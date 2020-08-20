【關鍵時事】彰化「精準篩檢」就算不是通往地獄之路，其善意也經不起檢驗

文：簡彥則

近日彰化縣衛生局因針對從海外返台的民眾施行「精準篩檢」，找到了一名從美國返台的無症狀「COVID-19」（2019年新型冠狀病毒疾病，以下簡稱武漢肺炎）感染者而引發正反辯論，衛福部長陳時中下令政風處要釐清事實，台大公衛學院前院長詹長權則對媒體直呼「台灣怎麼了，很難過」。

具有公衛專長想為防疫盡一份心力是善意，但我們也曾聽聞過一句俗諺——「通往地獄之路是由善意所鋪成」。彰化縣衛生局此次的行動也許不至於通往地獄，但以下將說明「精準篩檢」引起的爭議與疑點，以及此行動為何不構成「入境全普篩」的正當性。

公共衛生這門學科的誕生與國家權力密不可分，對抗疫情時更常聽見「防疫視同作戰」這句名言。以武漢肺炎仍在世界其他國家蔓延的情形，可以看見中央和地方行政首長的態度若不同調，對國家與人民來說都是災難一場。據報導，彰化縣衛生局的「精準篩檢」已超前部署了四個多月，但中央流行疫情指揮中心指揮官的陳時中對此居然毫無知悉。試問這情形在真正的戰場上會被允許嗎？更別提，目前彰化縣衛生局施行「精準篩檢」的方式，從目前可看得見的資料來說，是與中央規定的居家檢疫十四天無故不得外出相互違背的。試問，如果地方政府能夠因為自以為的好處與中央防疫步調不一致，國家的防疫政策要如何維持一慣的步調？

有人會說「但彰化縣因此找到了無症狀感染者，難道這不是好事嗎？」我們釐清時間軸即可回答此問題：此名感染者是在居家檢疫第10天採檢確診。依據既有刊登在權威期刊的研究，「重症患者的病毒排放量，約第10-11天達高峰，輕症患者則第5天即達高峰，到第10天則可能不具傳染力。」由此推測，即使是在居家檢疫第10天確診，此時傳染力也已經低至一定的程度，恐不見得能夠向外傳染。更何況，若依照中央原先的規定與時程，此名感染者居家隔離期間還有四天，其傳染力可預期會再隨隔離天數拉長而下降。

但更令人憂心的是什麼？是伴隨著「精準普篩」而來的訴求。多半是希望中央能夠採取入境全面普篩的策略。公共衛生政策除了要在專業知識上站得住腳，成本效益分析也是不容忽視的。彰化縣衛生局目前沒有告訴大眾的事情是：該縣衛生局「超前部署」了四個月，施行「精準篩檢」所花費的成本到底是多少？從媒體上的報導，目前少數可得知的是這四個月篩檢人數接近一千多人，找到了一位無症狀的感染者。

我們參考疾管署不久前所發佈的新聞稿，若改為入境全面普篩，「以近期每日平均1200名入境旅客估算，每日即須花費至少400至500萬元」。簡單換算後，以每日花費最少400萬計算，一星期就會花掉2800萬，一個月就是花費一億多元。付出如此高的成本，在我看來未必能獲得相對應的效益。更別忘了，此刻我們仍無法預測肺炎疫情何時退燒，倘若改為入境全面普篩就是一個月燒掉一億元，試問：我們有多少個1億元可以燒？主張入境全普篩者，有準備好要回答大眾入境全普篩要持續多久了嗎？所獲得的效益足以支持付出的成本嗎？

彰化縣衛生局長，以及台面上兩位大力支持入境全普篩的公衛學者，尚未向大眾說明的是：彰化縣精準篩檢的情形，在流行病學與傳染病防治上，有何種意義足以支撐台灣改為入境全普篩？此案例為何具備防疫上的重要性？更別提，彰化縣所謂的「精準篩檢」，說穿了其實只是對來自高風險地區的民眾篩檢。這樣的篩檢模式成本效益如何？以武漢肺炎疫情在台灣的現狀，採取「入境全普篩」的必要性究竟何在？以及「入境全普篩」的成本效益分析？面對上述問題都見不到普篩支持者提出足夠嚴謹的分析與立論，才更是令我感到難過的事。

責任編輯：潘柏翰

核稿編輯：翁世航