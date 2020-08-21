【關鍵議題研究中心】三倍券推出後，台灣女性的消費習慣有產生變化嗎？

防疫同時也要顧經濟。政府在7月推出各式票券紓困政策，試圖透過刺激民眾消費，達到振興產業的效果。關鍵議題研究中心（TNLResearch）在台灣，也偕創市際市場研究顧問股份有限公司，在2020年7月31日至8月4日這段期間，針對16至50歲的台灣女性進行網路問券調查，除了持續追蹤台灣女性對疫情發展的最新看法，也帶來三倍券政策推出之後，受訪者消費預算是否產生變化的初次檢驗。

疫情波動難料，預期恢復時程再推遲

新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）全球疫情詭譎多變，鄰近如日本、菲律賓、越南等國社區感染的風險仍高，相較之下，台灣目前疫情控制得當。

但因無法完全限制實體人群的流動遷移，再加上感染COVID-19後可能不會出現症狀，加深防疫難度；其他更包括社區內零星案例難以追查源頭，疫苗研製尚充滿很高的不確定性等，造成短期內只要一發生國內本土案例，或只要有國內外相關重大疫情新聞一出，就很可能牽動民眾對疫情的看法並影響消費者選擇。

根據我們的最新追蹤，台灣女性對疫情的感受與6月相比並無太大變化，雖不若4月時對未來較為悲觀，但預期恢復正常生活的日程再度延後，從明年年初推遲至明年4月。

Photo Credit: 關鍵議題研究中心

防疫生活成常態，整體消費預算持平偏保守

也因為疫情發展難料，對產業、社會與個人生活的影響深刻且多元，像是必須維持社交距離、維持公衛安全與對疾病控制等，已經成為生活新常

態。這次調查顯示超過半數台灣女性只要外出就會戴口罩，只有約2%的受訪者表示已很少配戴口罩。

以化妝品市場來說，儘管口罩大幅減少了口紅唇妝類的需求，但消費者的採購重點可能轉移到不被遮住的眼妝、在家護理保養或美甲指甲油等。各個產業應該針對此次疫情特殊性與各國狀況提出應對策略，發揮韌性盡力發展。

在受訪者消費預算方面，綜觀受訪者的回答雖與前幾次調查大致持平，但在年輕族群（16-19歲）有較明顯的下降。家用品、包裝食品與醫療保健

食品依舊是台灣女性投入最多預算規劃的三本柱，受訪者對餐飲娛樂仍舊維持一定需求，而旅遊、奢侈品、酒精飲料與家電則尚未完全從疫情打擊中回復。

值得注意的是，運動用品的預算提升，從原本-2%成功突破到+2%，顯示在這波疫情影響中，有更多受訪者在近期重拾運動習慣，或更加強重視運動的重要性。

Photo Credit: 關鍵議題研究中心

三倍券振興產業？尚需時間檢驗

在政府提出的眾多振興產業方案中，與消費者最直接相關的莫過於7月開始發放的各式票券。

除了振興三倍券，相繼還有農遊券、藝fun券、動滋券與浪漫客庄旅遊券，除了引發民眾熱烈議論與創造消費話題之外，目前主要功能可能還是由政府挹注資金，補助農產、藝文、運動等相關產業。這些措施是否完全擊中「振興產業」的紅心，也需要其他政策引導，以及產業狀態與社會條件的配合。

從消費者端來看，此次調查中除了運動用品的需求可能跟動滋券較有關聯，除此之外似乎沒有帶動受訪者提高各項消費預算，目前無法看出各項票券等有成功帶來刺激誘發消費的效果。

話雖如此，因票券兌換期限未到，若要完整評估這些政策帶來的影響，可以再觀察一段時間檢驗。

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責任編輯：丁肇九

核稿編輯：翁世航