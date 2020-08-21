俄羅斯知名反對派人士納瓦尼疑中毒昏迷，地方醫院不核准搭乘德國醫療飛機

俄羅斯最知名反對派納瓦尼（Alexey Navalny）昨（20）日驚傳中毒，送醫後至目前仍處於昏迷狀態，據稱狀況穩定；德國和法國已經表態願意協助，將納瓦尼以醫療飛機運往柏林救治。但俄國地方媒體最新報導指出，院方認為納瓦尼狀況不適合搭機，拒絕簽署准許轉院文件，反對派人士認為這是為了等納瓦尼體內毒物清除至無法驗證的程度。

現年44歲的納瓦尼是俄羅斯目前最具聲勢的反對派，創建「反貪腐基金會」（Anti-Corruption Foundation），經常發表批判俄國總統普亭（Vladimir Putin，港譯「普京」）與政府的言論，並支援挑戰地方政府的各地反對派人士，多次被俄國政府逮捕，先前也曾疑似遭下毒。

俄羅斯新西伯利亞媒體鄂木斯克（Omsk）分部《NGS55》報導，納瓦尼日前赴西伯利亞地區的托木斯克（Tomsk）參加活動，20日早晨從托木斯克搭機返回莫斯科，半途感到不適、出現異樣掙扎。班機緊急降落於鄂木斯克，將納瓦尼送醫；目前仍未恢復意識，需使用呼吸器，在加護病房觀察。

納瓦尼當天並未進食，僅於登機前在機場的「維也納咖啡館」（Венская кофейня）喝了茶。與納瓦尼同行的發言人亞爾米許（Kira Yarmysh）也表示，納瓦尼前一晚並未喝酒或服藥。

班機約於7時起飛。亞爾米許表示，納瓦尼在飛機上告訴她，他覺得身體很不舒服，還有冒汗的狀況，問她有沒有紙巾，還要求她跟他說話，幫助他分散注意力來保持清醒。亞爾米許陪他聊了一陣子，問他喝點水會不會好一些，但納瓦尼認為應該不會有幫助，覺得自己或許該起來動一動。

於是納瓦尼起身走去洗手間，之後就不支倒地。有民眾錄到當時畫面，機組人員上前協助，影片裡有納瓦尼哀嚎的聲音。

班機約於9時緊急降落在鄂木斯克，送醫時仍有些微意識，但無法說話、無法動彈。醫生初步判斷是中毒，但何種毒物至目前仍不得而知；為保護納瓦尼腦部機能，醫生決定施藥讓他進入人工昏迷狀態，並以呼吸器協助他呼吸。

醫院拒絕透露狀況，親友探視受阻

鄂木斯克市雖是西伯利亞地區第二大城，然而醫療資源不算充足。俄語媒體《Meduza》指出，納瓦尼被送往鄰近機場的第一急診醫院（City Clinical Emergency Hospital Number 1 ），該間醫院風評並不是很好。納瓦尼身分特殊，地方官員、警察、記者、納瓦尼支持者很快湧向醫院，院方還得用體育館充當記者室。

《Meduza》報導，下午1時左右，醫院副主任卡利尼錢科（Anatoly Kalinichenko）在記者會上表示，納瓦尼已經陷入昏迷，病況嚴重但穩定，不能肯定說是中毒，但不排除；卡利尼錢科拒絕回答部分問題，理由是醫生有保密義務，也沒說明納瓦尼究竟是否有生命危險。稍晚的另一場記者會亦然。

Photo Credit：Reuters / 達志影像 納瓦尼中毒後送往鄂木斯克市第一急診醫院，該院風評不佳。

Photo Credit：Reuters / 達志影像 納瓦尼私人醫生瓦希利耶娃（Anastasia Vasilyeva，左）已從莫斯科趕往鄂木斯克。

納瓦尼的妻子、律師、私人醫生都從莫斯科趕往鄂木斯克，但院方一度拒絕他們探視納瓦尼，理由是「沒有經過安檢」不能放行，納瓦尼之妻尤莉亞（Yulia Navalnaya）還被要求出示結婚證。醫院主任醫師穆拉霍夫斯基（Alexander Murakhovsky）起初稱忙著開會，拒絕與納瓦尼親友們見面。

納瓦尼親友之後得以與主任醫師交談，尤莉亞也獲准探視丈夫。院方基於納瓦尼身體狀況不佳，認為無法轉院；不過納瓦尼的反貪腐基金會有些成員認為，不能轉院是因為俄國官方企圖掩蓋下毒證據。

納瓦尼中毒第一天就此不了了之。部份親政府的媒體加以渲染，稱納瓦尼前一晚縱情狂歡到深夜等等，不過這部分並未經過求證。

德、法表態協助，院方拒簽轉院文件

此事引發歐洲關注。《路透》報導，德國總理梅克爾（Angela Merkel）正在法國南部拜會法國總統馬克宏（Emmanuel Macron），梅克爾在兩人的聯合記者會上表示，若俄國表態，德國將提供醫療協助，「但這項要求必須由那裡（指俄方）提出」；馬克宏則承諾為納瓦尼家人提供所有必要幫助和保護。

而人道組織「柏林電影支持和平基金會」（Cinema for Peace Foundation）已於德國時間周四傍晚表示，將派遣醫療飛機至鄂木斯克，希望能將納瓦尼載往德國就醫。

綜合《路透》和鄂木斯克媒體《NGS55》報導，從德國紐倫堡出發的醫療飛機已抵達鄂木斯克，準備將納瓦尼送往柏林夏里特醫院（Charite）救治。夏里特醫院聲名遠播，有多名諾貝爾醫學獎得主；2018年俄國反對派樂團暴動小貓（Pussy Riot）成員韋齊洛夫（Pyotr Verzilov）疑似遭官方下毒時，也是送往此處治療。

Photo Credit：Reuters / 達志影像 遠在聖彼得堡的納瓦尼支持者舉牌示威，字牌上寫「普亭，對人下毒下夠了吧」。

然而《NGS55》最新報導指出，院方目前堅拒發出轉院許可，因此目前無法將納瓦尼送上醫療飛機。主任醫師穆拉霍夫斯基稱，正在研究5種診療方法，而納瓦尼的狀況在早上8點有進步，但在准許轉往歐洲治療前，要先解決一些「法律問題」。

納瓦尼發言人亞爾米許表示，醫生原先並未反對轉運，但此刻卻拒絕簽准許文件；亞爾米許多次強調，鄂木斯克這間醫院設備不足，無法給予納瓦尼適當充足的醫療。其他反對派成員則認為，醫院拖延允許其搭機，是在等待納瓦尼體內毒物代謝或清除至無法檢驗的地步。

納瓦尼出事後，質疑俄國政府下毒的聲浪不少，但俄羅斯政府否認。《俄羅斯商業諮詢》報導，普亭發言人佩斯科夫（Dmitry Peskov）表示，克里姆林宮願意提供醫療支援，包含找尋醫學專家參與線上會診，或與外國協調防疫出入境管制，讓納瓦尼能出國就診。

《莫斯科時報》指出，納瓦尼去年夏天因呼籲群眾參與抗爭，被判處30天監禁，期間曾出現「過敏反應」，也是疑似遭下毒。《Meduza》比較另5名俄羅斯反政府人物過去疑被下毒的案例，認為俄國警方破案的機率極低。

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責任編輯：林宜萱

核稿編輯：楊士範