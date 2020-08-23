「法官」Aaron Judge：全聯盟最兇狠的推打產能，史詩等級的長打怪物

文：JK47

根據MLB的動態追蹤系統「Statcast」，以下是自從該儀器於2015年被啟用之後，大聯盟每一季平均擊球噴速最高的選手（2015～2019年門檻設定至少100顆擊球、本季10顆擊球）：

逐年平均擊球噴速最快的打者：

年份 打者 Average Exit Velocity 2015 Nelson Cruz 94.6英哩 2016 Giancarlo Stanton 96.1英哩 2017 Aaron Judge 94.9英哩 2018 Aaron Judge 94.7英哩 2019 Aaron Judge 96.0英哩 2020 Aaron Judge 98.1英哩

你說為什麼2015、2016年的榜首不是Aaron Judge？因為洋基隊直到2016年夏天，才將他拉上大聯盟（在8/13與Tyler Austin共同在初登板開轟）。至今，「法官」已經耗費三年以上的時間，向世人顯示自己是多麼特別的存在。自2017年起算，Judge在進攻端交出了160wRC+的打擊成績，同期間只輸給一名叫做Mike Trout的男人。

或許有某些因素，導致有些人無法聯想到Judge竟是聯盟內僅次於Trout的打者，但他近四年單季最低的wRC+是141：即便是在打得相對不佳的賽季，他都有優於平均41%的高檔進攻產能。為了提醒我們這個事實，在因為疫情而縮水至60場的本賽季，Judge毫不囉嗦地迅速拿出連續五場開轟的表現，並向菜鳥年就差點拿到的美聯MVP，再度發起挑戰：

當然，做為分析專欄，我們不能只是無腦吹捧、報喜不報憂，所以也必須坦承Judge的確有些弱點。首先，擁有6呎7吋282磅、以棒球員而言高大得嚇人的身材，Judge第一個面臨的困難是保持健康。他先後在2016、2019年因頸斜肌（腰部）傷勢進入傷兵名單、2018年手腕被砸傷，以及2019年季末撲接飛球時弄傷肋骨，並因其不適感延續至春訓，Judge在今（2020）年三月還得先進場維修。也因此，在正常賽季底下，Judge今年本來應該會缺席一半以上的比賽，只是中國武漢肺炎疫情剛好將開打日推遲數個月，讓他能跟著順利「開季」。

考量近兩季Judge分別也只出賽112、102場，他上大聯盟後唯一的完整賽季只剩2017年──那季52轟114打點、174wRC+、8.3WAR的史詩級新人成績，讓他拿下新人王、還差點搶到MVP──還無法證明有辦法長期維持健康。此外，孔武有力的揮棒及驚人長打產能的副作用，就是大量揮空和三振：縱使初登板的44.2%誇張三振率不再出現，近四年的K%仍都高於三成。他生涯揮棒後的擊中球率只有65.9%，這數字有多低？這期間所有打席超過1500的野手中，只有Miguel Sano更常打不到球。或許離群值的身高，確實替其換來不公平的好球帶，但這終究是他的弱項。

高揮空率理所當然地衍生高三振率：Judge升上MLB後，只有兩名打席超過1500的打者K%比他高。不過，排他後面的Domingo Santana、Yoan Moncada，即便職涯K%差距都在1%以內，三人的wRC+卻是154：114：116的懸殊差距。

而如果想解釋Judge的與眾不同之處，討論焦點就得回到他那超凡的擊球炮瓦。首先讓我們看個數據──自2016年（Judge登上大聯盟的賽季）後，MLB強勁擊球率最高的選手排行（至少累積1000打席）：

打者 Hard% Aaron Judge 49.2% Joey Gallo 48.2% Alex Avila 47.2% Matt Olson 46.9% Eric Thames 45.4%

想當然爾，我們也知道強勁擊球、與長打產能之間有極為密切的關連：

Photo Credit: JK47

自2017年打擊開竅後，全聯盟只有Mike Trout、Joey Gallo、J.D.Martinez打出高於Judge（剛好三成）的純長打率。不用我說，大家都知道這幾人皆為聯盟赫赫有名的長打怪物。上個賽季，所有至少累積100顆場內擊球的選手中，Gallo、Judge的擊球預期產能（xwOBA），分別以0.643、0.571搶佔聯盟前二。2018年，Judge的場內擊球產值（0.546xwOBA）再次小輸Gallo、以及現任隊友Luke Voit──另一位剽悍的長打機器。再往前一季，Judge的場內擊球數據（0.64xwOBA）遙遙領先第二的J.D.Martinez。

