《富比士亞洲》公佈新加坡50大富豪排行榜，前5名卻有4人不是新加坡出生的

財經雜誌《富比士亞洲》（Forbes Asia）8月19日發布了最新的新加坡50大富豪排行榜，由已入籍新加坡的海底撈集團創辦人張勇、舒萍夫婦，以190億美元（約新台幣5587億元）蟬聯榜首。

《富比士亞洲》報導，由於受到武漢肺炎疫情影響，截至今年6月的季度中，儘管新加坡政府為刺激經濟成長而提出了680億美元（約新台幣2兆元）的振興計劃，但高度依賴貿易的新加坡的GDP和同期相比下降了13.2％，同時新加坡海峽時報指數（STI）也比2019年下跌了21％。

然而，與新加坡經濟衰退趨勢相反的是，新加坡的50位最富有的人的總淨資產卻成長了28％，達到1,670億美元（約新台幣4.9兆元）。《富比士亞洲》指出，新加坡這城市國家吸引了來自世界各地的富豪，使其中一些人獲得了國籍，從而從中受益，這些非出生於新加坡的富豪在前五名的排行榜中就有4人。

並列第1名的海底撈集團創辦人張勇、舒萍夫婦，與排名第2的李西廷一樣，都是在2008年入籍新加坡的原中華人民共和國公民。《聯合早報》報導，李西廷是中國深圳上市公司邁瑞醫療（Mindray Bio-Medical Electronics）的共同創辦人兼董事長，他以178億美元（約新台幣5234億元）的身價首次登上《富比士亞洲》新加坡50大富豪排行榜。

第4位非新加坡出生的富豪，則是排名第4的臉書公司共同創辦人薩維林（Eduardo Saverin），原美國籍的薩維林是在2009年入籍新加坡，其身價為140億美元（約新台幣4117億元）。

新加坡網媒《紅螞蟻》報導，近年來新加坡之所以出現富豪級別的「新移民」，是與新加坡在2004年展開的「全球投資計劃」（Global Investor Programme，簡稱GIP）有關，該計劃由新加坡濟發展局旗下的聯繫新加坡（Contact Singapore）負責，旨在吸引企業家和投資者在新加坡投資並創造工作職位，投資者則可以在計劃下申請成為新加坡的永久居民。

而根據相關入籍的規定，只要年滿21歲以上，並持有新加坡永久居留權至少兩年，就能申請入籍成為新加坡公民。《紅螞蟻》報導，由於新加坡的稅率較優惠，如公司所得稅率為17%，個人所得稅率不超過22%，比中國來得低（中國企業所得稅為25%，個人所得稅率可高達45%），因此吸引不少中國富豪投資移民。

Photo Credit：Reuters/達志影像 圖為海底撈在新加坡觀光區牛車水的分店。

另一名受矚目入榜富豪是原籍中國的李小冬（Forrest Li），今年42歲的李小冬是冬海集團（SEA）執行長兼創辦人，他以71億美元（約新台幣2088億元）的身價首次進入前10名。

李小冬是於2009年在新加坡創立冬海集團，該集團主要業務有電商平台蝦皮（Shopee）、線上遊戲平台Garena，以及數位金融服務網絡SeaMoney，而且2017年在美國上市。

《富比士亞洲》指出，得益於各國人民因疫情封城時期，有更多時間在家進行線上購物和玩遊戲，因此冬海集團股價自上次推出排行榜以來急劇上升了283%，連帶使得李小冬的身價激增了55.3億美元（約新台幣1626億元），而冬海集團營運長兼共同創辦人葉剛的身價也激增了356%，以41億美元（約新台幣1206億元）的身價進入排行榜第11名，第三位共同創辦人David Chen則以13.7億美元排名第25。

《紅螞蟻》報導，40歲的葉剛和39歲的David Chen都是新移民，他們是小時候離開中國移居到新加坡，便定居至今，根據《富比士亞洲》的報導，他倆均已入籍新加坡。

Photo Credit：AP/達志影像 冬海集團執行長兼創辦人李小冬

入榜的新加坡「本土」富豪

至於其他新加坡出生的新加坡籍富豪，則有排名第三的亞洲最大油漆製造商「立時集團」（Nipsea）創辦人吳清亮，身價為148億美元（約新台幣4352億元）。

吳清亮1927年出生於新加坡，其父母來自廣東潮州。1949年，由於英國拍賣二戰後的剩餘物資，因此吳清亮以低價收購廢棄油漆並進行加工後轉賣，一開始命名為鴿牌油漆（Pigeon Paint），後來在1962年與日本塗料控股株式會社（Nippon Paint Holdings Co., Ltd.）合資成為立時集團，目前該集團在15個國家和地區擁有16,000多名員工和65個製造工廠（不包括日本）。

而排名第5名的，則是新加坡遠東機構（Far East Organization）的黃志祥和黃志達兄弟，身價為132億美元身價（約新台幣3881億元）。遠東機構是由從中國南來的黃廷芳在1962年創立，而黃志祥和黃志達是黃廷芳的孩子，目前遠東機構和位於香港的姊妹公司信和集團，是亞洲最大的房地產集團之一，業務遍及新加坡、馬來西亞、澳洲、中國和香港。

Photo Credit：Reuters/ 達志影像 信和置業有限公司董事長黃志祥參加土地拍賣會。攝於2007年5月8日。

排名第6的是新加坡豐隆集團主席郭令明（Kwek Leng Beng），其身價為88億美元（約新台幣2588億元）。創立於1963年的豐隆集團，是新加坡知名的國際集團，旗下業務包括房地產、飯店經營、銀行與金融服務。

Photo Credit：AP/達志影像 豐隆集團主席郭令明

排名第8的是以邱美玉女士（Mavis Khoo-Oei）為首的邱氏家族（Khoo Family），身價高達63億美元（約新台幣1853億元）。邱美玉是已故新加坡知名銀行家邱德拔的女兒，他是馬來亞銀行創辦人（如今已歸馬來西亞政府國有），目前旗下產業包括邱德拔醫院、良木園酒店（Goodwood Group of Hotels）。

排名第9的是郭良耿與其他三兄弟經營的PONTIAC LAND GROUP，身價是55億美元（約新台幣1618億元），該集團在新加坡擁有數家豪華飯店。最近64歲的郭良耿被任命為新加坡的波蘭非常駐大使。

而排名第10的黃祖耀，其身價為53億美元（約新台幣1559億元），他和中華民國就有點關係了。現年91歲的黃祖耀是新加坡第三大銀行-大華銀行的榮譽主席，民國1929年出生於金門縣，1937年隨家人移居到砂拉越古晉。大華銀行是黃祖耀父親黃慶昌，1935年與其他華裔商人在新加坡合資創立的。

Photo Credit：AP/達志影像 大華銀行榮譽主席黃祖耀，照片攝於2016年。

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責任編輯：杜晉軒

核稿編輯：楊士範







