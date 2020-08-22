有磁性、沙啞、刺耳⋯⋯這些形容「聲音」的英文怎麼說？

不知道有沒有人跟小編一樣，超級喜歡這種低沉渾厚的嗓音呢？如果小編有機會遇到本人的話，大概會立馬衝上去跟他說：「你的聲音好有磁性！」所以今天小編就要來教教大家，想要形容不同聲音的話，英文要怎麼說呢？

聲音的形容詞

第一個先來看小編最想知道的，聲音「很有磁性」怎麼說吧！

husky 粗啞低沉的、有磁性的

我們會用這個字來形容一個人的聲音是低沉的、有點沙啞的，通常也會帶有一點「具有吸引力」的意味，因此我們也可以用它來形容某人的聲音是「有磁性的」。

The singer has a husky voice which many people find very attractive.（這位歌手的聲音很有磁性，很多人都覺得非常吸引人。）

hoarse 沙啞的

雖然husky也可以用來表達聲音「沙啞」的感覺，但通常有較「吸引人」的意味在裡面。如果單純要形容因為感冒或過度使用喉嚨而造成聲音沙啞，就會用hoarse這個單字。

The teacher sounds hoarse because he taught five periods in a row today.（老師聽起來很沙啞因為他今天連續教了五堂課。）

nasal 鼻的、鼻音的

通常生病的人鼻音也會很重，這時候我們就可以用nasal這個字來形容。Nasal當名詞是「鼻骨」，變成形容詞就是「鼻的、鼻音的」意思。

The kid spoke in nasal tones due to his illness.（由於生病，這個小孩用鼻音說話。）

pleasant 令人愉悅的、優美的

感冒好了就可以聽到原本美妙的聲音啦！如果想要稱讚某人的聲音很悅耳、很優美我們就可以用這個單字。類似的用法我們也可以說sweet「甜美的」、gentle「和藹的；溫柔的」、charming「迷人的；有魅力的」。

The actress has a pleasant voice suitable for the role.（這位女演員擁有適合這個角色的優美嗓音。）

shrill 刺耳的、尖銳的

悅耳跟刺耳只有一線之隔，有時候聽到失控粉絲的高八度尖叫，耳膜大概都要被震破了吧。這個時候shrill就可以派上用場了，另外，常見的用法還有像是high-pitched「聲調高的、尖銳的」。

The crazy fan let out a shrill cry when she saw her idol.（當這位瘋狂粉絲看到她的偶像時，她發出了尖銳的吶喊。）

flat 平板的、單調的

當然也不是每個人聲音都很令人愉悅，如果有人的聲音非常單調、無聊，沒有抑揚頓挫的話，我們就可以用flat來形容。類似的形容詞還有像是toneless「平板的、不帶任何感情的」、monotonous「單調乏味的」。

The professor’s voice was so flat that I couldn’t help falling asleep in class.（教授的聲音平淡無奇，以至於我忍不住睡著了。）

本文經希平方 - 線上學英文授權刊登，原文以〈「你的聲音好有磁性！」英文要怎麼說？〉為題發表

責任編輯：潘柏翰

核稿編輯：翁世航