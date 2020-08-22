馬英九「首戰即終戰」是孫子兵法的下下策，恐有污辱習近平之嫌

馬英九前總統一句「首戰即終戰」引起軒然大波，這一篇文章不在討論作為執政8年的前總統，為何口出如此隳壞國人士氣之言語？是否有觸犯內亂外患罪之嫌？是否該說清楚講明白？而是從孫子兵法之角度，討論中國侵台的戰略考量。

筆者是一個精神科醫師，鑽研的是精神疾病的診斷與治療；筆者也讀過五年的心理學研究所，鑽研人類的認知跟心理運作。照說軍國之事不須一個精神科醫師／心理學家來關心跟置喙，但近月來不管是政治人物，亦或媒體的諸多討論，都只考慮是否中國會武力犯台；中國的黨媒與將領們，也三不五時大聲嚷嚷要解放台灣，不禁令我想起孫子兵法的基本教誨：「上兵伐謀、其次伐交、其次伐兵、其下攻城」。假如武力犯台、搶灘登陸、斬首行動是唯一跟最好的方法——那就是下下策的「伐兵攻城」，那麼中國共產黨高層就真的該好好讀一下孫子兵法的謀攻篇，晉用一些真正懂得謀略的「軍事家」。

凡用兵之法，全國為上，破國次之；全軍為上，破軍次之……。是故百戰百勝，非善之善也；不戰而屈人之兵，善之善者也。——孫子兵法謀攻篇

所謂「不戰而屈人之兵」現實上只是說說而已，就跟「世界大同」、「人人生而平等」一樣是理想，相信的話你就輸了。退而求其次，軍隊的任務與目標不是讓將士「為國犧牲」，而是「在最小的代價之下贏得最大的勝利」。這世界沒有白吃的午餐，廣義的戰爭包含了心理戰、科技戰、金融戰，尤其到了21世紀，許多國家擁有核武，即使小國也擁有為數眾多的毀滅性武器，動用軍隊讓敵軍屈服絕對要付出很大的代價，即使是小如車臣，都讓強如蘇聯犧牲慘重。

謀攻篇中最廣為流傳的是「上兵伐謀、其次伐交、其次伐兵、其下攻城」，這個才是真格的交戰準則。「謀」是企圖、策劃、巧計、詭道的總稱，是從了解人的心理出發，一系列精細計算跟反覆推演的過程。國共鬥爭以來，國民黨一直以來都缺乏謀略，或許前總統李登輝先生是唯一例外。歷任主席的想法其實都是昭然若揭，馬英九先生即使不要大嘴巴說「首戰即終戰」，國民黨的本事跟怯弱共產黨也清楚得很。尤其加上那一堆自國共鬥爭來即不斷通敵營私的黨政軍高官們，更是貢獻卓著，但情報戰不就是「伐謀」的根本嗎？

以「伐交」為例

台灣向來只會嚷嚷建交、斷交，甚至花錢當冤大頭，但是那些微不足道的小國家對台灣有何助益？真正的「伐交」是像北約、五眼聯盟，或者像中國買通非洲小國作為國際組織的投票部隊，那才真正可以起決定性影響力，不戰而屈人之兵。

「伐交」需要可以交換的籌碼，台灣的可憐之處是，我們處在崛起的大國，13億人口的中國旁邊，我們沒有什麼籌碼，除了交一大堆軍購費用給美國之外。每一次聽到馬英九先生、蔡英文總統，法務高層、廢死聯盟在講廢死公約，講歐洲對台灣執行死刑關切的時候，我內心都在狂笑，也在滴血。美國、中國都沒廢除死刑，尤其中國一天到晚嚴刑重典，歐洲國家敢說甚麼嗎？就算歐洲國家說我們甚麼，我們的外交會變好嗎？他們在任何一個國際組織上支持過我們嗎？歐洲是文化的重鎮，看似高雅有內涵，其真面目不過就是道德上的侏儒，政客們都是缺乏正義勇氣的商賈。

中國在對台灣「伐交」上，這幾年來其實也是乏善可陳，一昧的挖牆腳、封鎖，好像台灣政要出國對他們像是洪水猛獸，完全沒有泱泱大國的風度。他們大可放蔡英文總統到美國、歐洲去玩玩，只要不准坐總統專機，所到之處都有中國大使館大方露面，一路為附屬國的小領主迎賓洗塵，然後把一個中國喊得震天嘎響，再把膽敢邀請台灣的單位暗地整死即可。螻蟻無法撼象，孫悟空逃不出如來佛的手掌心，有13億人口的大市場撐腰，中國共產黨把自己做小了。