總計過去四年共有309位打者至少敲出500顆場內擊球，以下是xwOBA前五強：

打者 場內擊球xwOBA Aaron Judge 0.594 Joey Gallo 0.581 J.D.Martinez 0.529 Mike Trout 0.523 Miguel Sano 0.509

Gallo、J.D.Martinez、Trout、Sano，又是這群熟面孔！還有在他們之上的Judge。同樣根據Statcast，Judge過去三年的Hard Hit%（擊球噴速至少95英哩）都是聯盟前1%──自2017年，他有55.6%的擊球噴速超過95英哩，遙遙領先全聯盟（第二名是，你知道的，Gallo）。而他近四季逐年的Barrel%（預期打擊率大於五成、長打率高於1.5），分別為25.7%、16.2%、19.7%、21.7%──每年也都是聯盟前1%的水準。更恐怖的是，本季截至今日（8/6）的98英哩擊球噴速，比他過往任何一年都還要猛。聯盟一等一的擊球品質和產能，也是即便每年都吞下一堆三振，Judge仍能成為聯盟頂級打者的緣故。

另外我尚未提到的是，Judge的選球能力也很不錯。首先，做為聯盟首屈一指、以暴力擊球炮瓦為註商標的打者，投手本來就很不願給他好球打──自他登上MLB後，只有五位打席數超過1500的打者，Zone%（投球通過好球帶的比率）比Judge還低。他遇上變化球的機率也高於平均，特別是名列前茅的滑球率。對許多投手而言，他們寧可承擔投出壞球、甚至保送的損害，也不願冒著被Judge重傷的風險。即便如此，他生涯仍然僅有22.7%壞球追打率，遠低於接近三成的聯盟平均；而揮擊好球的比率則為63.3%，剛好落在均值左右。

投手不斷投出壞球、但Judge又都能選掉，良好的揮棒紀律成就了過去三年皆高於14.3%的保送率──只有Trout在2017～2019年間的的BB%高於Judge。大量的保送完全抵銷三振的傷害，使得「法官」生涯的保送三振比（0.53），甚至高於聯盟均值（約0.4）。更何況，他還有保底聯盟前三強的擊球產能撐腰，完全足以解釋為何其進攻產值如此龐大。

而除了打擊表現亮眼，他還有另一項被嚴重低估──畢竟全壘打更吸睛──的技術：守備。在防守端，Judge可以做到這樣：

也能做到這樣：

美技撲接？沒問題：

根據進階防守數據UZR，Judge職涯每守150場右外野，就能比聯盟平均多替球隊守下13.4分，在同期間守滿1000局右外野的野手中，只落後吸塵器Mookie Betts。另一項算法不同、但概念相近的守備成績DRS，甚至顯示Judge生涯守下的分數為+47（同樣排聯盟第二），高出+28.6UZR一截。長話短說：他是一名被低估的頂尖守備員。舉上賽季為例，Judge在所有接殺率介於0%～90%的飛球中，擁有聯盟外野手第五高的70.2%接殺率；他拿下的出局數比平均多8個，排聯盟前十。而這還不算強肩帶來的貢獻：他生涯有一半的UZR，來自傳球替洋基省下的分數。

高大的身軀、優秀的運動能力，讓Judge時常上演空中抓飛鳥的好戲，長手臂攔住不少通常會落地的強勁擊球；而身為全聯盟最有力量的選手，他的臂力同樣恐怖，而且傳球技術、精準度都很到位。攻守兩端的頂尖效率，加上同樣不差的跑壘，讓Judge即便時常受傷、出賽數偏少，近四年全MLB仍只有寥寥可數的五位選手，累積的WAR（勝場貢獻數）高於他。而若只看場上效率，他的出色更加顯而易見：Judge此段期間每600打席可貢獻6.8WAR，只落後Trout、甚至還高於才剛簽下13年大長約的Betts。

