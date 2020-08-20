【關鍵時事】其實「無罪」這個名詞有點簡略，實質上應該是「無罪有責」

文：李俊宏（衛福部嘉南療養院成癮暨司法精神科主任）

使用物質（如酒、毒品）導致精神失常，而衍生出來的犯罪行為，有三個層次。

第一個層次跟「原因自由行為」相關，這個個案過去施用毒品是否有衝動、攻擊的行為，是否在清醒時，明知而故意或過失讓自己自陷於這個狀態（例如靠吸毒或藉酒壯膽），這就會回歸到法庭的判斷。

不過，這個原因自由行為，法學爭議也不少。

第二個層次才是當下的精神狀態，受到毒品的影響到什麼程度，司法精神鑑定在這個層次不會去判斷原因自由行為（因為那是法庭的權限），精神醫療團隊判斷當下的精神狀態是否影響辨識行為違法、依其辨識的能力，提供給合議庭做為參考。

第三個層次，則是若是個案在長期使用毒品以後導致認知功能缺損，甚至有些個案在長年使用甲基安非他命後走上思覺失調症的病程，那是否在這個狀態下，會影響第一個層次的原因自由行為，這也是精神醫療團隊可以提供意見的。

由於才二審，這三個層次，應該還有許多討論。

然而，實務上更重要的是，當這樣的個案符合《刑法》第19條第1項或第2項，在免刑或減刑後，該如何處遇的問題。

這就得要看是否有合適的治療處所：在健保不給付成癮治療的狀況下，長期留置在治療處所，資源如何來？從治療處所回到社區，如何繼續監督、治療這些細節是否能完整建構？

若能放下本位主義，好好合作，投入資源，進行網絡合作，做到社會安全，才是對人民最重要的。

想想，吸毒後殺人要責付「衛生局」，但衛政單位能處理嗎？個案現在沒有吸毒，若神智正常，是不符合《精神衛生法》要件的，到底誰去進行吸毒暴力犯罪者的「社區監督」，才是台灣應該要好好討論的。

最後，其實無罪（not guilty）這個名詞用得有點簡略，實質上，應該是「無罪有責」，亦即刑事上因精神異常抗辯無法裁判有罪（即是沒有刑事上的責任能力），但個案在日後要有道德責任配合社會系統，改善自己的狀態。

「精神異常無罪」（NGBI ［not guilty but insane］）裡的這個但是（but），在某個程度上也含有個案未來要配合治療、監督的責任（所以各國才會有各種機制來處理）的意思，至於如何負責，是這個社會可以討論的。

有時「無罪」講太快，難免會覺得「無責」，但人總要為自己的行為負責的。

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本文由李俊宏授權轉載，原文刊載於此

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