孫武要是在世，我想他一定覺得海峽兩岸都在演笨拙的猴戲，還演了幾十年。真正「伐交」的重點惟有在日本、中東產油國，跟美國而已，其他都只是意氣之爭，都是國共勢不兩立的延續。中國的外交策略應該不是扼殺台灣，而應該是恩慈一個「弱小」的台灣在一旁苟延殘喘，就像當年的蒙古雄踞歐亞大陸，何須因為急著攻打南宋而死了一個可汗。

花了數以億計的美金挖一個小小的台灣邦交國做什麼？有什麼意義嗎？徒留小氣負負的形象，把那些錢拿來台灣賑災，收買人心應該比較有投資報酬率。更何況減少威脅恫嚇、把飛彈擺遠一點，讓台灣弱化國防，降低心房，不但更有利統一談判，也更有理由反對美國軍售。

從美中衝突看美國的「伐謀」

早在2018年的九月，我就寫過〈中美貿易糾紛是戰爭，是事實，還是浮誇？〉，裡面的結論是「中美貿易糾紛、關稅問題是一種新型態的戰爭」——關稅是目前最容易的武器，但目的是政治的，是要打破中國在貿易、匯率、技術，甚至軍事上的繼續恣意妄為，讓其經濟倒退。關稅不只是增加從中國進口的成本，降低其競爭力，更狠的是讓外商停止在中國的投資跟採購，根本上打擊中國的製造業。開啟了一條「抗暴」的路，讓台、歐、日、韓有充分理由，也痛下決心開始往東南亞、中歐、中南美、美國，或自己本土回流。

兩年之後的今天，這些都已經是不爭的事實，而在世界工廠移出中國的同時，策略的下一步開始了，發起科技戰，打擊中共的網路與高階電子產業。美國甚至利用台海跟南海的局勢，多次派飛機軍臨廣州、上海，讓中國軍方、中共領導人顏面盡失。這些正是「上兵伐謀」，其最終目標有三：

重挫中國的經濟發展，藉以削弱其國力跟未來軍事支出 輔以「伐交」，聯合盟邦擺脫中國的威脅利誘，就像戰國時期的合縱抗秦 逼迫中共領導人下台，至少也大幅減低其領導的威信，製造內部的矛盾不安

這些都是一環接一環的精密算計，先以關稅逼迫產業移出中國，降低中國在生產端的重要性，也降低其購買力帶來的影響。時機成熟之後，就有籌碼聯合諸國予以科技跟網路的抵制，最後則是動用戰力的優勢予以無情的羞辱跟威脅，讓合縱更穩固。

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中國對美國的「伐謀」？

接下來要講的這句話，習近平總書記一定不喜歡聽，只希望自己不要觸犯港區國安條例，老實說香港我已經不敢去。

《漢書・魏相傳》：「恃國家之大，矜人民之眾，欲見威於敵者，謂之驕兵，兵驕者滅。」

這不就恰恰是今天中國的寫照嗎？要是今天中國有魏徵之流者，這不就是諫書最合適的標題嗎？自鄧小平先生以降，幾十年的韜光養晦、積聚生財、發展科技。中國崛起是不爭的事實，也是歷任領導人英明與沉穩，中國對世界各國經濟的重要性已經是「喊水會結凍」，GDP跟CO2產量也都高居世界第一，這是不爭的事實。但是動不動就用民族主義處理其他國家，自衿於13億人民市場的龐大商機，見威於各國，動不動嗆聲美日，什麼「說三道四」、「傷害中國人民的情感」，還說美國不過是「紙老虎」。

見諸歷史，這半世紀來中國真的「偉大了我的國」，但美國絕對不是「紙老虎」，二戰期間德國的希特勒知道，日本海軍聯合艦隊的司令山本五十六也很清楚。但更重要的是——中國沒事去挑釁他們最大的貿易買主、目前擁有最先進空海優勢、掌握世界金融的美國幹嘛？中國的內需市場真的夠大了嗎？人民的平均收入真的夠多了嗎？至於半導體，枉有13億優秀的中國人，還打不贏2300萬人撐起來的台積電。很多的關鍵科技、生產設備、高端材料都還牢牢掌握在美國跟日本的手中，要航空母艦幹嘛？連蘇俄的航空母艦都只在計畫中。