Photo Credit: AP / 達志影像

值得一提的是，他的潛力可能還不僅於此。怎麼說呢？若你再看一次本文前面的五場六轟影片，可發現Judge該期間只有一轟是打往反方向──而就如FanGraphs網站作家Jay Jaffe所說，這似乎不太尋常。首先，與一般透過大量拉擊，以催出力量的長打者不同，Judge很多長打是靠推打製造的：他生涯有36.7%的飛球或平飛球是靠推打，略高於約34%～35%的聯盟均值。不可否認的是，Judge確實是聯盟最恐怖的推打者──自他登上大聯盟後，在近500位至少敲出150顆飛球或平飛球的打者中，他高達389wRC+的推打產能，稱霸全聯盟。

攤開其職涯細項成績，亦能見證他屬於廣角型打者，而非靠拉打換力量的傾向。Judge生涯拉打、往中間打、推打的場內擊球wRC+，分別為263、227、297，數據甚至顯示他的推打最有效率。這或許也不讓人訝異──畢竟洋基球場擁有全聯盟最短、最容易開轟的右外野，而當Judge在主場擊出飛球或平飛球後，wRC+是更浮誇的431，遠高於客場的343。所以上述提到的潛力，意指他應該更常推打嗎？不，完全相反。

事實上，Judge的拉打產值才有更多的潛能。雖然他帳面上的拉打數據不強於推打，但魔鬼藏在細節中：

Judge生涯擊球細項數據

擊球方向 滾飛比 平飛球率 滾地球率 飛球率 HR/FB 強勁擊球率 拉打 3.09 25.9% 56.0% 18.1% 66.2% 51.2% 往中間打 1.00 23.3% 38.3% 38.3% 33.3% 49.2% 推打 0.28 20.0% 17.6% 62.4% 28.1% 39.2%

數據呈現的是：Judge的拉打其實更有力量──當他拉擊出飛球，有66.2%機率形成全壘打，且整體強勁擊球率超過五成；相較之下，推打數據就沒那麼搶眼。那為何他生涯的推打產能更好？原因在於，Judge拉打的滾地球率太高，但敲滾地球無法徹底發揮其力量優勢。他職涯打出滾地球後，wRC+只有55，反觀飛球或平飛球的wRC+則高達389。也就是說，拉打太多滾地球，才會讓Judge的拉打看似沒有優勢。如果只看飛球或平飛球的產能呢？當他推打飛球（或平飛）時，可繳出310wRC+、1.583OPS；但拉打成績是更可怕的596wRC+、2.556OPS！

很有趣的是，他生涯的進攻數據──如純長打率、wRC+的漲跌變化，似乎也跟拉打率有密切相關：

而Judge本季將近七成的拉打率，也是他近年未曾到達過的高度：

或許一部分是巧合，但Judge過去三年拉擊飛球或平飛球的比率（30.4%、27.7%、24.6%），與節節下滑的wRC+（174、150、141）呈同一趨勢。但值得一提的是，他近期的拉打飛球率似乎開始止跌回升：2018年9月到2019年7月之間，他的飛球（或平飛）拉打率僅有17.4%，但之後的每個月分別有30.2%、32.3%、75%、57.1%。而在前面的那段時間，Judge的wRC+「只有」127，但去年七月以後上漲到163、且攻擊指數破1。

以下是他近兩年純長打率、拉打率同步上揚的趨勢：

誠然，太刻意拉打或許並非好事，假設打者必須以破壞原本打擊機制、擾亂擊球習性為代價，多出的可能不是長打，而是三振和不營養飛球。然而，我們也並非提倡Judge應試著將拉打率提升至百分之百，而是認為，若他能將生涯超過3的拉打滾飛比下修一些，像今年這樣拉打更多強勁飛球，或許天花板還更有想像空間。

雖然「法官」一直維持聯盟頂尖的擊球力量，且不可諱言，他的確也擁有聯盟最兇狠的推打產能──特別是洋基球場與這樣的習性搭配良好（不過生涯主客場wRC+分別為188、121，差距不小），但來自拉打的飛球，可能才是Judge能否更上一層樓的關鍵。

這也是他本季相當值得觀察的原因，如上所述，自去年夏天開始，Judge的拉打率就有明顯提升。難以讓人想像的恐怖事實是，即便本來就已經夠出色，但他如果能像現在這樣維持健康、並且繼續針對揮棒效率進行優化，Judge的天花板及潛力，可能還只是在開發當中。

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責任編輯：游家權

核稿編輯：翁世航