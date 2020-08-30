《十年一講，為夢想》：三年單人勇登世界六大洲最高峰的「一指登山家」栗城史多

文：江秀真

日本和台灣同樣位在東亞島弧形地帶上，火山散列，有七個火山地帶和160多座火山，所以又有「火山國」之稱。也位處地震帶上的台灣，海拔3000公尺以上的高山有268座之多，登山界人士將具備奇、險、峻、秀，山容起伏明顯的100座山峰通稱為「台灣百岳」。日本3000公尺以上的高山數量雖然沒有台灣多，卻也有自己的「百座名山」！

前往日本登山研修所探訪之前，我在搜尋相關資料時發現一本名叫《日本百名山》的書籍，由日本登山家深田久彌所著，書中精選100座名山，並以每一座山為主題，撰寫了100篇散文介紹。據說，日本德仁天皇對這本書也特別喜愛，還計劃要登遍這100座日本名山呢！

Photo Credit: 商周 日本登山研修所文物收藏室

在日本登山史上，曾出現一位傳奇人物──栗城史多，他在短短三年內以單人之姿，勇登世界六大洲的最高峰，並在兩年內成功完成喜馬拉雅山脈三座8000公尺高峰的單人無氧登頂創舉！

令人喟嘆的是，他曾多次挑戰「單人無氧」登頂珠穆朗瑪峰失敗。2012年，他在第四次挑戰時，因凍傷而失去了九隻手指，因而有了「一指登山家」的稱號。儘管如此，他仍舊沒放棄挑戰珠穆朗瑪峰！從2015年開始，每年持續挑戰這座世界最高、也是多數登山家心中的聖山。2018年五月，栗城在第八度挑戰攻頂珠穆朗瑪峰時，因身體感覺不適提前下山，不料卻在撤退途中失去音訊……21日遺體被發現，享年35歲。

據相關新聞報導資料，栗城史多曾在2011年前來台灣演講，他的態度相當友善，並感謝台灣人在日本發生三一一大海嘯事件時給予大力援助。還有一樁讓人感動的事蹟是，2014年栗城史多成功挑戰無氧攀登世界第十二高峰布洛阿特峰（Broad Peak）後，在下山途中，發現台灣登山客因高山症失去了意識，趕緊與嚮導合力幫忙──提供氧氣瓶、運用繩索幫助他下降，成功解救了台灣登山客一命。

1982年出生於北海道的栗城史多，在他30多年的生命中，充分展現對大山的熱愛，更以勇氣證明：即使是一介凡夫，只要勇敢向前邁出步伐，心中想做的事就有機會實現。

目前留在世上的著作《一步向前的勇氣：我單獨無氧挑戰珠穆朗瑪峰》（2011年，上海譯文出版社），是記錄他以單人無氧的挑戰登峰經歷，以及在生與死之間體會到的人生哲理，有興趣的讀者或可嘗試從這本遺作中，感受這位日本傳奇登山家一生對登山的狂熱摯愛、源源不絕的積極向上能量，究竟源自哪裡？

值得借鏡的兩個重要設置

「日本登山研修所」創校至今已超過半個世紀，堪稱東方第一所登山學校。據校方人員說，我是第一位前往該校參訪的台灣人。

它屬於國立的登山教育機構，擁有政府支持，提供經費進行登山教育推廣。這次參訪，所長及相關接待人員提供非常多的經驗。正所謂「他山之石，可以攻錯」，我也從中找出共通點，做為未來在台灣成立登山學校的參考，包括學校的政策、方向、正在施行的例行事務，像研討會、活動等等，他們都盡可能分享予我參考。

室內的「整備室」

參訪過程中，有一段行程安排讓我印象很深刻。校方人員帶我到一間空蕩蕩的教室，地板之外，就只有一些架子和掛勾，對方說：「這間教室，是我們整個登山學校裡面最重要的所在！」

Photo Credit: 商周 登山研修所裡最具核心的「整備室」

他接著說：「登山的最初跟最後，都是在這裡開始和結束。」代表著登山的出發與初始心。

這間教室的完整名稱叫做「裝備檢查室」，亦即整備室。登山之前，必須盤點你的裝備；回來後，也要收拾、再次整頓你的裝備。因此，他們特別強調登山學校裡頭，一定要設置這樣一間教室。

戶外的「鎖場」

還有一個戶外的重要設施，叫做「鎖場」，這是特別針對「劎岳」地形所設置的訓練場域，還特別強調一定要做這個戶外設置。鎖場上面有不規則、可以扣的點，再用鐵鍊連起來，攀爬時就能拉著這個鎖。

日本登山研修所設有各式各樣的鎖場，其用意在於──儘管沒有每天登山，卻必須每天練習。而且這類設施並非僅提供登山者練習用的，許多消防相關單位的搜救人員也會到這裡做技術培訓。

參觀鎖場之後，我們一行人去攀登日本難度第二高的山峰──劎岳。日本高山的地形多是懸崖峭壁，因此當地都拉鐵鍊，不論你是日本人，或是來日本爬山，都逃不開這類地形，登山研修所就是以這樣的觀念去建造它的訓練設施。

我想，日本人做事的嚴謹度是全世界有目共睹的，心裡非常感恩能有這趟日本研修所的參訪行程，也由此思索台灣與日本在地理環境上有哪些共通點或差異性，台灣的第一所登山教育學校該有什麼樣的訓練設施、針對哪些對象規劃訓練課程等等。

Photo Credit: 商周

書籍介紹

本文摘錄自《十年一講，為夢想》，商周出版

作者：江秀真

江秀真為創辦台灣第一所登山學校，建置完善的登山教育制度，她行腳全台各地演講，分享個人生命體悟，戮力推廣登山安全教育的理念，累積近三千場講座的感動與回饋！

她遠赴法國、波蘭、日本、西藏等世界知名登山學校參訪取經！她持續學習、精進各領域知識，完成嘉義大學森林系碩士學位後，又跨領域辛勤取得台灣大學大氣科學系碩士學位，再考進中正大學成人及繼續教育學系博士班鑽研專業智能！

這十年來，為了登山學校系統化教案教材的建置，秀真四處奔走，請益專業人士，進行更深入且完備的規劃，盡力為台灣的登山教育撒播種籽、用心扎根！

Photo Credit: 商周

責任編輯：朱家儀

核稿編輯：王祖鵬