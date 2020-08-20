北韓「內憂外患」夾擊：金正恩將發表5年計畫、金與正傳「掌握國政」分擔壓力

昨（19）日北韓勞動黨決定，明年1月召開睽違5年的第8次全國代表大會，金正恩將提出新的5年經濟計畫，因為北韓目前面臨了許多無法預期的挑戰，「拼經濟」策略無法讓人民生活獲得改善。不過，北韓勞動黨第一副部長金與正近期將受託「掌握國政」，分散金正恩的統治壓力，只是這不代表她就是繼承人，金正恩仍掌握最高統治權。

金正恩坦承「面臨嚴重挑戰」，明年將發表5年計畫

《ETtoday》報導，勞動黨的黨媒《勞動新聞》今（20）日報導，明年1月在勞動黨第8次代表大會上，將會提出下一波的5年國家經濟發展計畫。此次北韓勞動黨全體會議的報告書指出，這段期間「拼經濟」的策略無法奏效，「今年國內外情勢持續嚴苛，不少無法預期的挑戰接踵而來，導致無法改善經濟情況、且未達國家所預設的經濟目標，使人民的生活無法獲得顯著改善。」

北韓最近面臨以聯合國安理會為首的國際社會經濟制裁、防堵武漢肺炎疫情、加上近來的水災洪害，種種棘手的問題，堪稱金正恩掌權以來的最大危機。 金正恩在會議上也承認，北韓面臨了「各個方面的意外和不可避免的挑戰」 。

《紐約時報》報導， 根據韓國銀行的數據，隨著制裁收緊，北韓的經濟在2017年萎縮了3.5％。2018年，它又萎縮了4.1％，對中國的出口驟降了86％。雖然 經濟在2019年略有恢復，增長了0.4％，這是因為北韓試著在夜間穿越中國邊境或在公海船隻間走私違禁貨物。

但是今年，疫情迫使北韓關閉了與中國的邊境，中國的邊境貿易額佔北韓對外貿易的90％以上。 根據首爾的大韓民國統一研究所數據，今年上半年，北韓對中國的出口猛跌，較去年同期下降了75％。 從中國的進口也下降了67％。原本在疫情 打擊全球經濟前，今年北韓經濟預期可以增長3.7％，而現在恐怕將減縮創紀錄的8.5％。

《ETtoday》報導，南韓《韓聯社》分析，勞動黨代表大會原本在金日成時代定期召開，然而進入金正日時代後卻變得有名無實、幾乎停辦，直到金正恩掌權後，於2016年5月才召開第7次代表大會，距上一次的代表大會已隔36年。《韓聯社》指出，由於明年1月美國早已完成總統大選，因此不排除在第8次代表大會上發佈對美國、南韓的新一波外交政策與戰略。

金與正將接班？

《韓國先驅報》報導，韓國一情報 機構今日揭露，北韓 領導人金正恩已將其部分權力下放給他的妹妹金與正，讓她管理北韓與南韓、美國的事務。情報機構說， 此舉似乎旨在減輕金正恩的負擔，但否認這位領導人有任何嚴重的健康問題。

《聯合報》報導，韓國國會情報委員會河泰慶分析，雖然金正恩仍掌握最高統治權，但和過去相比已下放部分權力。例如勞動黨第一副部長金與正收到對南韓和美國等戰略報告時，仍會上呈金正恩裁決。

河泰慶也指出，不只金與正一人受託掌握國政。副委員長朴奉珠和新任內閣總理金德訓負責經濟，人民保安部部長崔富日負責軍事。中央軍事委員會副委員長李炳哲則負責武器研發。

《NK News》指出，最近金與正並未出席北韓勞動黨的高層會議，一些分析人士認為，金與正在6月時高調炸毀了南北韓的聯絡辦事處，引起國際媒體高度關注和討論，「她很有可能有點過度活躍」，招致了懷疑或嫉妒，「如果你是個領導者，你不會希望周圍有個被外界廣泛視為『替代者』的人。」

但也有分析認為，就算金與正沒有參與會議也無所謂，因為她擁有和其他勞動黨官員截然不同的「血統背景」，也就是金正恩的妹妹，她本來就可以不在現場，但仍可能以某種方式參與會議。她依然擁有很大機會掌權。

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責任編輯：李秉芳

核稿編輯：黃筱歡