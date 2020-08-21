泰國年輕世代的憤怒，是如何匯聚出泰國近6年來規模最大的示威抗議？

（中央社）

經濟不好、看不到未來、政治僵局不斷重演、資源分配不公平，當泰國人對現狀的不滿和憤怒累積到了頂點，年輕世代透過網路串連，匯聚出泰國近6年來規模最大的示威抗議。

8月16日，上萬人在曼谷民主紀念碑（Democracy Monument）前怒吼著要總理下台，這是泰國近一個月學生運動的高潮，也是2014年軍事政變以來最大規模的群眾示威抗議；一個月前，7月18日由學生團體自由青年（Free Youth）在同地點舉辦的抗議，為這一個月的學潮揭開序幕。

再往前追溯，今年2月備受年輕世代歡迎的未來前進黨（Future Forward）遭到憲法法院解散，才是這股學潮的起點，當時泰國各地大學生抗議遍地開花，只因3月初2019冠狀病毒疾病（COVID-19）疫情爆發而稍稍被壓抑下來，但結構問題不改變，怨氣只會越積越高，最終爆發成大規模示威抗議。

年輕世代的這股憤怒其來有自，泰國2019年3月舉行2014年軍事政變後的第一次國會大選，但根據2017年修改後的憲法，軍方在選舉前就可掌握參眾議院1/3的席次，青年受夠了當權者利用權勢掌控對自己有利規則以分配資源的方式。

最近在泰國備受矚目的案件，紅牛（Red Bull）提神飲料集團共同創辦人許書標（Chaleo Yoovidhya）的孫子沃拉育（VorayuthYoovidhya）涉嫌於2012年在曼谷駕駛法拉利名車撞死警察後肇事逃逸，案發至今8年，檢方7月撤銷了沃拉育魯莽駕駛等罪嫌。

這在泰國引起軒然大波，民眾質疑司法體系偏袒有錢人，「有錢判生、沒錢判死」。

和泰國近10幾年的大型示威不同，這次學潮最初發起的主力是學生和年輕人，紅、黃衫軍的背後都有政黨動員，學生運動沒有政黨奧援，他們透過網路串連和各種主題標籤（hashtag）逐漸形成一股無法阻擋的潮流。

Photo Credit: 中央社 泰國年輕人不滿現狀，透過網路串連，匯聚成泰國近6年來規模最大的示威抗議。圖為8月16日民主紀念碑的萬人抗議中高舉標語的泰國青年。

有人批評學生什麼都不懂或年輕世代只是鍵盤戰士，但中央社記者在2月和8月這兩波學潮中訪問許多泰國學生，他們展現出清晰的思路，最常聽到的是「我們要為自己的未來站出來」、「這是我們的未來」、「我們要讓政府聽到我們的聲音」。

就讀詩納卡琳威洛大學（Srinakharinwirot University）的納提（Natty）說，她不確定參加抗議能否真的改變什麼，「但我們還是有一點微小的希望，這一切就像一個新浪潮一樣，讓我們覺得我們可以做些什麼」。

朱拉隆功大學（Chulalongkorn University）政治學院大三學生大衛（David）充滿憤怒和不滿，他不滿於不斷重演的歷史，雖然參加集會不一定能改變什麼，「但可以從小事開始，逐漸往外擴散」。

另一名朱拉隆功大學生索拉（Solar）則說，憤怒已開始在年輕人之間蔓延，大家認為不能再沉默下去，儘管泰國政治一直在同樣的循環中打轉，他還是對未來抱有希望，相信再過30年到40年，就能等到改變。

就是這樣的憤怒讓年輕人走上街頭，「改變」與「未來」是這波學潮中最常聽到的兩個字。

朱拉隆功大學歷史系副教授瓦沙娜（Wasana Wongsurawat）接受中央社記者訪問時分析，年輕人站出來是因為經過6年的軍政府統治，泰國經濟江河日下，很多人活在貧窮線下，「年輕人看不到未來，而不公平更是讓他們站出來的原因」。

當抗議示威規模逐漸擴大，參加的群眾也擴大到各年齡層，大家不滿政府施政、不滿日漸走下坡的經濟，這場運動已不只是年輕人的運動。

但為什麼抗議的主力從年輕人開始，甚至連高中生都加入質疑威權的行列呢，這主要是因為網路和社群媒體的興起。

瓦沙娜說，以前知識的詮釋權在老師和學校手上，現在只要網路上搜尋就可查到資訊，年輕學子可以知道老師講的對不對，可以質疑威權，所以抗議的年齡層下降。

Photo Credit: 中央社 泰國年輕人不滿於經濟不好、資源分配不均，學生團體8月16日號召大規模示威抗議。圖為8月16日萬人抗議中扮裝的青年。

這批被稱為Z世代（Generation Z）的年輕人，在網路的世界中長大，透過網路，他們擷取的資訊不比大人少，他們思辨的能力不比成年人差，許多人可用流利的英語向外國媒體闡述想法，年輕世代沒有包袱，他們可以大聲說出想要的改革方向。

法政大學（Thammasat Univerity）的學生8月10日提出改革王室的訴求，在泰國投下一顆震撼彈，因為泰國有全世界最嚴厲的冒犯君主罪，沒有人敢公開觸碰王室這個敏感議題，不少異議分子因此坐牢、被流放國外甚至被消失。

大學生的主張不涉及王室存廢，而是希望讓泰國成為一個民主制度下的君主立憲國家，但因為碰觸王室這個禁忌，引起保王派不滿，且改革王室的訴求在泰國社會還沒有高度共識，這波學潮的訴求到底要以王室或政府為主要目標，學生團體內部都有不同意見。

除了目標不一致，這波學生運動因為缺乏政黨動員，8月16日的萬人集會後，是否還能有更大的動員能量，仍有待觀察；目前執政黨聯盟和在野聯盟已經啟動討論修憲，學生運動下一步何去何從，各界都高度關注。

延伸閱讀：

責任編輯：吳象元

核稿編輯：杜晉軒