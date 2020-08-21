涉隱匿重大利空消息，大同華映案林郭文艷、林蔚山5人遭訴

※封面圖為，大同公司董事長林郭文艷（左）6月30日與委任律師在台灣證券交易所重大訊息記者會表示，大同公司派與市場派間爭議屬民事糾紛，並非主管機關的行政裁量權。

台北地檢署偵辦大同和子公司華映隱匿財報案，今（21）日偵查終結，檢查官依違反《證券交易法》將大同董事長林郭文艷、已入監服刑的前董事長林蔚山、華映前財務長汪志成、簡永忠、華映前總經理林盛昌等5人起訴。

綜合《中央社》、《自由時報》、《聯合報》報導，大同集團旗下面板大廠華映先前突然宣布破產，大量解雇1900名員工，並積欠薪資、資遣費和退休金達12億元。然而破產消息宣布前，華映工會和員工沒有任何人事先知悉。當時台灣華映宣稱，原因是中國孫公司華映科技向台灣華映追討帳款、子公司華映百慕達公司無法清償12月18日到期的香港民生銀行5300萬美元借款。

華映工會則指控，台灣華映或母公司大同，疑涉隱匿重大訊息，未誠實在財務報表揭露，提出告發。北檢也於華映破產之際立案調查。

涉隱匿收購案不平等承諾、製作不實財務報告

檢方調查，台灣華映2006年間計畫收購大陸閩東電機，再改名華映科技到深圳交易所上市。華映為讓中國大陸官方核准收購案，因應中國監證機關要求，做出19項承諾。檢方認為，19項承諾中，其中有6項承諾的隱匿對投資人影響重大，包括「重組方不減持上市公司股分承諾」，導致華映公司當時持有的華映科技股票全部無法買賣，而此重大利空消息被隱匿後，投資人僅知收購案利多，卻不知道利空。

《聯合報》報導，檢方根據財務報告和證人供詞，認為林蔚山夫婦等5人，刻意製作不實的2010年至2018年財務報告，隱匿當時收購案的不平等承諾書內容，導致投資人可能誤判情勢。

北檢今年3月間約談林郭文艷、汪志成、林盛昌，並提訊服刑中的林蔚山說明，訊後諭令林郭文艷新台幣500萬元交保、林盛昌100萬元交保、汪志成50萬元交保，林蔚山則押回宜蘭監獄。今日偵查終結，起訴5人。

欠員工薪資、退休金，華映盼儘快售廠還債

《中央社》日前報導，大同集團旗下中華映管因財務危機，在去年5月13日下市，並已停止營運。中華映管7月底時召開第2次股東會通過財報，總經理劉俊銘表示，盼能儘快處分廠區償還欠款。劉俊銘指出，華映去年度虧損，且已向法院聲請破產，積欠員工薪資及資遣費只能先由勞動部墊償基金代墊部分款項，剩下款項必須靠出售龍潭廠、楊梅廠變現償還，但因仍須償還員工以外的債權人，希望能儘快出售，賣個好價錢。

不過，劉俊銘直言，由於工廠部分資產已向銀行質押貸款，加上部分債權人向法院聲請假扣押工廠，若要順利出售工廠，必須銀行及聲請假扣押的債權人同意，所以難度不低。至於股東部分，他表示，華映已經下市，且公司虧損，變賣工廠還債恐怕都不夠，所以只能盡力而為。

不過，股東會前一天，華映股東自救會近百名小股東今天到台北地檢署下跪，呼籲檢察官聲押大同董事長林郭文艷，阻止華映賤價拋售廠房。自救會表示，林郭文艷有意變賣華映楊梅及龍潭廠房資產，且沒有清楚揭露鑑價程序，自救會擔心華映資產遭賤賣一空，員工及股東的債權無法獲得保障、清償。大同公司則回應一切依法規辦理。

Photo Credit: 中央社 華映股東自救會近百名小股東7月30日在台北地檢署外下跪陳情。舉牌呼籲檢察官聲押大同董事長林郭文艷，阻止華映賤價拋售廠房，以保障23萬名華映股東權益。

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責任編輯：陳怡君