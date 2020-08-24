疫情是個意外的暫停鍵，讓我們有機會省思「人生要怎麼斜？」

「COVID-19」（2019年新型冠狀病毒疾病，以下簡稱武漢肺炎）在台灣得到很好的防治，零星的本土案例，台灣可以說「沒有疫情」、「沒有活動的病毒」。台灣除了沒有疫情之外，經濟上衝擊之小也是在世界是名列前茅，但不可否認的是，有些產業跟族群確實受到了莫大的衝擊。全世界卻非如此，尤其美國與中南美洲的疫情嚴重，疫情在香港、韓、日、歐洲都已經有再度猖獗之勢。

這陣子在精神科的門診中，擔心疫情、焦慮緊張的病人已經變少很多，也看不到那戴好戴滿的護目鏡，但是卻多了一些因為工作大受疫情影響而憂鬱的患者。世界各地的疫情目前看不到有所停歇，很多國家的封鎖，或產業的停頓都不是「度小月」就可以，尤其後續的一些不確定因素，包括疫苗是否成功、病毒是否大幅變異，有些「慘」業可能要有度「1-2個小年」的心理準備。像是航空業、旅遊業、音樂藝文活動業，對他們來說，收入大減，甚至根本沒有工作，還不知道何時可以恢復，從一開始的焦慮漸漸就變成憂鬱。

因為電子商務也趁機大幅崛起，很多服務業成為了間接的受害者，正如同IBNM新任執行長接受訪問時談到，這一波疫情將加速自動化的進行。原本預估在2030年（請參見〈2030年的自動化與短鍊化：人類命運將會風雨飄搖到何種程度？〉一文），被機器取代的工作將以數千萬計，可預期的是，工作的型態將面臨巨大而且加速惡化中的改變，低薪、甚至失業的情況將會是很多人的夢魘。

低薪化與中年失業

低薪的困境與中年失業已經是門診中越來越常遇到的情況，不同的行業有不同的狀況：

製造業 ：印度未來可能取代中國世界工廠的地位，全球競爭的結果，低階勞工的薪資將沒有提升的機會。這次疫情的一大受災戶是肉品處理場，因為勞力密集，加上低溫環境，感染者很多，這個行業其實很容易被機器人，低薪化與自動化將是製造業未來10年的基調。

：印度未來可能取代中國世界工廠的地位，全球競爭的結果，低階勞工的薪資將沒有提升的機會。這次疫情的一大受災戶是肉品處理場，因為勞力密集，加上低溫環境，感染者很多，這個行業其實很容易被機器人，低薪化與自動化將是製造業未來10年的基調。 服務業 ：電子商務的更加普遍將取代越來越多的街頭店，從服飾、日用品、餐廳，甚至連銀行業都將無一倖免。銀行自動化的技術上應該比餐廳、便利商店還容易，連鐵飯碗的好日子都不會太久了！十年內，自動化的巨輪終將輾過眾多的行業，一旦自動駕駛成真，連司機運將們都會失業。

：電子商務的更加普遍將取代越來越多的街頭店，從服飾、日用品、餐廳，甚至連銀行業都將無一倖免。銀行自動化的技術上應該比餐廳、便利商店還容易，連鐵飯碗的好日子都不會太久了！十年內，自動化的巨輪終將輾過眾多的行業，一旦自動駕駛成真，連司機運將們都會失業。 科技業 ：科技進步的速度太快，一個博士畢業生在校所學可能只夠應付10-15年，更何況一般的大學畢業生。台灣目前普遍存在的勞力壓榨下，在職學習其實很困難，往往有心也無力。能夠昇上管理階層者只是其中的少數，10年賣肝下來，卻發現等在前面是無情的中年失業。

：科技進步的速度太快，一個博士畢業生在校所學可能只夠應付10-15年，更何況一般的大學畢業生。台灣目前普遍存在的勞力壓榨下，在職學習其實很困難，往往有心也無力。能夠昇上管理階層者只是其中的少數，10年賣肝下來，卻發現等在前面是無情的中年失業。 管理階層：即使是晉升到管理階層，當面臨倒產業的變遷、公司的合併或縮編，面臨中年失業的狀況比以前會更普遍。高階主管一但失業，很多時候會比基層員工更難找工作，心理的調適也更困難。

什麼叫「斜槓」？

「斜槓」的原文是英文「Slash」，《紐約時報》專欄作家麥瑞克・阿爾伯寫的《雙重職業》（One Person/Multiple Careers: A New Model for Work/Life Success）中指出，越來越多的年輕人不再滿足「專一職業」的生活方式，而是選擇能夠擁有多重職業和身份的多元生活。這些人在自我介紹中會用斜槓來區分，以知名的立法委員高嘉瑜來說，她是立法委員／名嘴／台灣胖虎。

「斜槓」是經濟組織方式發生變革，集中在固定時間和場所的傳統工作，逐漸被制式規定放鬆、任務導向的方式所取代。網際網路的發展又為「斜槓」提供了絕佳的機會與場域，例如最近興起的網美直播、健身、美食分享平台，就讓很多擁有額外技能、美貌又能說話的人擺脫死板的工作束縛，發展個人興趣的同時又增加第二收入。「斜槓」製造了多重的職業和身份，提供了人生原先想像不到的各種可能，大大擴展了個人的機會，跟人生的豐富性。

