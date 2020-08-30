太陽能板該如何清洗？以下是日本業者「不建議」的三種方法

文：宋瑞文（加州能源特約撰述）

在許多人的印象裡，可以裝到屋頂的太陽能板，應該是跟不常上去的屋頂一樣，基本上放牛吃草、放著讓它發電就可以了。不過，就像屋頂也有清洗整理的時候，太陽能板偶爾也要清洗，以免妨礙發電的效益。

2017年，位於永安鹽灘地的太陽能光電廠，遭到鳥糞轟炸的新聞，讓人警覺太陽能板還有維護清洗的問題；現在台灣也有不少單位提供清洗的教學或服務。然而，或許是日本太陽能板走得比台灣快上幾步的關係，同樣是清洗問題，雙方的處理方法有些差異。

和其他太陽能周邊產業一樣，在日本已有很多提供太陽能板清洗服務的公司，為顧客解說關於清洗的問題。以下就來循序漸進地介紹，看似簡單實則容易埋下隱患、日本太陽能清洗廠商「不建議」的清洗方法。

首先，不要用抹布等不適合玻璃的材質去擦拭。太陽能板的表面，是高透明度的強化玻璃，用抹布擦拭的話，有時會讓它降低透明度。而且，如果抹布跟玻璃之間有砂粒的話，還會造成傷痕。有害無益，請不要這樣做。

第二，「清洗」廠商建議，不要「只」用自來水清洗，河水井水也不可以。因自來水含有用來殺菌的次氯酸鈣，會留下一般人在浴室浴缸、牆壁等也常看到的水垢。這種污垢很頑強，除了光用水淋不會脫落，用力擦也不容易去除。

理論上，如果可以用工業用純水的話最好，但成本較高，基本上不推薦。因此在使用自來水清洗時，需要加一些太陽能板專用洗劑稀釋後再洗。目前日本市面上有太陽能板專用洗劑，據說友善環境，不傷害土壤、人體等。

洗完最好再用刮刀（橡皮掃帚、類似汽車雨刷的東西）把殘餘的自來水去除掉，避免殘留水垢。不過，若是太陽能板面積很大的狀況，請人擦拭人工成本高昂，因此也有太陽能清洗廠商使用清水循環利用裝置，盡可能減少用水量；或者推出不會留下水垢的鹼性電解水；還有替代自來水的洗淨液，或就用純水的等等。

根據太陽能媒體Sorasapo針對松下、三菱、京瓷等太陽能板「製造」大廠的訪問（是製造商而非維護清洗廠商），大部份建議水管接自來水洗就可以了，或者加一點洗玻璃用的清潔劑。有的追加建議不要用含礦物質的地下水（和水垢有關）。有的提醒沖洗的水跟太陽能板的溫差不要太大，例如太陽能板很熱而水冷，反之亦然。

第三，如果使用高壓沖洗機，不要讓高壓水直接沖刷太陽能板。在大面積的狀況，有些人為了節省人力，使用高壓沖洗機，這除了會傷害太陽能板（產生很微小的裂痕），最糟糕的情況還可能讓水浸入太陽能板內部，造成故障。

因此在使用高壓沖洗機的時候，最好能搭配專用的噴頭來減壓，像是利用水壓推動能夠回轉、往周圍灑洗的噴頭。但這並不表示絕對不能直接沖洗，也不是用高壓沖洗機就一定會有問題。

而因為清洗總是要錢、要成本，特別是人工成本高昂，因此有清洗廠商建議，除了會發電能賺錢的太陽能板受光面之外，像是架台的髒污，儘管不美觀也可能破壞心情，但基於成本效益就不要太在意了。但如果有銹蝕，將來可能造成崩塌的話，還是得處理一下喔。

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責任編輯：丁肇九

核稿編輯：翁世航