人口以及以地方再造活力的因應策略「社區工作」、「創新創業」、「島內移居」、「數位縣民」、「均衡台灣」等，甚至，近期我們探討後疫情時期「移居台灣」、「海歸派回流」等關鍵字。

他們所涉及的這些群我關係，到底和地方能連動出什麼樣的交流，具體交流過後的影響是什麼？

而日本對於關係人口帶給我們的啟發，是更有機地思考移居政策，是在上述這些討論之外，更細緻地討論在台灣的國土人口對流過程中，不僅僅是人口回流，每一個相遇、每一個與地方的接觸與連結，每一個新的關聯、新的情感產生，都可能為人與地方間帶來更多可能。

在固著人口外，有更多關係人口加入，這一個個體響應地方活性化的過程，最終將集成一股無可忽視的力量。

註解

日本18歲以上三大都市圈居住人（網路調查有效回答人數：28466人）

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責任編輯：丁肇九

核稿編輯：翁世航