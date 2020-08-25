女鬼沒有「追愛」的權利？談泰國電影「鬼妻娜娜」形象的演變

泰國最知名的女鬼娜娜（Mae Nak或Nang Nak），關於她的鬼故事拍成電影，我看過三個不同版本，除了自己愛看電影，另外就是想了解一則鄉野怪談，何以從1959年不斷翻拍至今，票房始終開出紅盤，可見「娜娜」在泰國流行文化中的不朽地位。

就連在現實生活裡，泰國首都曼谷竟然有一座祭拜娜娜的陰廟，拜求桃花魅力、結婚生子的群眾絡繹不絕；泰國佛牌裡也有一支號稱「女大靈」的鬼妻娜娜牌，據說配戴能保佑家庭感情和諧、幸福不易被破壞。

一名女鬼享盡人世風光，委實讓人嘖嘖稱奇。可是，世間真的有鬼嗎？

兩千多年前，孔子和學生談過鬼神的看法，結論被認為是知識分子不信鬼神之說。但宋朝周密在《齊東野語》中表示：「孔子不語怪力亂神，非不語也，蓋有未易語者耳。」意思是孔子不是不談鬼神，而是其中有不容易說明白的地方。

是的。宇宙萬法難以言喻，諸多罣礙不可說不能說，皆因道常無名，就像今天有超音速飛機、5G手機，古人如何體會了解？至於「未曾生我誰是我？合眼朦朧又是誰？」這種大哉問，答案依然撲朔迷離，因此自古至今，世界各國都有鬼故事的傳聞，信不信就由你了。

先來了解娜娜的鬼故事是什麼？

傳說在曼谷帕卡農（Phra Khanong）河岸的一個鄉村，一名男子麥克（Mac）被徵召入伍參加戰爭，當他在戰場上搏鬥時，他懷孕的妻子娜娜在家難產，母親胎兒不幸雙亡。等到戰爭結束，僥倖生還的麥克返來，看見娜娜抱著嬰兒倚門相迎，夫妻團圓重聚，又過起快樂的小日子。

但是，知道實情的朋友和村民試圖警告麥克，百般要他離開娜娜，都遭到娜娜反弒，最後麥克看清了真相，逃到寺廟躲避鬼妻糾纏，打不過娜娜的村民，也求助法師高僧介入，經過一番鬥法度化，娜娜終被收服，揮淚告別丈夫，隨著高僧修行贖罪。

Photo Credit: BJ周

這個故事形成的時間，估計最少在120年前，也有說是在泰皇拉瑪四世統治期間。那來看看拉瑪四世的時代，他雖接受西方潮流和知識，但在改善婦女權利方面，僅有禁止出售妻子以償還債務諸如此類的改革，可以想見當時泰國女性的處境。

雖然拉瑪四世被稱讚有世界觀，但他並沒有放棄泰國的傳統文化。拉瑪四世當過27年的僧侶，還俗之後有35位王妃、82名子女。他雇請的英國家教安娜，幾次差點被趕走，因為安娜不遵守男女不得平起平坐這類規矩；安娜後來寫下在王宮六年經歷的回憶錄《The English Governess at the Siamese Court》，她眼中看到的拉瑪四世是一個大男人主義者。

提出這些是為了說明在當時的情況下，娜娜的鬼故事自然十分老套，隱藏雙重道德標準和性別歧視，你看那溫良美麗的娜娜，至死不渝忠貞守候，做了鬼仍然日夜服侍她的男人；可是當男人知道真相，秒變懦夫絕情忘義，娜娜激烈反抗便是悖理違情，要受到嚴懲。娜娜就在以男性為權威中心的社會，生與死都不出以夫為天的禮教束縛。

娜娜電影在1999年之前，不斷重述的基調就是這種套路，造成外界對泰國女性的刻板印象。事實上，泰國雖然在1977年的憲法裡，要求女性必須享有平等的權利和保護，但這些官樣文章並沒有扭轉社會對女性的歧視，包括直到20世紀90年代，女性議員在國會出席還必須穿裙子。

1999年的電影《幽魂娜娜/鬼妻》（Nang Nak）雖然沿用老梗，卻開始鋪陳娜娜的心路歷程，形同給予娜娜傳遞心聲的機會，讓觀眾看見施加在娜娜身上的精神暴力，以及造成她隱忍的痛苦與委屈，結果引起廣大的共鳴。

