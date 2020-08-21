香港民研最新調查：支持民主派「總辭」較多但未過半

香港政府以「疫情嚴峻」為由延後新一屆立法會選舉一年，現屆立法會議員由全國人大常委決定全部延任一年。非建制陣營中，有人認為獲延任一年的議民沒有民意授權所以為「非法」，主張民主派議員應「總辭」抗議，但也有民主派人士擔心全面退出立法會令建制派在議會「如入無人之境」的問題，「惡法」可以極速通過。因此，民主派議員去留陷兩難局面。今日，香港民意研究所公布最新調查顯示，近半受訪者反對議員延任。

支持「總辭」受訪者較多，但仍未過半

香港民意研究所今日公布名為「我們香港人」民調，自稱「民主派」的受訪者共有21,367人，63%人反對留任，20%人支持。另外，研究所亦透過電話隨機訪問1,012人，37%受訪者支持泛民留任，41%受訪者反對，16%受訪者稱一半半。

而於網上調查之中，約1,700名自稱「非民主派」受訪者，當中支持延任的有50% ，反對則有31% ，取態「一半半」比率為17% 。

香港民研指出，經過政治取向比例調整後，整體支持留任比率為35% ，反對則有47%，「一半半」比率是15%，可見反對留任受訪者雖然較多，但仍未過半，未足見民意是「一面倒」反對延任。他希望日後市民 掌握全面「去留」利弊資訊後的民調，能顯示更明確的民意傾向。

民主、公民黨稱據民調決定去留，民研：是否合作處於商議階段

民主黨主席胡志偉接受《香港電台》訪問時表示，民主黨傾向接受延任，因可以避免議會真空帶來不可修補的「後遺症」。然而，他希望掌握全面資訊下的民調結果，讓民主黨跟從。 他又指民主黨會要求民調機構就結果作分析報告，並會按民意作決定，不會自行演繹數據。

同樣於初期表態傾向延任的公民黨，昨（20）日傍晚亦會見傳媒，宣布跟隨民主黨的做法。

香港民意研究所主席行政總裁鍾庭耀表示，昨（20）天下午已有民主派人士向民研查詢，目前正在商討中，未確認正式委託。

非建制議員去留意見不一，但普遍願受民調約束

屬於「抗爭派」的議會陣線陳志全、朱凱廸早前表明傾向不留任。而據《明報》報導，陳志全冀以具約束力的民調決定去留，形容這是將責任與大家分擔，而不是閉門造車。朱凱廸表示，希望這是整個民主派的民調，他會把握時間向市民宣傳杯葛議會的需要，並願意受民調結果約束。

報導亦指街工梁耀忠昨日稱「現時無咩考慮，到時民調有結果再算」；香港本土毛孟靜表示會跟從民調結果，因民間正反意見一半半，但擔心民調結果兩者相差小，民主派會更分裂。

而最早表示會留任、日前質疑民調的可靠度的熱血公民鄭松泰，暫時未有就民研最新民調發表意見。

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責任編輯：Alex

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