《我睡不著的那一年》：清晨七點半，彷彿穿著昨日出門

文：薩曼莎・哈維（Samantha Harvey）

清晨七點半：彷彿穿著昨日出門

清晨七點半：

這是昨天在地板上的一堆衣服。我撿起來。或者，若是睡前的迷信使我隨便將它們折起並塞進櫃子，那麼我又再次把它們拿出來放回床上。

我穿上衣服，用跟前一天晚上脫下時完全相反的順序：胸罩、上衣、牛仔褲、套頭毛衣。在這個過程中，總有著令人難以忍受的事——一個徹夜難眠後早晨的穿衣過程，當你穿上前一天晚上從事睡眠儀式所脫下的衣服，彷彿像是在要求更多一些的睡眠。那堆衣服是公開的指責。我想說，他們嘲笑的是一種逝去的天真，儘管我知道這是沒道理的，但我在無意識下愈來愈將這種天真和睡眠聯想在一起。

我猜想這並不是一個新的聯想；這是我之前就創造出來的，當我在我的小說開頭寫下了第一句話：我沉睡在天使的安眠中。這也是我們從童年時期就有的——沉睡的嬰兒，不受良心或世界的重量而煩擾，或在童話故事中，人們沉睡了一百年，或是因為心胸狹窄邪惡之人的藥水和咒語而失去生命狀態。

莎士比亞在《羅密歐與茱麗葉》中寫道：「一有憂慮，便難以入眠」，而在《馬克白》裡則是：「那清白的睡眠，把憂慮的亂絲編織起來的睡眠」，他稱之為「受傷的心靈的油膏」「生命的盛筵上主要的營養」。那裡有死亡，最終的臣服和永恆的安息，無夢的睡眠，和解，寬容的毀滅，無論如何都放下，無論你的生命是什麼，最終的祝福都會來到。

睡眠。睡眠，像錢一樣，只有在你擁有太少的時候才會想起它。接著，你會無時無刻想著它，有的愈少，想的愈多。它成為你觀看世界的棱鏡，除了與它有關的事物之外，一切都不存在。

穿著昨天的衣服，我出門去，帶著過度疲累的心在索伯里斯丘上晃蕩。這個早晨是灰色的，但並不晦暗。一月的陽光和十二月的不同，已經開始有了那股將在春天達到頂峰的清澈和遼闊。

小巧的雪花蓮在奮力生長。山茱萸是酒紅色的。黑刺李的茂密使灌木叢變成淡淡的藍色。美麗的，令人驚喜的藍；是為水和天空預留更多的一種顏色，若非在大自然裡，你看不到那麼多的藍色。榛樹上懸著大量淡褐色的花絮，繁忙的垂直標記就像是由打字機打出來的一樣。

那邊那棵樹的樹枝，不管它是什麼，都被地衣覆蓋著，擁有屬於自己內在的陽光光度。一隻狗想吃我的圍巾。太陽剛從對面的山丘後面升起，輕輕推開灰色，現在的山頂短暫地呈現橙黃色。然後又走了。我發現自己在哭。

我們該怎麼生活？有那麼多的痛苦——我自己的只是巨大掛毯上的一小針，許許多多的人遭受的痛苦更勝於我。即使當我們感到被徹底擊垮，是什麼讓我們不斷提升？是什麼讓人伸出腳往前踏，或看著黑刺李樹叢的模糊藍色汙痕，想起一個甚至沒有名字的真實？那是什麼？那不是我。

不是我讓我自己每天早上都爬上這座山丘，而是一種無法抑制的，必須稱之為生命的東西，生命本身，一股獨立運作於我的大腦、身體和心的力量。我不知道那是什麼。

我將自己托舉而起坐到三角點上，俯瞰這座城市。我知道並走過了這座城市的每一英寸。現在在我之內，是什麼在向前傾，傾向這個世界？有一面祈禱旗綁在我身下的樹枝上，就像我家中的祈禱旗一樣。

是什麼讓我敢走下山，回家然後寫作？或者，想要找出為什麼大自然裡的事物很少是藍色的。是什麼觸發了神經突觸，使身體的肌肉發揮作用並持續運作？是什麼仍然堅持著快樂？是什麼在拒絕失敗的呼喊？

相關書摘 ▶《我睡不著的那一年》：凌晨四點，失眠是恐懼還是焦慮？

書籍介紹

本文摘錄自《我睡不著的那一年：獻給無眠者的自癒之書，與你一起擁抱那份無形的不安》，堡壘文化出版

作者：薩曼莎・哈維（Samantha Harvey）

譯者：李伊婷

☾ 失眠苦主版《愛麗絲夢遊仙境》

☾ 亞馬遜四顆星推薦

☾ 輕巧且愉悅的的閱讀，有種永恆的寓言感，令人回味無窮——《衛報》

☾ 穿越失眠的噩夢，進入一處奇妙的無眠之境——《每日郵報》

「什麼時候睡眠成了一種信仰？」

當我不睡覺的時候，我是根本沒睡。

那些日子裡我並不全然是個不好的睡眠者，我是個不眠者。

我同時也是個不好的睡眠者，但睡得不好的夜晚都算是美好的夜晚，

因為至少有睡。

午夜、凌晨兩點、三點、四點、甚至五點，沒有差別

不管數了幾隻羊、燃起精油或助眠音樂，努力告訴自己不要在意

進入夢鄉的意欲依舊全無

而睡不著的夜晚是最長，最大，最像洞穴般深遠的事⋯⋯

Photo Credit: 堡壘文化

責任編輯：羅元祺

核稿編輯：翁世航