立憲民主黨有支持率、國民黨有錢：日本兩大在野黨宣布合併成新政黨

（※ 首圖為日本國會參議院開會）



日本在野黨國民民主黨和立憲民主黨昨（19）日宣布，兩黨接下來將於9月初合併組成新政黨，新黨名將於召開黨代表大會時決定。兩黨合併後，估計在國會參眾兩院將擁有150席以上，成為日本最大的在野黨。對此在日本長期執政、掌握國會多數的自民黨則表示，「在野黨本至今分分合合很多次，不會對我們構成威脅」。

（中央社）日本在野黨國民民主黨昨天召開參眾兩院議員大會決定解散政黨，將與立憲民主黨合併，另組新黨。62名國民民主黨籍議員中有多數將參加併黨後的新黨。

《日本放送協會》（NHK）報導，國民民主黨的兩院議員大會60多人昨天傍晚在東京一家飯店舉行，黨魁玉木雄一郎提議解散政黨。

玉木說：「希望創造更大的團結，改變日本的政治，所以舉行這場討論會。有關與立憲民主黨合併的討論，今天希望得出結論。國民民主黨就此劃上休止符，盼能進行一場重新出發、具前瞻性的討論。」

大會上，執行部報告有關國民民主黨及立憲民主黨兩黨幹事長（秘書長）等彙整的合併後新黨黨綱案等討論的經過，並針對兩黨是否合併進行討論。討論結束後，以舉手方式進行表決，結果出席的59人當中57人贊成兩黨合併組成新黨。會議途中，之前已表達不願參加合併後新黨的前外務大臣前原誠司等幾名國會議員離席。

《日本經濟新聞》報導，國民民主黨的62名參、眾議員當中，過半數的國會議員有意加入併黨後成立的新黨。

黨魁也不加入新政黨

玉木日前已表示，他不會參加合併後的新黨，昨天傍晚在會議結束後記者會上說：「我不參加新成立的政黨，不參與兩黨合併。」

立憲民主黨希望9月上旬能成立併黨後的新黨，但目前參加新黨的國會議員人數尚難估計。明天以後將詢問其他國會議員的意向。

Photo Credit:AP/達志影像 國民民主黨黨主席、也是眾議員的玉木雄一郎。

《中央社》報導，玉木日前曾表示，有關消費稅減稅等國民黨的基本政策，未能與立民黨達成共識。他主張政黨的基本骨幹就是理念與政策要一致，為何要組黨、想做什麼才結黨，這些都應說清楚講明白，對於兩黨未有共識，倍感遺憾。

國民民主黨將「分黨」成「合流組」與「殘留組」2個新黨。日媒解讀，所謂的「分黨」就是事實上的「分裂」。玉木希望未來重新組成「國民民主黨」，但目前跟隨他的同黨同志大約只有10人。

有立民黨幹部對《NHK》表示，確實國民黨當中有一定人數的國會議員與立民黨不和，如果勉強在一起只會讓情況更混亂而已。希望能組成強力的體制在下次選舉發揮戰力。

《中央社》報導，日本在野黨能否整合，一直以來都是難題，立憲民主黨黨主席枝野幸男原本期待能透過與國民民主黨合併，以一個整合的在野勢力來對抗首相安倍晉三領軍的自由民主黨，但一如2017年在野整合碰到的局面，國民民主黨內對合併議題意見分歧，出現同意與不同意合併兩派。

日本在野黨的「分分合合」

《聯合報》報導，國民民主黨成立於2018年5月，由民進黨右翼派系、希望之黨及自由黨部分人士合併而成。立憲民主黨於2017年由民進黨左翼派系組成，黨魁是前內閣官房長官枝野幸男。

Photo Credit:AP/達志影像 日本眾議員兼立憲民主黨黨主席枝野幸男。

《共同社》指出，如果兩者合併後，超過100人的第一大在野黨誕生，將是2017年10月以來，首次出現掌握這麼多席次的在野黨。

日本的在野黨經常分分合合，像是這次宣布解散的國民民主黨，2018年4月底，才剛從日本的「民進黨」重組、改名而來，而民進黨則是在2016年3月時，由當時的兩大在野黨民主黨與維新黨整併而來。

劉黎兒在《新頭殼》的分析指出，這次的合併，主要是立憲民主黨有支持率，國民民主黨則很有錢。因為國民民主黨表現不佳，支持率不斷降低，黨內許多議員非常不安，下次選舉可能落選，這樣下去國民民主黨也可能消失，才會跟民主立憲展開合併協議。

如果不合併的話，在野黨一直主張要趕自民黨下台取而代之的「政黨輪替」就永無可能。加上現在日本是小選區制，也因此如果不是大政黨，就會越來越不利，而且在比例代表部分更是互相殘殺。

根據維基百科，目前國民民主黨在眾議院和參議院中，共掌握60席席次；是國內第三大政黨，而立憲民主黨則共掌握87個席次，是日本第二大政黨。不過他們的席次仍遠遠落後執政的自民黨，在參眾兩院710個席次當中，自民黨就有398個席次；創黨數十年來，自民黨長期掌握日本政治，僅在1993年至1994年與2009年至2012年，2度短暫失去政權。

《中央社》報導，執政的自民黨一位幹部日前則對《NHK》表示，這2個在野黨合併難以形成政局的「颱風眼」，對自民黨而言，並不會構成威脅。

有位曾擔任過閣僚的自民黨籍人士表示，在野黨至今已多次分分合合，不認為這次的合併會提升人民的期待。但面對下次眾議院選舉，在研擬候選人的策略上，對執政黨來說，將是場硬仗，因此仍需關注。

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責任編輯：李秉芳

核稿編輯：黃筱歡