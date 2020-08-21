過去我反對基本工資，現在我欽佩蔡英文上任以來五年連續調漲的勇氣

文：子迂的蠹酸齋

蔡英文諸多政策中，最讓我感到滿意和欽佩的，就是自她上任以來，五年都連續調漲基本工資。今年基本工資時薪上調到160元、月薪24000元。

相較扁政府僅調整過一次，馬政府八年內調整過六次，蔡英文五年內每次都調整，並且光是這五年的調幅，就超過馬政府八年的漲幅。當然這和時代背景及大環境有關，並不代表蔡英文真比馬英九來得好，但敢於調整基本工資確實相當需要勇氣。

調整基本工資等同於是向所有資方宣戰。並且隨著基本工資的調漲，也將導致失業率升高，但自2016年以來的失業率並未隨之飆升，多數維持在4%以下。

過去齋主反對基本工資，認為這項政策是對底層人民的欺壓，工作能力低於基本工資的人將找不到工作。但隨著人生閱歷增加，我體會到若基本工資不增加，資方將懶惰於尋找更有效率的生產方式，而這也是為什麼蔡政府持續調漲基本工資的原因。

緩漲基本工資的好處很多。想像著有個工廠雇用五名員工運作一台機器，這台機器已經是20年的老骨董了，產能遠遠比不上這幾年僅需四人就能運作的新機型。不過因為人力成本低廉，更換機器的成本過高，並沒法帶來實質利潤。但在基本工資調漲、人力成本上升的狀況下，購買新型機器變得可行，新機器效率高、耗能少、更環保，也更加美觀。

Photo Credit: 中央社

聽起來樣樣都好？不，其實問題可多了。因為資方要投入更高的成本生產相同的產品，若產品的毛利率無法提升，那又何必如此？乾脆兩手一攤不幹了，把員工通通資遣，搞不好還比較划算。就算資方增資換新設備和新制度使得產能提升，則原本的五人中，也將會有一人可能失業。

政府要做的事情還真不少。最主要的就是輔導企業轉型，再來便是提供新型設備較優惠的貸款利率，輔導可能失業的員工二度就業，再不然就是要提供良好的失業救濟金和社會福利制度。否則隨著基本工資年年調漲，最後的結果必然是失業率上升，治安開始敗壞。但那第五人必定會在這波轉型中失業，又該怎麼辦?

因此要調漲基本工資，更根源的政策，便是提高教育品質，生產更多的高級人才。這樣做除了能提高產品的附加價值之外，因應文明程度的提高，進而產生新的產業和工作。這才能真正解決第五人的就業問題。

前陣子貝魯特港爆炸時的影片中，有段倉庫鞭炮爆炸的畫面。我想起台灣從前在鄉間，也有著許多地下爆竹工廠，這些工廠用著來路不明的原料和規格不一的設備，在逢年過節時大量生產非法爆竹，再批貨給路邊攤販賣。那個年代最常發生的問題，便是因為這些工廠管理不當，經常因為小小失誤而發生火災然後發生爆炸。

地下爆竹工廠為什麼在這十多年來逐漸消失？除了政府強力掃蕩之外，更是因為無利可圖。非法工廠的員工也是會比較的，如果是同樣臨時的打工，為何不選在有冷氣又有安全保障的超商工作？有甚麼理由要在同樣薪水不高還要面對眾多風險的地下爆竹工廠做事？

雖然如此，但每年該上演的戲碼，今年還是沒少。資方抱怨每年都調漲基本工資，簡直是政府逼他們出走，而勞工抱怨調得太少，怎麼不一次調到十萬元？今年的狀況特殊，因為疫情的緣故，大中小型企業都蒙受損失，但我實在欽佩在這樣的時空背景下，蔡英文大可不調漲，但今年依舊延續過往幾年的政策，緩慢地往上調。

不容易。

本文由子迂的蠹酸齋授權轉載，原文發表於此

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