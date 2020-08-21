「天國一輝」暴漲暴跌，台灣生技股的多頭行情走完了嗎？

文：尚清林

「合一不是漲停板，就是跌停板。生技股走勢如此暴起暴落能碰嗎？」這是當前所有人對生技股的看法。作為生技股市值最大的公司，合一帶頭劇烈波動，導致市場認為生技股過度投機，炒作氣氛過高？但當真如此嗎？

具戰略物資的意義，不只資金關注，政府也在看

回過頭來看，百年相機底片大廠柯達，最近靠著轉入製藥業，股價3天大漲20多倍，從2美元飆升到60美元，其間熔斷20次，成為當前全球生技股最熱門的議題。

為什麼柯達會飆漲？簡單地說，柯達過去因為數位相機的崛起，讓這家百年底片老店股價重挫至2美元，甚至一度在2012年申請破產保護。但這一次把握住疫情帶來的機會，憑藉化學專業，取得美國《國防生產法》的7.65億美元戰略貸款，在美國本土打造原料藥的生產線，達到製藥業去中化的目的。川普總統直指，「這是製藥業重返美國的突破性發展。」

很顯然地，恆大一度飆漲10倍、敏成在興櫃的熔斷、合一飆漲20倍，生技股暴漲的現象，不只是台股炒作，而是全球股市共同存在的現象。最重要的是，因為疫情的關係，生技股不只是一個產業，更被賦予了戰略物資的特殊位置，所以被各國政府高度重視，自然也成為市場資金關注的對象。

每次談到生技股的飆漲，總會讓外界聯想到基亞、浩鼎的崩盤，甚至2年前的康友因為大股東出脫持股，也導致連續跌停重挫，一口氣從536元跌到126元。所以，這一次生技股的飆風再起，到合一的暴起暴跌，外界雜音四起，認為「生技股過度投機，投資人還是少碰為妙。」

德信證券產業分析師林信富說，天國一輝（中天、杏國、合一、杏輝）為首的生技股，不是買不到，就是賣不掉，買到的人就像中樂透；相對的，賣不掉的人就「青筍筍」。如果投資股票已經像買樂透一樣，沒辦法用基本面做分析，似乎也違背了投資原則。

東森財經電視分析師封開平則透露生技股操作的祕密，「生技股的暴漲暴跌，容易出現警示股並進入分盤交易。」分盤交易必須將錢圈存到特定戶頭，相當不便利，因此往往有資源又有管道的特定人士，會利用機會上下其手。一般投資人若不熟悉生技股的股性，還是小心避開為妙。

誰想過口罩這麼賺？全球疫情不止，多頭難改變

摩爾投顧分析師蔡正華倒是對生技股相對樂觀，他認為生技股和過去最大不同點是體質徹底的改變了。過去，誰相信口罩會這麼賺錢？從來沒有過。在SARS的階段，也只是曇花一現，當然股價也就跟著泡沫了。

但這一次，恆大6月單月獲利2.67億元，EPS（每股稅後純益）達3.06元，年增率超過50倍。上半年EPS高達8.67元。而且，很多法人很喜歡用成長性作為投資的依據，假若恆大成長50倍，股價漲10倍，這就顯得合情合理。

Photo Credit: 中央社

兆豐國際投顧董事長李秀利說，不要因為「天國一輝」暴漲暴跌，就認為生技股行情結束了。其實，只要是全球疫情尚未結束，生技股的多頭架構就不會改變，這是全球生技股的大前提。而且，這一次生技股漲勢是很健康的，市場上所有第一波都是由防疫股開啟多頭序幕，後來天國一輝生技股接棒演出，讓整個生技股更顯得全面性。

至於哪些生技股殺過頭，可以逢低布局？李秀利建議有幾個指標可以留意，第1，防疫股要關心獲利數字是否跟上？像是恆大就是仍在上升階段，自然股價也呈現穩中透堅。其他檢測試劑、測溫槍等都可以用相同方式檢視是否合理。

第2，新藥股就是看開發進度，像是合一發布重訊3期解盲樂觀，立刻激勵股價大反彈。喜歡操作新藥股的投資人，每一家公司的新藥進度如何，要隨時掌握住，不然也很容易套牢在高點。

最後就是觀察籌碼變化，由於生技股評價相對地難以掌握，投資人可以從籌碼變化進行掌控。若大股東出脫持股，或法人持續賣出，那可能就是行情結束的訊號了。

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責任編輯：丁肇九

核稿編輯：翁世航