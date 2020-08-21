美國民主黨通過新黨綱，移除一中政策、挺香港自治

為期4天的美國民主黨全代會進入尾聲，民主黨18日通過最新黨綱，在92頁新黨綱中，刪除了2016年就記載於其中的「一個中國」政策。對此，外交部昨（20）日表示，新黨綱充分彰顯民主黨對鞏固台美關係與台海和平的高度重視。

（中央社）美國民主黨全代會今天進入重頭戲，前副總統拜登將正式接受提名。根據外媒報導，民主黨黨代表已通過最新黨綱，相較2016年版本，新版黨綱移除「一中政策」並挺香港自治。

民主黨為期4天的全國代表大會今天邁入最後一天，受疫情影響，今年大會首次透過線上舉辦。根據《紐約時報》（New York Times）報導，民主黨黨代表18日通過最新版黨綱，但目前官方尚未公布通過版本。

保留承諾遵守《台灣關係法》，關切中國對香港、維吾爾族的壓迫

根據民主黨黨綱委員會提交黨代表審議的2020版黨綱內容，相較2016年版本，涉及台灣部分刪除原有的「一中政策」，但仍保留承諾遵守《台灣關係法》，並支持兩岸議題以符合台灣人民期望及最大利益的和平解決方案處理。

2020年版黨綱指出，民主黨相信中國挑戰不只侷限在軍事方面，故將阻止並回應北京侵略行徑，並重申堅持航行自由，及抵抗中國軍隊在南海的威嚇脅迫行徑。

除此之外，民主黨2016年黨綱只概略承諾促進對人權的尊重，包括藏人人權。但2020年送審版本花一整個段落，關切中國對香港自治與新疆維吾爾族的壓迫，並承諾將充分履行「香港人權與民主法」，制裁損害香港自治的官員、金融機構、企業與個人，也將信守「維吾爾人權政策法」。

針對民主黨整體對中政策，2020年版黨綱指出，民主黨對中國的作法將以美國國家與盟友利益為指引，並會以清楚、強硬及一致的方式，抵抗引發經濟、安全及人權深度關切的中國政府行為。

2020年版黨綱也強調，將保護美國勞工，免於受到中國政府不公平貿易行為影響，包括操縱貨幣、竊取智慧財產權等。

不過，2020年版黨綱表示，民主黨對中政策不會訴諸不利己的單方面關稅戰，或是讓自身陷入新冷戰的陷阱，「這些錯誤只會放大中國重要性、過度軍事化美國政策，並傷害美國勞工」。

Read Joe Biden's full speech to the 2020 Democratic National Convention. https://t.co/dmkoEKxBcP — MSNBC (@MSNBC) August 21, 2020

外交部：彰顯民主黨對台美關係、台海和平的高度重視

對於美國民主黨在新黨綱中，承諾履行《台灣關係法》、對兩岸議題支持和平解決方案，外交部昨日發布新聞稿表示感謝。

外交部表示，我國與美國民主、共和兩黨均維持長期友好的關係，民主黨再度在通過黨綱時列入友我文字，充分彰顯民主黨對鞏固台美關係與台海和平的高度重視，也彰顯民主黨各方人士長期對我國的深厚友誼，極具正面意義。

外交部也表示，未來將持續與美國民主、共和兩黨密切合作，穩健台美全球合作夥伴關係。

「一中政策」字眼刪除背後的意義，也有不同解讀。

前美國在台協會主席卜睿哲。Photo Credit: 中央社

前美國在台協會主席卜睿哲（Richard Bush）告訴《美國之音》，政黨的黨綱其實很難看出候選人或政黨的意圖。

卜睿哲在回覆《美國之音》的電郵中說，「在我的經驗中，黨綱的文字（以及從黨綱到黨綱的變化）對於候選人和相關政黨的意圖上透露的很少。對我來說，重要的是這句話：『符合台灣人民的願望和最佳利益。』」

他認為，刪掉「一個中國政策」字眼的意涵，就是中華人民共和國必須制定一個對台政策，而那個政策有希望能回應台灣民眾的願望。

《美國之音》也採訪「美國台灣觀測站」（US-Taiwan Watch）網站共同編輯、密西根大學政治學博士陳方隅，他則認為一中政策是美國對中國政策的重要一環，民主黨黨綱拿掉一中政策的意義很重大。陳方隅認為，這個發展反映出3個意義：一是民主黨在回應川普的議題設定；二是兩大黨分別在競爭對中國強硬態度的詮釋權；三是美中關係不可能回復到2016年以前的狀態了。

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責任編輯：陳怡君

核稿編輯：楊士範