人生要怎麼斜？疫情給我們一個省思的機會

門診時常常跟病人講，一周最好要運動兩天、社交一次，但是真的能改變生活的人只又極少數，絕大多數的時候我們都陷在工作跟生活的漩渦中，日復一日地過下去。等到發現自己可能會「被」離職、「被」提早退休、甚至公司要關門，這時才開始恐慌，公司待得越久越糟糕，發現即將面對一個可怕的未來。

對於在同一個職位或部門待上10年以上的「老」人來說，他們往往有自我封閉的特質，外在訊息相對其他人來說封閉許多，有些人壓根沒聽過，或沒想過「斜槓」這個東西，總覺得日子會這樣的過下去，到了65歲就可以退休。這一次的「世界性疫情」是一個意料之外的暫停鍵，也是人生的一個驚嘆號，讓我們面對生命、生活，跟工作的被威脅。

這是一個好好省思「斜槓人生」的機會，我們常講說化「危機為轉機」，此其時也。即使對於沒有遭受疫情波及的人來說，也必須了解到：因為自動化，產業跟供應鏈都在轉變，在快速變遷的未來世界裡，個人的職涯、公司的壽命可能、應該都會比現在的短很多，假如跟不上變化腳步的話。「斜槓」不再只是一句名詞、一個觀念，而是我們為未來買的一張保單。

「斜槓」，從一個人的職業生涯來看，需要：

了解自己的所學，學習額外的新技能：「斜槓」不一定要離開公司、轉換行業，也可以是部門的轉變、新能力的學習與獲得。舉例來說，一個做研究發展的電機博士，不一定要終其一生待在實驗室裡，他可以學習客戶的服務與溝通，轉為商業部門的主管。當然這中間的一大關鍵是要看你的所學，有人學到的不是現在發展中的科技，而是未來的趨勢，那就可以一直做研究發展R&D。假如這才是你真正喜歡的工作，又可以做到足以退休養老，「斜槓」不需要。

很多人會覺得到時候再去念一個e-MBA，但在工作中有計畫的學習效果其實更好，當你念完e-MBA，往往別人就期待你可以在商業世界中上戰場，這往往是錯誤的，實務需要自我的了解與學習。e-MBA不會教你在高爾夫球場中不露痕跡的讓桿數，也不會讓你立即學會業務的管理，或財務報表的玄機，「做中學」才是真正的「斜槓」。

了解自己的長項，市場的競爭與需要：某家大型旅行社，主要的業務是國人赴外觀光，業務歸零的結果企需求生存，想要做不裁員的好公司。結果他們把腦筋動到國內旅遊、甚至餐飲服務，對不起這不叫「斜槓」，不慣對公司或員工來說都是。不同的業務要考慮獲利的能力之外(跟市場需要息息相關)，也要考慮自己的強項之所在，這樣才會有競爭力。

就以網紅來說，長的漂亮、身材很棒當然是一大賣點，但是怎樣持之以恆的創造賣點、自娛娛人其實是一件困難的事，絕大多數的網紅賞鮮期是很短的。「斜槓」要變成一項新的工作，要能持續跟演變，因為過了兩三年之後，一但無以為繼，要回到原有的工作將是困難的，屆時是否能再「斜槓」呢？

合理的分配工作與學習時間：「斜槓」需要的往往不是錢，而是時間與心力，換句話說「你必須從現有的工作與生活中擠出時間來」。你要是工作不太忙、家庭也許可，當然這是最好的情況，把原來上網、打遊戲、喝酒打屁的時間挪出來就好。

但是有很多「好」員工，自動自發地把自己所有的力氣奉獻給公司；也有許多「爛」主管，非得榨出你每一滴的心力才滿意。這時你需要「堅持」，因為「犧牲奉獻」不能保障你的未來，「被壓榨」是奴隸的代名詞，這些如果只是讓你溫飽——不值得。思考如何有效率的工作，或者換一個讓你有機會「斜槓」一下的工作才是正解，人不能只是活在當下，四、五十歲之後年老力衰沒人要是人生難以承受之重。

了解錢從哪裡來：講錢傷感情、太現實？那你就錯了。「斜槓」要發展變成一份新的收入，一個新的職涯，錢是重中之重。當時我要離開外商藥廠一級主管工作之時，挽留我的總經理跟我說一個例子，菲律賓公司的一個主管辭職創業，最後淪落便擺地攤。還好我有爭氣，可以成功地擁有自己的診所，收入有增加，工時大幅減短，還不用受老闆的言語霸凌。不過錢真的很重要，這不意味一定要很有把握才轉換跑道，但仔細的計算，多方收集資訊跟意見不可免，這是「斜槓」真正可以成功幫你解脫困境的關鍵。

「斜槓」不一定只是第二份收入，未來的新工作，「斜槓」還可以是：興趣的發展、人際脈絡的開拓、願望與抱負的實現，值得大家多想想。

責任編輯：潘柏翰

核稿編輯：翁世航