魏德聖：品牌就是人文，是說故事的能力，是一道菜裡面的關鍵鹽巴

「一道菜的精髓，往往是放置在旁邊卻容易忽視的鹽巴。如果以生活來說，鹽巴是什麼？而鹽巴就是品牌、就是人文、就是說故事的魅力。」

這次「以熙國際—國際菁英學院」的讀書分享會，邀請導演魏德聖親臨。將「台灣人如何打造台灣品牌」的願景與我們一同共襄盛舉。從《海角七號》到《賽德克·巴萊》，魏導一直都在創造奇蹟、打造歷史。

他總是有著那份衝勁與韌性，就像他拿自己對《海角七號》下的賭注一樣，是那麼的膽大卻又心細。勇敢創建這個無人去做的夢，卻又細膩的注重每個環節，才能有《賽德克·巴萊》的誕生。

然而在拍攝《賽德克·巴萊》時，又遇到更大的瓶頸，製作費高達7億。拍攝團隊也從《海角七號》約30人到《賽德克·巴萊》需要約300人等等。這些經歷讓他驚覺，「無論電影、無論品牌，你不可能單槍匹馬以一抵百，你需要的是團隊」。

果然也如魏導所言，「格局大小很重要」。我們的眼界理當放眼國際，而該如何去執行？首先，必須要能夠夠「國際化」，西方人在講究能力之前，也很注重軟實力，倘若你不夠會表達，無法將自己的想法大方自信地嶄露，很抱歉，門票已經不再你手上了。這部分也是在我參與聯合國時才驚覺，國際社交、表達力有多重要而台灣的人才確實缺乏。

魏導也曾不諱言地跟我說，他前陣子和很多做品牌的人聊天，這才發現他們的品牌故事是虛構的。「講起來不丟臉心虛嗎？」確實我們做品牌是需要有故事、有精神存在的，但這部分更是我們華人不擅長的。你仔細想想全球十大品牌，有哪一個是華人品牌？

很多事情是有很多層面的，我們可以套用西方的邏輯思維去做出實際面。就像魏導現在要做一個大的，要做出台灣人自己的品牌、自己的故事、自己的歷史。和我的想法產生共鳴，在他眼中：品牌就是人文，是鹽巴，是說故事的能力，也是能否把機會點創造給自己的關鍵！

「我常覺得做電影好像是一隻毛毛蟲，不斷不斷地吃葉子，直到某一天開始吐絲，逐漸把自己變成一個蛹，終有一天破蛹而出了化為蝴蝶，但你生命僅有7天！」魏導用毛毛蟲羽化來闡述電影的週期，並堅持著延續蝴蝶展翅的曼妙，計畫透過「台灣三部曲」主要場景，建造出「豐盛之城」的文化園區，永留在我們的土地，成為我們的史詩。

「畫夢要畫大，做夢要敢做。」這邊的「做」是指去實踐的意思。在畫夢的同時，腦袋也靈活轉動下一步該如何去做，而非漫無目的的潑油漆刷色彩，最後那個夢永遠成不了型。品牌也是，或許可以解開華人的文化枷鎖，學著批判性思維，畫布有一天也會充滿著自己的藍圖！

我是以熙國際Madeleine，歡迎和我預約時間，用更好的語言和觀點表達自己。

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責任編輯：丁肇九

核稿編輯：翁世航