原來故事介紹娜娜本是頭目女兒，拒絕門當戶對的媒妁婚姻，跟著窮小子麥克私奔到帕卡農生活，卻一直遭到當地村民的冷落排擠。用現代話語來說，就是被霸凌。

村民的性格缺陷相當寫實，對照人類社會的現實法則裡，到處都有充滿歧視的排外，再加上大欺小、強欺弱，原始獸性的弱肉強食從來沒有消失，只是在不同時代以不同方式顯現，從奴隸到霸凌的行徑背後，都是人性陰暗面的擴張。

可是，當娜娜從綿羊變成了獅子，向村民展開報復，一個弱者怎麼可以顛覆強者世界？女人尚且要順從男人，女鬼更不得有反抗自衛的權益。同樣的，白娘子再怎麼為愛人許仙翻江倒海，最終也要被法海和尚鎮壓在雷峰塔下。因為，誰說女人可以亂來？

這類故事有一個共通點，就是受譴責和懲罰的永遠都是女性，她們被描寫成以妖魔鬼怪的身貌迷惑男人，對男人造成危害，因此除魔降妖的大師，個個是代天行道。但在今日來看，其中不啻反映了封建時代封殺女性自主的形象，還包括父權利用宗教箝制女性爭取權力的釋放。

最可議的編派是，女鬼會危害男人？

佛教《長阿含經》中說：「佛告比丘，一切人民所居舍宅，皆有鬼神，無有空者。一切街巷四衢道中，屠兒市肆及丘冢間，皆有鬼神，無有空者。」意思是人的身邊都是鬼，所以人和鬼要好好相處，人不做暗昧事，何必怕鬼？人若怕鬼，當積德行善，則鬼便敬而護之。

既然人鬼可以和平共生，最好還能互敬互愛，回頭看麥克跟娜娜甜蜜溫存，麥克並沒有精盡人亡，夫妻名正言順相親相愛，招誰惹誰礙誰害誰了？貧賤夫妻相濡以沫的卑微心願，為什麼非要有人以「人鬼殊途」從中破壞迫使分離？是怎樣的心態作祟？

有人說鬼是陰氣、人是陽氣，人鬼在一起久了，人的陽氣會過度耗損，輕則傷身、重則喪命。奇怪了，怎麼不說女鬼會被採陰補陽？不是應該「邪不勝正」嗎？而且，不說跟活人縱慾過度都會耗損元氣，就連手淫成習的男人也會傷肝傷身，怎麼把惡果全都賴到女人頭上，連做女鬼也不放過讓當代罪羔羊。

中國最知名的「人鬼戀」故事，首推《聊齋志異》的〈聶小倩〉，也數度改拍成電影，許多觀眾不知道在原著裡，聶小倩後來被寧采臣納為妾，等到寧采臣的大老婆死了，聶小倩才被扶正，不僅持理家務井然有序，還為寧采臣生下兒子，把孩子們都養育得出人頭地。

我不能說中國古代女性地位高到哪裡去？畢竟中國文人寫靈異志怪，是以幻想臆造的形式，表達反抗惡政和憧憬美好的願望，不見得是為女權伸張而寫。有的作者以更衝撞世俗觀的鬼故事，寓意對世人假面和社會假象的嘲謔，也會慘遭自身不保。

明朝瞿佑寫的《剪燈新話》，其中有一篇〈牡丹燈記〉，女主角符麗卿是位敢愛敢恨的剛烈女性，男主角喬生卻是一個敢做不敢當的好色之徒，當他發現豔遇對象是女鬼之後，也想拍拍屁股逃之夭夭，豈料女鬼乾脆拉上他跳進靈柩，雙雙到陰間去做恩愛夫妻了。

〈牡丹燈記〉非常難得賦予女性殊異的形象，最奇特是她的棺材屍骨擺放在一座寺廟裡，鬼魂出沒對付男人完全不受約束。這樣的人物題材大膽前衛，遭到中國士大夫非議，朝廷也下令禁毀，可是經由朝鮮半島傳入日本，在江戶文壇上引起巨大反響，成為日本著名的三大怪談之一。

因此，鬼故事可以鬼扯到什麼地步，要看時代接受的條件成不成熟？娜娜的鬼故事表達愛情使人盲目瘋狂的力量，又透過高僧開導娜娜看清緣起緣滅皆有定數，表面上是勸誡警世，實則暗示女性只能順從男性主導的決定。

