《有刺の情緒斬．斷．離》：沒有比較就沒有傷害？愛嫉妒的人有三種類型

文：午堂登紀雄

沒有比較，真的就沒有傷害？

不僅嫉妒，怨恨、眼紅等一般視為醜陋的情緒，都是在比較自己與他人，並且感覺到自己的優越性受到威脅時產生的。

也就是說，即便我們理智上明白別人比自己優秀，但情感上還是無法接受，這時候嫉妒心就跑出來了。

此外，當自己所愛之人愛上別人或是讚美別人時，我們也會妒火中燒，這也是自己的優越性受到威脅所致。另一方面，我們雖有「羨慕」、「憧憬」之情，但這些情緒不會令人鬱鬱寡歡，為什麼？因為我們是在接受對方的優越性後，才會生起「羨慕」、「憧憬」之情；通常這些情緒還會讓人亢奮呢。

由於無法接受對方的優越性而產生的嫉妒心情，會讓人想痛罵：「什麼東西嘛！那傢伙！」

補充說明一下，「嫉妒」與「羨慕」的意思不同，但很多人都夾雜著使用，為方便讀者理解，本書一律採用「嫉妒」。

嫉妒心來自與他人比較，因此，不比較就不會損傷自己的優越感，也就不會心生嫉妒。然而，現實生活很難做到這點。

人人都有獲得認同的欲望、比別人優越的欲望，而且深愛自己，會藉由比別人優越這件事來確認自己的存在價值，取得安心感。

這是人類自原始時代就有的本能吧。男人會誇耀自己比其他男人更有力量，以博取女人芳心；女人會誇耀自己比其他女人更有魅力，以留下更強的男性基因。

換句話說，嫉妒其實是人類與生俱來的情緒，但不少人都將之視為醜陋的負能量。

不會有人因為被說「你很愛嫉妒」而感到高興的；不會有人願意承認「我好嫉妒那個人」，甚至，有人堅決否認：「我才不是那種丟人的嫉妒鬼。」

情緒不醜陋，醜的是情緒失控

愛嫉妒的人，可以分為三種類型，分別為「騷擾對方型」、「無視一切型」、「發奮圖強型」——

騷擾對方型：有人會採取直接傷害對方的舉動（例如，使用損人的語言暴力，或是在背地散播謠言等），有人則會匿名上對方的部落格惡意留言，透過污蔑對方來洩憤、提升自己的價值。 無視一切型：這類人典型的句子諸如「我才沒那個興趣」、「不干我的事」等，他們會為了否定自身的嫉妒情緒，就說這些話幫自己洗腦，採取逃避現實的作為。 發奮圖強型：有的人會發奮圖強地說：「真不甘心，我要再加把勁！」「我也要努力達成目標！」

嫉妒也沒關係型？

如果能像發奮圖強型這樣，將嫉妒的負能量轉化成「我要更努力，我要打敗那傢伙！」「我要努力讓他愛上我！」那就沒問題。

有問題的是「騷擾對方型」、「無視一切型」。

「騷擾對方型」很可能怒嗆對方：「我要把你拉下來！」「你做了什麼好事別以為我不知道，你劈腿了對不對！」做出類似踹對方一腳或是束縛對方的舉動，因而破壞人際關係。

至於「無視一切型」，因為這種人一直在欺騙自己，於是會被嫉妒情緒攪得心浮氣躁，或是企圖將自己正當化：「我才沒努力的必要！」

換句話說，若持續出現「無視一切型」、「騷擾對方型」的反應，最後可能讓自己墮入不幸的結局。

嫉妒，很醜陋嗎？

前面說過，嫉妒是人類與生俱備的情緒，因此，它不該是負面而被討厭的；不該是不准出現的醜陋情緒。

而且，前面也說過，人人都會嫉妒，這是我們一輩子都要與之打交道的情緒；若是如此，可以說，正因為有其必要，才會產生嫉妒之情。

例如，《小泉進次郎的戰鬥談話》中寫道，小泉曾說過：「這個世界（政治圈）處處是嫉妒。儘管看不見，我始終感受強烈。從我的日常言行，到對媒體的發言等，全都是別人嫉妒的對象，因此我必須小心提防、謹言慎行。」

這件事說明了，嫉妒也能成為一股政治動能。可見嫉妒是多麼根植於人類天性中。

「人類的一切情緒，皆因有其必要才會產生。」若從這個觀點出發，嫉妒會有什麼樣的意義呢？

嫉妒起因於「自己的優越性遭到威脅」，因此，不妨將之視為人類的防禦本能，如同恐懼、不安一樣。

也就是說，當我們發現「別人比我更優越」時，會有所警覺：「不能繼續這樣下去。」而當我們恢復這份優越感時，嫉妒便會自然消除。

相關書摘 ▶《有刺の情緒斬．斷．離》：有些人是「外表看似大人、頭腦像小孩」的「逆柯南」

書籍介紹

本文摘錄自《有刺の情緒斬．斷．離：絕交１３種情緒暴力，讓嫉妒開酸、吃味嘲諷、帶刺怒嗆不再傷己傷人，找回你的自信與強大內在能力》，方言文化出版

作者：午堂登紀雄

譯者：林美琪

狂銷直逼10萬本，《可以善良，但你要有底線不當好人》暢銷書作家「午堂登紀雄」，要活用自身「遭網路酸民攻擊」的經驗，以在堅持自我道路上毫不動搖的精神，再次一針見血地揭開人心「小惡」，教你找回自身立場、建立原則，擺脫「愛比較」與「太在乎」的情緒陷阱；並也傳授在受人酸言嘲諷、造謠中傷時的最強「閃避+反擊」絕技！

拔除「有刺情緒」的２７則訣竅，要教你————

假關心、真貶低，怎麼回應？

小人難纏這樣甩，老死不必相往來

拿捏「好距離」，負能量不暴走

聽懂內心警報，揪出潛藏的不滿

Photo Credit: 方言文化

責任編輯：朱家儀

核稿編輯：翁世航