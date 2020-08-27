侯俊明《香港罪與罰》（上）：香港的命運，藝術家早在1996年就預言了

文：盛鎧

《香港罪與罰》的預言

《香港罪與罰》是侯俊明1996年的作品，不是最近2019年的創作。

雖然《香港罪與罰》可能讓人以為是因應現在香港局勢而作，但再次強調，這是1996年侯俊明於97香港回歸之前發表的版畫，而非近期有感於香港時局的創作。可是，其中的情景幾乎可說是精確地描寫了香港的現況而使人心驚，更讓人感到侯俊明預言之神準。

近日正當香港反送中議題的抗議運動風起雲湧之時，侯俊明在他的臉書專頁貼出這件作品。我想侯俊明並非想要藉此展現他的預言準確，而毋寧說他想要藉這件作品聲援香港人，表示自己跟他們站在同一陣線。

或許，正是這份同理心，讓他在1996年創作了這套版畫，想要提醒港人將來的必然命運。侯俊明因是來自台灣的局外人而擁有客觀性，所以能夠做出此種預言。此外，也有侯俊明身為藝術家而有的敏銳度，掌握到核心的結構性因素，知悉香港人無可避免的未來命運，預先將之描繪，以期讓他們有所警覺。

《香港罪與罰》的緣起

1996年，香港藝術中心展覽總監何慶基策劃了一項名為「走出畫廊」的街頭藝術活動，邀請侯俊明到香港進行一個月的創作，其成果就是《香港罪與罰》三張一系列的版畫。作為現代藝術家的侯俊明，不願步隨學院傳統去描繪香港，而企圖呼應活動主題「走出畫廊」，展現香港的政治與社會的狀況。此時正值香港主權移交中國前夕，侯俊明這套版畫首要關注的，乃是香港於此變局的時代氛圍，並且兼及香港的社會問題。

侯俊明之所以使用版畫作為創作媒材，是他不想跟隨那種過於強調藝術自律性，只重視形式表現的現代美學，而版畫創作常讓人聯想到宣傳性的作品，尤其是木刻版畫。不過，侯俊明版畫作品的特殊之處，在於非寫實的描繪，也不是直接陳述控訴的批判性意見，而有形式上的戲仿（parody）特質，以及內容表達上的反諷，使作品更具深度和獨到的創意。

《香港罪與罰》嘲諷性模仿地獄圖的形式，又融入西方基督教的警語，在每件作品的左右兩側都以紅字印上「警告香港市民―（左側）審判無所不在！！（右側）」的字樣，中間上方寫著「你是罪人」。中央的圖案則是類似地獄圖的圖畫，加上簡要的文字解說，且帶有反諷式的語調。

例如第二件寫香港人「只知賺錢，浮淺無根，不知自身歷史，缺少住民意識」，只是「賺錢工具」，因而被罰「任人發落，無自主權，無發言權」，則刻意用比較強烈的語氣，說出他所察覺到的港人心態（只知賺錢），以及他對港人命運的判斷（任人發落）。圖畫則戲仿套用地獄圖的風格，且以誇張戲謔的造型呈現，更強化了反諷性，畫中出現牛頭與馬面的鬼役將人銬上枷鎖的圖像，雖看似詼諧好笑，卻是港人即將面臨受人宰制命運的絕佳象徵。

《香港罪與罰》的反諷用意，是期望點醒香港人不要只知賺錢，要有住民意識，關注香港自身的命運。第二件當中，侯俊明更明白提醒：「注意：在英國之後，中國是你新的宗主國。」（現在看來，這真是極為重要的警語！）

作為出生於台灣的藝術家，侯俊明是香港的外來者，但他仍嘗試貼近當地社會，以其藝術手法紀錄並描繪香港社會。他除了盡可能客觀地觀察香港，也基於台灣的生活經驗，呈現出他特別有所感的議題，如侯俊明的創作自述提到：

