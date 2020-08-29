《有刺の情緒斬．斷．離》：有些人是「外表看似大人、頭腦像小孩」的「逆柯南」

文：午堂登紀雄

假關心、真貶低，怎麼回應？

最近常占據媒體版面的「貶低別人以抬高自己」、「展現優越感」行為，也是一種嫉妒的扭曲表現。

例如，會說出「你沒有小孩，所以不懂吧」這種話的人，就是認為有小孩比較優越，想表現出那份優越感。

然而，其實這樣的人往往沒有自信、煩惱不斷，對自己的生活方式、家庭生活也有些不滿足，因此想藉展現優越感來讓自己安心。

說到這，日本有個知名部落格叫做：「你還在拖著老命○○嗎？」（まだ○○で消耗してるの？）

該部落格的擁有者有些發言，例如：「你還不知道嗎？」「你還在○○嗎？」「你還沒○○嗎？」其實都是將自己正當化，以獲取別人認可的一種「自我肯定欲望」。

這位部落客認為自己的想法與行為很正確、了不起，因此要別人也這樣做，藉以確認自己的選擇是正確無誤的。

就為了那點「優越感」

那些會讓人覺得：「真是雞婆！」「現在說這什麼意思？」的話，多半也是出於嫉妒。

哪些話呢？例如，在職場上，對締造好成績的後輩說：「或許你現在走運，但這種時候最容易被人暗算喔。」「大家都說你得意忘形喔！」「這樣比較好啦。」「我說這些是在為你著想耶。」這些話都是一邊裝好人一邊貶損對方的狡猾之舉。

這種人的想法是──如果直接貶損對方，便會露出自己正在嫉妒的馬腳，因此不宜；但若是給予建言、忠告，就能佯裝善人同時輕蔑對方，而且不會顯示出自己輸了。

特別是當一群女生聚在一起時，很容易就會上演這種「貶損別人以抬高自己」、「展現優越感」的戲碼。

例如，粉領族會特別喜歡展現自己活躍於各種活動、工作忙碌且有成就感；家庭主婦則會展現自己養兒育女的價值、先生的才幹過人，彼此說些氣死對方的話。

不過，這類酸言酸語只是在炫耀自己的優越性而已，若你因此意志消沉或心浮氣躁，是在浪費力氣。

如果明白這是對方心理脆弱（缺乏自信而渴望獲得別人的肯定、想誇耀自己比較厲害）所產生出來的症狀，就能從容面對，一笑置之了。

他人「秀優越」，如何對付？

當你感覺到「這個人正在貶損別人以抬高自己」、「展現優越感」時，可以用下列方法對付——

1. 當耳邊風：要說話不帶刺地應付過去，一般就是把它當耳邊風。儘管心想：「啊，這人是沒自信才會炫耀這些。」還是要應付應付地說：「咦？真的啊！」「喔！」表示自己對他的誇耀沒興趣。

2. 改變話題：「是說，關於○○啊......」如此若無其事地改變話題，不讓對方繼續損下去，也是一種好方法。

3. 冷淡以對：當對方說：「這樣做比較好喔！」「我是為你好才說的呢。」你不妨冷淡回應：「謝謝你的建議，但我會自己做決定，請你不必擔心。」「你說的那些，我並不需要。」如此，對方就會摸摸鼻子心想：「跟他說也沒用。」也許冷淡以對會惹對方不開心，但老是被對方雞婆到受不了時，還是可以冷回一句，讓他閉嘴。

4. 極力讚揚：「我男友在大公司上班，老闆誇他很能幹！」說這話的人，是在炫耀：「我男友很優秀，我被他選中，表示我也很厲害。」「我交到一個超優質的男朋友，好幸福！」

那就極盡挖苦地吹捧她吧，例如：「哇！太厲害了，將來肯定是最年輕的社長！搞不好還會登上封面人物呢！」或者故意語氣平平地說：「好棒啊！好棒棒。」

5. 戳破對方的行徑：當對方毫無自覺地展現優越感，讓人心煩時，你可以乾脆把話挑明了說，戳破他的行徑：「安啦安啦，又沒人要跟你搶，你就放一百個心吧。」

如果怕說得太嚴厲，惹怒對方的話，不妨笑笑地回損一下，例如：「喂，你這是在損人喔！」「啊，我懂，你是在秀你的優越感！」

內心空虛的人

總之，驕傲自大的人一定有其他方面感到不滿、自卑，而且想要加以隱藏或抵銷，因此，若不在其他方面展現優越感，他們會崩潰。

這種不確認、不張揚自己的優越性便無法維持自尊心的人，可說是心理不成熟的人。

換句話說，這樣的男男女女，都是幼稚的可憐人，是所謂：「外表像大人，頭腦像小孩的『糊塗柯南』、『逆柯南』！」

這麼想以後，看到有人在損人、秀優越感、討人厭、說些自以為了不起的話，就能轉念：「啊，那個人正在拚命填補內心缺愛的空虛。」「這個人有什麼地方空虛、不滿足吧？」「他應該有種心結，以致不展現優越性便不知所措。」然後以憐愛的目光及微笑輕輕帶過。

這麼一來，相信多少能夠減輕你那股不甘心、悲慘、悶悶不樂的負面情緒才對。

真正對生活感到滿足的人，不會對他人誇示自己的優越狀況。

他們會保持相當的冷靜，不認為買賓士車、老公升官、拿到一筆大交易等事，值得一一告訴別人。

心思細膩的人甚至會顧及他人感受，例如，現場有女性朋友沒有小孩，就不會挑起小孩的話題。

但是，一個過度自戀的人從來不會懂得體貼別人，例如，在這種情況下，他會神經大條地說：「你們聽我說、聽我說，我家小寶啊......。」搞得大家都一肚子氣。

反過來看，我們也要時時注意自己是不是在貶損人、秀優越感，要仔細觀察周遭人的反應，免得自己淪為這種自我感覺良好又白自的人。例如，自己說完話後，現場氣氛若為之凍僵、發言遭到忽略、有人苦笑等，就要檢討一下自己說的話是否出問題了。

相關書摘 ▶《有刺の情緒斬．斷．離》：沒有比較就沒有傷害？愛嫉妒的人有三種類型

書籍介紹

本文摘錄自《有刺の情緒斬．斷．離：絕交１３種情緒暴力，讓嫉妒開酸、吃味嘲諷、帶刺怒嗆不再傷己傷人，找回你的自信與強大內在能力》，方言文化出版

作者：午堂登紀雄

譯者：林美琪

狂銷直逼10萬本，《可以善良，但你要有底線不當好人》暢銷書作家「午堂登紀雄」，要活用自身「遭網路酸民攻擊」的經驗，以在堅持自我道路上毫不動搖的精神，再次一針見血地揭開人心「小惡」，教你找回自身立場、建立原則，擺脫「愛比較」與「太在乎」的情緒陷阱；並也傳授在受人酸言嘲諷、造謠中傷時的最強「閃避+反擊」絕技！

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假關心、真貶低，怎麼回應？

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Photo Credit: 方言文化

責任編輯：朱家儀

核稿編輯：翁世航