《冰雪奇緣2》的北歐故事（下）：水是有記憶的，如同當代原住民族對認同的穿越與流動

文：Wasiq

上篇我從《冰雪奇緣2》日常小細節來看與薩米文化的關係。下篇讓我們從「向未知探索」思考原住民文化吧。

風靈：誰在面對未知之風？

《冰雪奇緣2》的主題曲叫做「Into the Unknown」（向未知探索，北薩米語版 Amas Mu Vuordá）。那麼，到底是誰在面對哪些未知呢？

第一個就是艾莎面對未知的過去。就是因為這故事橋段令人感同身受，再加上縈繞耳際、揮散不去的主題曲，才引起廣大共鳴吧？曲子總是能陪襯出故事人物性格轉換，令觀眾感同身受。比如說，在《冰雪奇緣1》中大家耳熟能詳的「Let it go」陪襯女王艾莎心一橫「豁出去了」，反而替自己創造救贖奇蹟，才那麼令人稱道。

而「Into the Unknown」更是艾莎的英雄旅程：面對冒險、先遲疑拒絕召喚、再來勇敢跨越門檻、最後踏上試煉之路。

第二個，則是迪士尼也在探索未知。《冰雪奇緣2》破天荒，迪士尼不僅與薩米議會簽了約，發行了北薩米語版（Jikŋon 2），不僅有北薩米語的歌手與聲優加持，更重要的是藉由北薩米語版《冰雪奇緣2》，穩固復振北薩米語孩子們的文化認同。

第三個，更是描述當代社會中，世界各國面對與自己原住民的斑駁過去。其實電影借北烏卓族點出的，不是一群人與世無爭神秘地住在偏遠森林裡，更是藉由這個機會來讓世界面對殖民主義幾百年來的肆虐暴力，以及在原住民族身上留下的傷害。

其實看看北烏卓族跟南方王室之間的矛盾，很容易可以聯想到北美洲原住民與白人、台灣原住民跟日人／漢人，因為薩米族與南方王室（不管是瑞典、挪威或是芬蘭），其實跟世界原住民被邊緣化的經驗，簡直如出一徹。

就像是佩比爺爺在電影裡頭說：「往事可能不如它的表象」（The past is not what it seems），在昂首面對「未知的過去」風狂雨驟，於此同時，既是當下個人認同的拉扯，也是一個民族集體記憶（甚至失憶）的追尋。在探索未知的當下，我們開始探問重要的問題：「我到底是誰？」「我們該何去何從？」。風生水起，接下來，就用「水靈」主題帶出記憶與認同的主題吧。

Photo Credit: Unknown @Wiki Public Domain

水靈：喚起陌生又熟悉的記憶

雪寶在《冰雪奇緣2》講過：「水是有記憶的」。

一方面，水靈的存在等於是對「人與自然中間的界線該如何去畫」來提問。對「人與自然到底該是什麼關係」的反思，也是薩米藝術家Outi Pieski創作的泉源。

故事中「建水壩」以禮物的形式出現，某種程度上，是否可以解讀為外來者把自身對「人與自然的關係」的解讀加諸在別人的身上？也就是「人有能力改變自然或是主觀認定的文明」，實際上是對原本的文化、原本的「人與自然的關係」的傷害？

Davvebiegga mearas lea, Doppe eadni geas leat muittožat, Boađe ruoktut biiggážan, Go láhppon leat de gávnnat buot! 可以試試「這用薩米語怎麼說」，查查看上面的北薩米語歌詞是什麼意思唷！

另一方面，水象徵了一種對認同的記憶、穿越與流動。如同當代原住民族的認同，並不是鎖死在部落，更是在都市與原鄉之間，現代與傳統之間，甚至是兩個文化之間游移。

全球原住民族都在面臨都市化的挑戰。曾經到訪台灣的薩米學者以及語言復振運動者Pigga Keskitalo，在文章中點出九成的薩米耆老住在原鄉，七成五的薩米孩子卻不住原鄉，所以他們只能利用假日或是視訊方式來保持聯絡。在這樣的挑戰下，我們必得要以部落精神為主體，發展出原住民族在地知識、當代認同，甚至原鄉照顧的模式。

但原鄉跟都市之間取捨並不是零和遊戲，赫爾辛基大學原住民學程主任Pirjo Virtanen長年在亞馬遜做民族誌研究，她用巴西亞馬遜的Apuriña研究協作族人的話來提醒大家，說部落家園跟城市，偏遠與都市，是緊密連續的兩個面。Apuriña最常說的「我們的祖靈無所不在」，精神跟泰雅族（Tayal）司馬庫斯首位碩士族人指出泰雅古訓 「Maki nanak Gaga nya」（都有其 Gaga ）的泰雅祖訓規範Gaga不謀而合。

不管是泰雅族人或Apuriña族人也好，都提醒了每個人都在創造跟土地與文化獨一無二的關係與歷史，所以不管身在哪裡，都不是中斷族群認同記憶的理由。從唐鳳體悟到的「與眾不同是常態，與眾相同是錯覺」來思考，當代原住民族青年可以貢獻的，就是走出自己穿越與流動的獨特性，以自己與眾不同的生命經驗做槓桿，撐出原住民性（indigeneity）更多元豐富的詮釋向度。

水有記憶。艾莎透過水的記憶，得知自己爺爺欺騙北烏卓族長老的斑駁過去。其實，何止是水有記憶？如果我們願意靜心聆聽，周遭無不是祖靈的召喚。比如說土地的名字，經常記錄著歷史的演變。

殖民者在到達一個「新大陸」時都會把土地重新命名，這樣等於抹除了土地的歷史。水靈喚起的，其實挑戰的不只是個人的記憶，更是一個普世的共同記憶。在面對殖民歷史下，透過思考人與自然的關係以及原住民族的認同，我們也是更深層的認識自己、瞭解過去、面對未來。

本文經水鹿遇到馴鹿授權轉載，原文刊登於此

責任編輯：羅元祺

核稿編輯：翁世航