在香港一個月的期間，透過安排訪談當地民眾、到書報資訊的收集，我整理了當時香港人比較關切的幾項政治、社會和文化問題。我雖然是以一個外來藝術家的身分進入香港創作，但在同文同種，以及香港與台灣在某些處境相似的背景因素下，很多的社會情境很容易就觸動我。例如，香港底層社會的「籠民生活」，所謂的家就只是一張床，寒流來襲，許多孤貧的老人因而凍死；因此，我仍然以一貫反諷的手法，來反思在這個時空環境下人民承受苦難的問題。[1]

侯俊明這裡所說的「孤貧老人」例子，就是《香港罪與罰》裡第三件作品，其中文字寫：「你是罪人，體弱多病，老而不死，不事生產，造成他人的負擔。罰：孤伶伶一個人生活。無依無援。死冇人知。」畫面則是在地獄受酷刑虐待的孤獨者，甚至被犬隻撕咬。當然，不論文字抑或圖像都是出於侯俊明所謂的反諷手法，使人反思其中的問題，絕非嘲笑那些無依無援者。這也顯示侯俊明不是只關注香港的政治情勢，亦旁及當地的社會問題，讓《香港罪與罰》對香港的觀察更加廣泛，不僅只有呈現政治議題或中港關係問題而已。

此外，《香港罪與罰》裡的第二件和第三件作品，也有著內在關聯性：若說侯俊明的用意是在警示香港人不要「只知賺錢，缺少住民意識」，變成只是「賺錢工具」，其實亦勸戒港人不要自私自利，只顧個人眼前的一時經濟利益，否則長久下來，不只自主權與發言權將淪喪，整個社會也會變得更加冷漠，讓缺乏經濟保障的人，即「無依無援」者，更難立足存活，而終將「死冇人知」。

甚至，從現在的事後角度來看，一旦中國真的成為「新的宗主國」，中資的引入勢將推升香港的物價與房價，讓貧富愈加懸殊，更加使得無依無援者陷入貧無立錐之地。就此而言，政治問題與社會問題亦有所聯結，並非各自獨立不相干的議題，所以侯俊明一併予以呈現，顯示他對香港的政經結構與可能走向的深刻觀察。

儘管侯俊明在作品中並未明確提到中資問題，其創作用意亦不在於預測香港前途走向，卻確實點出了結構性的問題，並提醒港人不要只想獨善其身，否則政治權益與社會狀況都可能惡化，且相互影響而造成惡性循環。事後來看，《香港罪與罰》確實是對香港人命運的精準預言，儘管當時可能只覺戲謔。

再者，面對中國壓力、社會只重經濟利益以及貧富不均的問題，亦非香港獨有，台灣也面臨著類似問題，因此侯俊明的《香港罪與罰》，不僅是對香港前途的「預言」，也是關於港台兩地，乃至所有資本主義發達社會的「寓言」，其中的「罪與罰」可謂所有人都須承擔的共業。侯俊明亦曾說：

我以仿照中國民間地獄圖的形式來「審判」香港人，將這些印製的版畫海報在香港的銀行門市、街頭四處張貼。加上1995年中共在台灣海峽試射飛彈事件，引發兩岸關係緊張，所以，我頭戴枷鎖，親自在香港街頭散發《香港罪與罰》的版畫傳單，某一種層面上也想表達：在強權政治的現實裡，台灣人也同樣在遭受罪與罰。[2]

換言之，香港之罪與罰同時也是台灣之罪與罰，像是最近流行的一句話：「今日香港，明日台灣」。侯俊明所關注的不只是香港，也包括他來自的台灣，甚至包含所有面對強權政治威脅的區域，以及因資本主義發展帶來各式社會問題的世界。就此而言，《香港罪與罰》一方面既可視為對香港前途的「預言」，同時另一方面也是關於當代社會的深刻「寓言」。這種關注社會問題，卻不侷限於一時一地的特定議題，從而呈現更深刻意涵的創作取向，實乃侯俊明的一貫特色，也是他的作品格外值得探討的原因。

參考資料

[1]侯俊明，《侯俊明的罪與罰》（台北市：田園城市文化事業有限公司，2008），頁172。

[2]侯俊明，《侯俊明的罪與罰》，頁172。

本文獲漫遊藝術史授權刊登，原文刊載於此

責任編輯：王祖鵬

核稿編輯：翁世航