1999年創下泰國第一部票房收入高達1億泰銖記錄的娜娜電影，結尾衍生出另一個交代，就是麥克承諾這輩子出家打光棍，下輩子再跟娜娜花好月圓琴瑟和鳴，收場的高僧也掛保證娜娜會跟麥克有緣再聚。觀眾可能覺得這樣還差不多，尤其是為娜娜淚崩不平的廣大女粉。

再來，談談娜娜鬼故事是真的嗎？

1899年3月10日泰國暹羅報刊《Siam Prapet》上刊登了一篇由作者KSR Kularb撰寫的文章，他追查傳說的來龍去脈，發現起源是一位生活在帕卡農河口附近的婦女Amdaeng Nak，因為死於分娩之後，大兒子擔心父親若是再婚，將來繼母分他遺產，因此穿起女裝扮成母親的幽靈，向河上來往船隻扔擲石頭，同時製造鬼故事謠傳，使人相信有厄咒鬧鬼。

雖然父親害怕找新妻子，當地婦女也不敢嫁給父親，這位暗中搞鬼的大兒子，最終還是被揭穿了。但是，你以為真相大白，鬧鬼傳聞就此結束平息了嗎？

娜娜的鬼故事不但沒有停止流傳，反而在1911年經過音樂劇《E Nak Prakanong》加進新元素的渲染演出，名聲更加大噪。後來改拍成電視劇和電影，又不斷創造了奇妙情節，使得娜娜從過去一介癡情女鬼，變成今天被供奉在上的女神。

娜娜廟（Mae Nak Shrine）在曼谷素坤逸77巷的馬哈布寺（Wat Mahabut）旁邊，馬哈布寺建於1762年，但令人驚奇的是，它不是以其悠久的歷史而聞名，而是以娜娜廟在此而聲名遠播。據說麥克就是躲進馬哈布寺，娜娜才無法進入找他回家。

Photo Credit: BJ周 馬哈布寺因為有娜娜廟而聞名，娜娜廟在圖片的左邊商場裡

解釋一下，寺廟是佛教供奉神祉的建築名稱，宮觀是道教供奉神祉的建築名稱，民間信仰萬物靈的供奉處稱之祠、壇、龕，但因「神」這個字眼，代表了一切超乎想像、不可思議的力量，時日久了也就混稱了。台灣稱祭祀正神所在為陽廟、亡魂所在為陰廟。娜娜廟類似台灣的「姑娘廟」，其中含有「鬼有所歸，乃不為厲」的同理心觀念。

馬哈布寺和娜娜廟之間，隔著一個廣場和一排商家，娜娜廟在商家後面，左右被各種商店包圍，說明了有人潮就有商機。據說希望順利分娩的孕婦，以及希望避免被徵兵的男人，最常來娜娜廟參拜祈願，由於泰國徵兵是用抽籤的，凡是尋求彩券中獎的人也來拜託，搞得娜娜廟香火鼎盛，有時竟比馬哈布寺熱鬧。

娜娜廟早先在樹下設了一個小祭壇，後來朝拜的人多了，往大樹後方擴建出去，用幾片鐵皮木板圍搭起一間小室，牆上掛了多幅照片畫像，仔細一看都是娜娜電影的女主角，小室中有一座娜娜抱著嬰兒的盤坐雕像，祈願者可以在她身上貼金箔，信徒贈送娜娜的美服也掛滿一室，網路上可見娜娜在不同時節的換裝照。

Photo Credit: BJ周 娜娜雕像端坐廟中，牆上掛滿電影女主角畫像和信徒贈送的美服

Photo Credit: BJ周 娜娜廟原本設壇在樹下，香火鼎盛而往後伸展成一間小室

娜娜廟的坐大，實際是出於功利多於敬仰。佛祖教人斬七情斷六慾，菩薩教人發心自度度人乃至捨己救人，但凡夫俗子多求自己發大財、走大運，這種利己不利他的心願，要怎麼跟佛祖菩薩開口？求了應該也不允。像娜娜這樣的神靈，就方便了眾生祈願所求。

Photo Credit: BJ周 朝拜娜娜的民眾絡繹不絕，據說抽籤當兵的時候最壅擠

傳說娜娜最後被高僧阿贊多收服，這段也是編撰的，然而阿贊多（Somdej Toh / Achan Toh）確實是泰國歷史上一位身份崇高的佛教大師。由於他博學多才，泰皇拉瑪二世時常請他到宮中說法講經，三世皇封他資深長老，四世皇封他僧王，五世皇從他學習佛法。