建造二次世界大戰蘇俄用的航空母艦很了不起嗎？艦載機真的成熟到經得起實戰嗎？航空母艦是要學當年的日本，東出太平洋跟美國一決高下嗎？打戰就要虛虛實實，沒有人一直遊街示眾，大聲嚷嚷的。更關鍵的是，現在大家經濟依存度如此之高，又都擁有一堆核武，幹嘛打戰？要打出什麼結果？追求經濟跟科技的宰制力才是最重要的目標吧？現在的習領導像極了當年秦始皇、漢武帝的雄心壯志，但是秦朝轉眼滅亡，漢武帝也耗盡國力，或許殷鑑太遠，中國夢太迷人。

中國對台灣的「伐謀」

飛彈犯台、搶灘登陸就是典型的「其次伐兵、其下攻城」，講「首戰即終戰」，也就是下下策的伐兵攻城，馬英九先生是在挫折台灣人的尊嚴，還是在侮辱中國共產黨領導人的智商？

美國衛生部長來台當天， 台灣空軍司令部的新聞指出，有中國解放軍空軍殲10和殲11型號戰機，在上午陸續短暫飛過台灣海峽中線。台灣國防部稱，台灣軍隊除了以地面防空飛彈全程監控解放軍行動，並出動空中偵巡戰機驅離。

派飛機來繞一圈幹嘛？要派就派個幾十架，待到油不夠了再回去，最好是台灣按耐不住，打下個幾架殲10、殲11，這不就順理成章開戰了嗎？對美國也可以交代說是台灣先動手的啊！這些干擾的行為背後或許有軍事上的意義，但個人懷疑還是來鬧場的，像小混混拿著球棒去嚇嚇人罷了，算不得正事，只是給老大看說我有在幫忙做事。

也可以每週朝總統府，大直司令部，和空軍機場各兩枚老舊飛彈啊！沒打中，被攔截，下周4枚、8枚，打到台灣舉雙手投降。或者港口廣佈水雷，讓石油運不進來，貨運不出去，也可以兵不血刃很快地讓台灣投降。中國為什麼不敢啊？「同屬一中」的話是內戰，根據馬英九先生說的「美國人不會來」，那日本人、歐洲人更沒有理由來。

那為什麼中國不敢做？個人的看法是，拿下台灣除了對祖宗、對民族主義者交代外沒什麼好處，除了加深美中的敵對外，台灣長期的民主自由將是統治上的一大難題，台灣的人才也將大幅為日、美所吸收。問題是要跟哪一個祖宗交代？是愛新覺羅？還是鄭成功呢？留著台灣，可以有威脅美日的籌碼，身段軟一點，還可以從台灣挖技術、挖人才。拿下台灣，表面上突破了第一島鏈，但是要從台灣打到美國的本土，中間隔著的廣大太平洋，多的是美軍基地、航母，跟以萬計的飛彈，有戰略意義嗎？

台灣當年被割讓，就像被父母趕出家門的小孩，老實說要讓小孩回家不是不行，但是光復後台灣人又被老家的人欺負得很慘，連講台語都要被處罰，比大陸內地各省方言的命運還慘。而且離家這幾十年來，小孩長大了、視野寬了，也自由慣了，喜歡用line，臉書，跟谷歌，喜歡做官員的頭家，要怎麼統是個大學問。

「上兵伐謀」，那中國就本身開放直接選舉、給予言論自由，樹立法治精神，再對台灣人示之以利，這樣統一應該不難，只是小熊維尼會說「不要做夢了」。那伐謀最厲害的是讓台灣陷入無休止的死鬥、內亂，也就可以順理成章、裡應外合地來台灣「幫忙」，趁台灣士氣大亂之下，沒有力氣抵抗，成事的機會大增。搞什麼幫派式的政黨、圍事，那真的太low了，防人之心不可無，台灣必須加強心防，也要加強對在野政黨重要人士的保護，像馬英九前總統，或韓國瑜先生的安全就很重要，不可不慎。

以上劇情純屬戰略推演，但是劇本再爛也沒有中國建造二次大戰版本航空母艦，又敲鑼打鼓的爛。航母最重要的不是防衛，是作為前進攻擊的基地；中國的前進攻擊除了美國之外還有何處呢？印度？別忘了，中國還想從印度身上賺錢呢！攻擊印度做什麼？掌握印度海跟南海，掐斷日本跟台灣的能源供應？那就準備迎接美日雙重敵人的攻擊了！請記得孫子兵法「兵者，死生之大事也…勝而後戰…以正合，以奇攻」。

責任編輯：潘柏翰

核稿編輯：翁世航