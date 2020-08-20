甲骨文也想買TikTok？川普公開力挺的公司，會攔胡微軟嗎

距離川普下令TikTok出售的11月12日大限還有83天，這樁買賣又有新變化。不僅傳出甲骨文（Oracle）也想競爭，川普更在18日的一場演講上公開力挺，稱甲骨文是一家很棒的公司，若收購Tiktok美國業務會更好。

甲骨文公司是企業軟體、雲端業務科技巨頭，17日《金融時報》援引消息人士稱，甲骨文公司已和字節跳動展開初步談判，成為收購TikTok的潛在買家。報導指出，甲骨文公司有意和字節跳動的投資者合作，包括紅杉資本（Sequoia Capital）和通用大西洋（General Atlantic），收購TikTok在美國、加拿大、澳洲和紐西蘭等地的部分業務。

甲骨文創辦人是川普支持者

在矽谷，甲骨文是少數與川普關係親近的公司。《BBC》報導，甲骨文創辦人艾利森（Larry Ellison）可說是「川粉」，今年2月還曾幫他舉辦募款活動，在位於加州的私人高爾夫球場，邀集政商名流參與。《彭博社》指出，艾利森對中國的立場鮮明，他曾在2018年表示，美國「贏得與中國的戰鬥」很重要，並決定大幅減少甲骨文在中國的業務。

甲骨文公司的出手也引發外界好奇，全球級的企業軟體公司為何想買TikTok？

President Donald Trump has voiced approval of Oracle Corp's reported bid for TikTok, the Chinese video-sharing sensation that could also be bought by Microsofthttps://t.co/NyvdWJ28GS — AFP news agency (@AFP) August 19, 2020

看上的是上億使用者資料

《彭博社》分析認為，甲骨文公司看上TikTok大量的使用者資料。報導分析，甲骨文公司買下TikTok，至少有兩大好處。首先，TikTok坐擁上億使用者資料，若從字節跳動獨立出來，使用者資料勢必要有地方存放，而這正可以為甲骨文雲端數據業務進補。研究機構Nucleus Research分析師艾爾曼（Daniel Elman）受訪時表示，甲骨文是可以支撐TikTok龐大使用者基礎的幾家公司之一，收購若成，TikTok等於每年省下數十億美元雲端平台支付費用。

其次，TikTok也有助於拯救甲骨文公司的數據經紀業務。甲骨文公司的數據經紀業務，主要是將使用者資料銷售給廣告主，艾爾曼對外稱，透過這些使用者資料可幫助企業更精準地瞄準客戶，擊敗競爭對手。

不過，自從2018年5月，歐盟的「一般資料保護規範（General Data Protection Regulation，GDPR）施行上路以來，甲骨文不得不減少對歐盟使用者的追蹤，以至於該部門情況一直不好。再加上「劍橋分析」醜聞發生後，Facebook改變做法，禁止廣告主使用第三方數據機構資料投放廣告，讓甲骨文更難幫廣告主瞄準特定受眾。

而如果將TikTok納入麾下，甲骨文便掌握了對廣告主極具吸引力的消費者資料，有助於數據經紀業務復甦，同時也讓廣告主多了一個投放廣告的平台。

如艾爾曼所說，甲骨文公司可以利用TikTok的使用者行為資料補充其數據行銷服務，為大型企業客戶提供有價值的消費者資訊，同時也能為自身的雲端業務帶來龐大用戶基礎。

挺川普的甲骨文會出線嗎？

《CNBC》則分析，由於亞馬遜AWS、Microsoft Azure、Google Cloud主導著雲端服務市場，讓甲骨文陷入苦戰，一直努力尋找新的成長來源，收購TikTok可望帶進新的獲利動能。

在甲骨文公司出現之後，檯面上TikTok的買家就有微軟、推特（Twitter）、甲骨文。不過，在字節跳動出售TikTok估值落在300億美元左右的情況下，一般認為市值約291億美元的推特出線機率較低，甲骨文公司則沒有資金問題。《BBC》指出，該公司5月底現金儲備達到430億美元。

社交媒體分析師布瑞南（Matthew Brennan）認為，對字節跳動來說，最好的買家是財力雄厚、出得起好價錢，而且在AI技術足夠先進。「這樣看來，甲骨文似乎是不錯的選擇，」布瑞南說。

Trump gives nod to Oracle buyout of TikTok in US: Oracle's chairman Larry Ellison is a supporter of the US president and held a fundraiser for him this year. https://t.co/W7AdYBvq7L pic.twitter.com/FU3T8qxY89 — Capital Exits International Ltd (@CapitalExits) August 19, 2020

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責任編輯：陳怡君

核稿編輯：楊士範