阿贊多名列泰國九大聖僧之首，他曾經在曼谷拉康寺（Wat Rakang）擔任住持。這座寺廟就離鄭王廟不遠，隔著昭拍耶河與曼谷大皇宮對望，據說泰皇賜給他一舟專船，隨王招換就能快速渡河進宮講經。

拉康寺建於阿瑜陀耶王朝時期，在吞武里王朝時期由達信大帝鄭昭贊（鄭信）助重修，並指定作為修訂三藏真經的寺廟，是一座佛教標誌性寺廟，也是皇家寺院。曾經挖出古鐘呈進玉佛寺，複製五鐘存放拉康寺，故而又稱金鐘寺。

Photo Credit: BJ周 皇家寺院拉康寺，因為挖出和複製有古鐘，又稱金鐘寺

拉康寺還是崇迪佛的本寺。原來阿贊多生前擅於製作崇迪佛牌，作為籌措修建佛寺和學校的資金；泰國皇家玉佛寺佛塔裡的84000枚佛牌，就是19歲的五世皇登基時，身為老師和國師的阿贊多致賀的禮物和祝福。

阿贊多親手製作的「崇迪佛牌」，市面上罕見流通，今天已經成為收藏精品，阿贊多圓寂之後，他的身貌也被後人製成佛牌配戴護身。娜娜的鬼故事編進阿贊多，一方面是宣傳鬼故事的可信度，一方面是彰顯阿贊多的法力修為。

Photo Credit: BJ周 收服娜娜的高僧阿贊多，曾經是拉康寺的住持

Photo Credit: BJ周 阿贊多名列泰國聖僧之首，在拉康寺與佛祖菩薩並坐一堂

娜娜的鬼故事並沒有背負什麼偉大使命，但它與眾不同的是，娜娜誕生是一個人的創意，她的命運卻是在逐步進化中，由一群人集體架構出來的。娜娜的故事看似一張拚圖，可是拼組的零片不斷適時適意抽換，使得整張圖案能像萬花筒般組裝變化，也使得娜娜的鬼故事可以歷久彌新，意涵與象徵不退潮的吸引人。

Photo Credit: BJ周 拉康寺和娜娜廟的地圖位置

人鬼相處既然沒有絕對的章法，鬼故事的創作者只要不依賴偏見、不山寨守舊，可以恣意發揮的空間很大，甚至可以另闢蹊徑，探索各種可能。因為這個時代，最高主張就是自由！平等！

就像娜娜的鬼故事在2005年換成英國導演拍攝《The Ghost of Mae Nak》，內容延伸到不同世代的體驗，呈現出西方類型電影（Genre Film）的特點和況味。不曉得是否受到如是刺激或啟發，接下來在2013年拍出的《淒厲人妻》（Pee Mak），結局竟然大逆轉，而且從恐怖片拍成了驚悚喜劇片。

原來2013年的電影版本，導演改把鬼故事跳到從麥克的角度，闡釋丈夫對鬼妻的愛情，即使發現娜娜腐爛的屍體，也選擇留在她的身邊。最後麥克和鬼妻以及好友們一起幸福地生活在村子裡，娜娜還生了一個有特異功能的兒子，堪稱死而無憾。全片顯見解放意識，跳脫窠臼。

2013年的這部娜娜鬼片，果然創下全國票房破10億泰銖的紀錄，成為泰國有史最賣座的電影，與其說靈異怪談能夠代替民眾宣洩對政經時局感到無明的苦悶，不如說是看到人鬼情未了的問題圓滿有解，男女權力的差異取得了平衡，觀眾對「天堂亦不遠矣」也充滿了些許希望信心。

最後請容我澄清一點，本文並非否定鬼神的存在。事實上，現代科學已經證明宇宙有四維空間，超弦理論甚至認為有M次元，人類生活在三維空間裡，而且生理感官遠不如其他動物靈敏，怎能確定重疊在同一位置的異次元，不存在其他的能量體？如果死亡是能量的轉換，究竟是不是成了鬼魂？答案還是不要鐵齒的好，OK?

延伸閱讀：

責任編輯：吳象元

核稿編輯：杜晉軒