要求超市回饋顧客？靠商家大發慈悲的畸形政府

連發哥都知市民點慘，全個政府卻無人知香港很多人食晏無瓦遮頭。喂，政府有龐大的行政、決策和研究隊伍為後盾喎，點可能與民間社會脫節成咁，除非你由頭到尾都無將市民放在眼內。小事唔掂，民生政策環環相扣，要有合乎公義的管治思想及綜觀全局的戰略視野——好似妳輕率豁免特定人士檢疫造成漏洞，結果火燒連環船，引爆第三波疫情，令經濟冚旗，加深武肺禍害——稍有常識者，都不會奢望呢個政府有法子搞番好檔攤，只望唔好再為了取悅中共而藥石亂投。

新一輪保就業計劃要求超市集團回饋顧客，間接津貼市場巨無霸向小店發動價格戰，似乎政府嫌香港大魚吃小魚的情況未夠嚴重。羅致光仲出來話佢識經濟，咁佢識嘅一向係芝加哥學派果套，由反最低工資，到放任市場，主張把公共資產私有化——領展就是例子——亦係呢套自稱科學，但其實暗藏右派意識形態的經濟學論述，搞到香港樓市如脫韁野馬，民不聊生[1]。你話你識經濟，先至得人驚。你話直接向員工派津貼，不等於令他們有工作，說到尾都是救市第一，救人命第二。又因為貪行政之方便，寧願畀機會商家走法律罅，壓榨工人而無法律後果。這亦解釋了創新辦（負責單位）為何思想如此混亂，將保就業和救基層的政策目標撈埋一碟，仲以為一舉兩得。除非你個政府有hidden agenda要趕絕所有小店，打擊黃圈。但你無嘢嘛，全港咁多小店都是黃色的？

加拿大正計劃改革社福系統，加大安全網助疫情受災者。香港政府——以羅致光為代表——一向迷信芝加哥學派的經濟學，主張低稅率（實則由地主抽取超高地產稅），靠自食其力的所謂獅子山精神，盡量壓縮福利建設，迷信所謂市場自由，客觀效果上是任大商家為所欲為，咁當然不能與有健全安全網、使人民無後顧之憂的優良社會相比，但至少要知道，我們和一個模範的福利國家距離有幾遠。香港政府最荒謬的地方是，自己無遠見，無預先準備好應對危機的各種方案，到危急關頭，竟然走去求大商家獻計，走去要求大商家大發慈悲減租，而非立法規定地主分擔疫情所造成的全民經濟損失。結果就出現領展減兩日租交差的醜惡嘴臉[2]。

十多年前，芝加哥學派一直大力反對最低工資，曾蔭權為了應付民間社會強烈的呼聲，推出自願性質的工資保障運動，要求商界支持。以香港商家有錢賺到盡的脾性（香港商界最喜歡引用芝加哥學派宗師佛利民一句話作為護身符：企業唯一的社會責任是「賺取利潤」），當然無人理，結果這運動無疾而終，最低工資無端延遲多至少兩年才實行。

我們不是要逢市場必反，逢商必反（尤其為香港經濟出了極多力，作出極大貢獻的中小企），但芝加哥學派的意識形態主導香港經濟政策多年，造成的惡果和深層次矛盾正陸續浮現，並轉化為複雜的政治鬥爭，要先尋根究底，才有望找到打破困局的一絲希望。

註：

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