【關鍵時事】認為VTuber工作不辛苦，錢很好賺的人是不是還沒出過社會？

文：文學少年的房間. II

有人質疑，說VTuber工作辛苦的人，是不是都沒出過社會？

但大部分的VTuber都沒有辦法將VTuber當成是工作。開台要賺錢養活自己是很困難的，所以問題的前提已經不太容易成立了。

就算的確能賺錢了，這也不等於VTuber的工作就很輕鬆。準備開台的笑梗、做圖、找Guest的時間，好多時候都比開台的時間要長。舉個例子，早安可可一場只開半小時，實際上做圖、看笑梗、剪輯廣告，每次需要準備的時間最起碼幾個小時。事後還可能會做檢討。

能賺錢的職業VTuber通常都不僅僅會開台，背後還有其他商業聯動。例如，和其他公司談合作或商品化，去上課訓練才藝，或者是向經理人爭取各種資源唱歌、找繪師畫Thumbnail、拍攝影片找剪輯。其實就像是傳統的偶像業界，為了舞台上的十分鐘，舞台下都不知道用了多少時間去預備。

VTuber最困難的是，那是活在不穩定之中的職業。你可以今天受觀眾歡迎，明天忽然炎上中槍被杯葛。你也可以準備了許多笑梗，不斷練習說話和搞笑，但還是沒有觀眾來看，讓你懷疑這些付出到底有沒有意思。YouTube還可能會無緣無故剝奪你的收益化。嘛～這平台就是不太正常的。

你會時常失敗，還得習慣失敗。因為，靠創作生活的人就是得從失敗中不斷摸索。你今天能看到的風光，大多都是建築在前人的經驗。

許多VTuber牌面上的「高收入」（Superchat／會員收入）還是未經抽成的結果。實際能進VTuber口袋的，都不知道被經理公司打了多少折，或回投用來購買器材、找畫師畫圖、投資商品或培訓課程、回收前期成本及準備新的Live 2D。

若你要問我，VTuber根本是用著最困難的方式去賺所謂的「快錢」吧。我也不知道VTuber會不會比其他業界容易。我只是覺得，天底下並沒有容易賺的錢啊。

什麼都是得打拼回來的，差在觀眾有否意識到打拼的辛酸史。

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本文經文學少年的房間. II授權轉載，原文發表於此

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